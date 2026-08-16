Arsenal impone su ley ante Manchester City y conquista la Community Shield con goleada

La era de Enzo Maresca con los Cityzens arranca con un tropiezo muy doloroso ante el campeón de la Premier League

Arsenal aplasta al Manchester City | REUTERS/Chris Radburn

El Arsenal arrancó la temporada 2026-2027 con un golpe de autoridad. Los Gunners derrotaron 3-0 al Manchester City en la Community Shield disputada en el Principality Stadium, en un partido donde el equipo dirigido por Mikel Arteta mostró contundencia, intensidad y una gran superioridad durante gran parte del encuentro.

La final comenzó de la mejor manera para el conjunto londinense, que apenas necesitó unos segundos para inclinar la balanza a su favor. El City no logró acomodarse sobre el terreno de juego y terminó sufriendo ante un Arsenal que aprovechó cada oportunidad para marcar diferencias.

El primer golpe llegó apenas al minuto 1, cuando Riccardo Calafiori abrió el marcador con una definición precisa después de una gran asistencia de Myles Lewis-Skelly. El defensor italiano apareció dentro del área y colocó el balón lejos del alcance de Gianluigi Donnarumma para poner el 1-0.

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Después del tanto tempranero, Manchester City intentó reaccionar y tomó mayor protagonismo con la posesión, pero se encontró con una defensa del Arsenal bien organizada. La mejor oportunidad de los Citizens llegó al minuto 20, cuando David Raya evitó el empate con una espectacular intervención ante un disparo de media distancia de Phil Foden.

El equipo de Arteta, lejos de replegarse, continuó generando peligro y encontró el segundo golpe al minuto 28. Kai Havertz apareció dentro del área para conectar un cabezazo y aumentar la ventaja del Arsenal después de una jugada colectiva que volvió a evidenciar las dificultades defensivas del Manchester City.

Antes del descanso, el City tuvo otra oportunidad clara para acercarse en el marcador, pero nuevamente apareció David Raya para negar el gol a Erling Haaland con una atajada de gran nivel. Arsenal también estuvo cerca del tercer tanto antes del medio tiempo, pero Donnarumma y la defensa evitaron una diferencia mayor.

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Para la segunda parte, ambos entrenadores movieron sus piezas en busca de cambiar el rumbo del partido. Sin embargo, el Arsenal mantuvo el control y rápidamente volvió a encontrar espacios para ampliar la ventaja ante un Manchester City que no lograba encontrar respuestas ofensivas.

Apenas al minuto 48, llegó el tercer gol de los Gunners. Martin Odegaard recibió un pase de Christos Tzolis, dejó fuera de acción a Donnarumma con un amague y definió con tranquilidad para colocar el 3-0 que prácticamente sentenció la final.

Con la ventaja en el marcador, Arsenal manejó los tiempos del encuentro y evitó cualquier intento de reacción del rival. Manchester City realizó modificaciones con jugadores como Rayan Cherki, Rico Lewis, Marc Guéhi y Omar Marmoush, pero no consiguió generar el peligro suficiente para cambiar la historia del partido.

En los minutos finales, David Raya volvió a ser protagonista con otra gran atajada ante Antoine Semenyo, mientras Arsenal administraba la ventaja con inteligencia. Arteta también refrescó al equipo con los ingresos de Martin Zubimendi, Viktor Gyökeres y Eberechi Eze para cerrar la victoria.

Con este triunfo, Arsenal levanta la Community Shield 2026 y comienza la nueva temporada con un mensaje contundente. Los Gunners demostraron que llegan preparados para competir por los grandes objetivos del año, mientras que Manchester City tendrá que ajustar detalles antes del inicio de la campaña oficial.

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