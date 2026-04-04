Emiliana Arango cae ante Panna Udvardy y se despide en semifinales del WTA 250

Colombia se queda sin representación en el certamen. Días atrás había quedado eliminada Camila Osorio.

Emiliana Arango compitiendo en el WTA 1000 Montreal / AFP

Colombia se queda sin representantes en el WTA 250 de tenis femenino que se celebra por estos días en Bogotá. Emiliana Arango vendió cara su derrota, al caer este sábado ante Panna Udvardy, la húngara venció a la antioqueña 2-1 en parciales de 6-7 (6-8), 6-3 y 7-6 (7-5) en las canchas del country Club de la capital de la República.

Primer set

Fue una primera manga en la que la colombiana decidió manejar todo con tranquilidad y paciencia. Inclusive, Arango tuvo en su saque la oportunidad de irse 1-0 arriba cuando la contienda iba 5-4, se pudo poner 6-4 a favor de la local, sin embargo perdió esta chance. Pero no se desesperó y el tie-break finalizó 8-6 para la ‘cafetera’.

A final de cuentas en este primer set Emiliana se quedó con la victoria después de 1 ace. Le favoreció el primer servicio, ya que tuvo un 80% sobre el 60% de Panna Udvardy. En cuanto a los puntos con el primer servicio emparejaron con 68%. La colombiana sacó diferencia por los puntos de servicio ganados, al obtener 62% contra 59% de la húngara.

Segundo set

No fue un set fácil para ambas deportistas. A las 03:06 de la tarde en la capital colombiana se tuvo que suspender por tormenta eléctrica, la lluvia asechó al norte de Bogotá y todo el ambiente tenístico tuvo que abandonar el escenario deportivo. Después de 1 hora, a las 04:06, se volvía a reanudar el compromiso en el Country Club. La segunda manga marchaba 4-3 y 30-15 en contra de la colombiana.

La suspensión del partido le cayó un poco mal a la local, se vino abajo, perdió el control de la contienda y tras la reanudación Panna Udvardy aprovechó para igualar el compromiso en Bogotá. La húngara ganó el 82% de puntos con su primer servicio, de igual forma los del segundo servicio con 70% y los puntos de ruptura convertidos con el 100% de efectividad 2/2.

Tercer y último set

Emiliana Arango entendió que no podía dar las ventajas que dio en el segundo set, tenía que aprovechar la localía y que la mayoría del público estaba a su favor. Y así fue, porque no desaprovechó las oportunidades de quiebre que tuvo. Tras un 2-5 a su favor, tenía en su saque la chance sellar el paso a la final; sin embargo falló y le dio vida a Udvardy, 3-5 parcial el último set.

Un ace y un punto perfecto de 40-4, Panna seguía con vida en la contienda, no sin antes tener en cuenta que debía volver a quebrarle el servicio a Arango, la antioqueña volvía a tener en sus manos el punto contundente para su paso a la final. Pero la colombiana no pudo sentenciar la contienda y todo volvía al inicio, 5-5 igualadas en el tercer set.

En el onceavo game Panna Udvardy sacó y aprovechó ese ‘cuarto de hora’ que estaba teniendo para ponerse arriba 6-5 con un 40-15; ahora Emiliana Arango tenía en sus manos extender la definición con su saque. La colombiana se recuperó, tras un emocionante 40-30 la local igualaba las acciones 6-6 y todo se definía en el tie-break.

Desazón colombiana. En el tie-break Arango se pudo levantar de ese mal momento que pasó en la recta final del set, sin embargo le dejó todo servido a la húngara, quien tuvo doble match-point, el primero lo desperdició, pero el segundo no y con un 7-5 se quedó con el paso a la final, en la que enfrentará a la checa Marie Bouzkova este domingo en Bogotá.

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