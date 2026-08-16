Cristiano Ronaldo sacude al mundo del fútbol con el anuncio de su retiro: “Probablemente sea mi último año”

El delantero portugués, Cristiano Ronaldo, dio detalles sobre el inminente final de su carrera tras su boda con Georgina Rodríguez

Cristiano Ronaldo da detalles sobre el final de su carrera | Imago7



Cristiano Ronaldo dio detalles sobre el inminente final de su carrera como futbolista profesional y, aunque no estableció una fecha definitiva para su retiro, dejó entrever que esta podría ser su última temporada en las canchas. La declaración, que hizo pública este domingo 16 de agosto, sacudió al mundo del fútbol ante la posibilidad de que uno de los máximos referentes de la historia esté cerca de colgar los botines.

“Este es probablemente mi último año como jugador de fútbol y quiero dejar un legado espectacular”, declaró el máximo goleador de todos los tiempos en una charla con Vogue.

Las palabras del portugués llegan después de disputar su sexta Copa del Mundo con Portugal este verano en Norteamérica, competencia en la que quedó eliminado en octavos de final ante España en el Estadio de Texas. El torneo representó una de las grandes deudas de su carrera, aunque también le permitió convertirse en el primer futbolista en marcar en seis Mundiales distintos.

El delantero lusitano tiene contrato con Al Nassr de la Saudi Pro League hasta 2027, temporada en la que cumplirá 42 años. Uno de sus últimos grandes objetivos podría ser alcanzar los 1000 goles, una cifra que ningún futbolista ha conseguido en partidos profesionales. Sin embargo, Cristiano Ronaldo ha asegurado en más de una ocasión que no está obsesionado con llegar el millar de anotaciones aunque, por ahora, se encuentra a 24 tantos de esa marca.

“Tengo mi futuro totalmente planeado. Tengo tantas cosas que hacer para mantenerme ocupado que no podría decirte solo una”, indicó el delantero de Al Nassr en una entrevista junto a su esposa, Georgina Rodríguez, con quien contrajo matrimonio el pasado fin de semana. “Porque el fútbol puede dejar un gran vacío, así que hay que llenar el tiempo de diversas maneras, no solo de una. Y también divertirme más, viajar más, ver y jugar al pádel, que me gusta mucho, y seguir disfrutando de lo que me he ganado, de lo que nos hemos ganado. Porque, al fin y al cabo, han sido 25 años de mucho sacrificio”.

Al Nassr inició su temporada este sábado 15 de agosto con una victoria 3-0 sobre Al Fateh; sin embargo, Cristiano Ronaldo no tuvo minutos, ya que apenas se incorporó al grupo tras unas largas vacaciones. El equipo afronta la nueva campaña con el objetivo de refrendar el título conquistado el año pasado.

Por ahora, el futuro de Cristiano Ronaldo con la selección de Portugal permanece en incógnita. Será cuestión de tiempo para saber si el histórico delantero continuará con su actividad internacional o si, en su caso, recibirá un homenaje de despedida que marque el cierre de una era y dé paso a la nueva generación de futbolistas que llegó en 2026 como una de las candidatas para conquistar la Copa del Mundo.

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