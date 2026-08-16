¡Mourinho aprueba su último examen! Real Madrid cierra la pretemporada con victoria ante el Schalke 04

El Real Madrid venció al Schalke 04 con un marcador de 0-3 en la Veltins-Arena de Gelsenkirchen, Alemania este domingo 16 de agosto con gol de Mbappé

El Real Madrid de Mourinho cierra la pretemporada | Reuters

El Real Madrid cerró su pretemporada con una victoria por 0-3 ante el Schalke 04 este domingo 16 de agosto en la Veltins-Arena de Gelsenkirchen, Alemania. El resultado dejó buenas sensaciones de cara al inicio oficial de la segunda era de José Mourinho en el banquillo merengue, aunque el conjunto blanco todavía tiene aspectos por corregir antes de afrontar la competición oficial.

El encuentro sirvió como el último ensayo para ambos equipos antes del inicio de la nueva temporada en la Bundesliga y LaLiga. Sin embargo, la diferencia entre las plantillas quedó de manifiesto desde los primeros minutos, con un Real Madrid que impuso condiciones y encontró los espacios necesarios para superar al conjunto alemán.

Kylian Mbappé, Dean Huijsen y Carlos Espí fueron los encargados de marcar los goles del triunfo, que puso punto final a la mini pretemporada del conjunto blanco en territorio europeo. La directiva optó por no disputar amistosos en Estados Unidos y priorizó una preparación con entrenamientos en Valdebebas y visitas a países cercanos a España, con el objetivo de evitar un nuevo viaje transatlántico antes del comienzo de la campaña.

El Real Madrid tomó ventaja apenas al minuto 5, cuando la presión alta provocó un error en la salida del Schalke 04. Kylian Mbappé aprovechó la equivocación para definir y marcar el 0-1, en su primer gol después de la Copa del Mundo. El conjunto merengue amplió la diferencia al 19’, con Dean Huijsen, quien apareció en el área para conectar de cabeza un tiro de esquina y colocar el 0-2 antes del descanso.

La goleada quedó sentenciada al minuto 56, con Carlos Espí como protagonista. El delantero recibió un servicio de Álvaro Carreras, quien desbordó por la banda izquierda y le dejó una clara oportunidad frente al arco para que definiera con la derecha. Así, el atacante consiguió su segundo gol con la camiseta del Real Madrid y puso cifras definitivas al 0-3 en Gelsenkirchen.

Pese al triunfo y al invicto que Mourinho mantiene durante esta pretemporada, el funcionamiento del equipo todavía genera algunas dudas. La falta de cohesión defensiva y ciertos problemas en la transición hacia el ataque son aspectos que el técnico portugués deberá ajustar desde el arranque de la temporada para que las buenas sensaciones de los amistosos tengan continuidad en los partidos oficiales.

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Con la pretemporada concluida, el combinado merengue pondrá la mira en su debut oficial ante el RCD Espanyol el próximo sábado 22 de agosto, en el inicio de una nueva campaña de LaLiga. Por su parte, el Schalke 04 tendrá que esperar hasta el lunes 24 de agosto para disputar su primer partido oficial de la temporada, cuando visite al Hallescher en la primera ronda de la Copa de Alemania.

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