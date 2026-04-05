¡Le pegan al bicampeón! Querétaro sorprende a Toluca y les quita el invicto en el Clausura 2026

Los Gallos Blancos vencieron 1-0 a los mexiquenses con gol de Ávila al 76’, pese al dominio escarlata. Aprovecharon su única clara y tumbaron al bicampeón

Los Gallos Blancos anulan a los Diablos Rojos | Imago7

Querétaro dio el golpe en el Estadio Corregidora al vencer 1-0 a Toluca en la jornada 13 del Clausura 2026, en un partido donde la contundencia marcó la diferencia. El cuadro local resistió los momentos más complicados y aprovechó su oportunidad en el segundo tiempo para quedarse con una victoria que frena al bicampeón. El gol de Ali Ávila al minuto 76 definió el encuentro y propinó a los Diablos Rojos su primera derrota del torneo.

El partido arrancó con intensidad y fue Toluca quien avisó primero al minuto 2 con un disparo de Helinho que pasó cerca del poste. Querétaro respondió al 7’, cuando Carlo Adriano exigió a Luis García con una volea dentro del área. Con el paso de los minutos, los Diablos tomaron el control y comenzaron a generar las ocasiones más claras del encuentro. Al 23’, Diego Reyes salvó sobre la línea un remate de Jesús Angulo, y al 27’, Paulinho estuvo cerca con un cabezazo que se fue por encima del travesaño. Antes del descanso, Helinho volvió a intentar con un disparo de volea, pero el marcador no se movió.

Para el complemento, el ritmo se mantuvo alto y ambos equipos encontraron espacios. Querétaro salió decidido y al 46’ Ali Ávila generó peligro con un cabezazo que obligó a Luis García a intervenir. Toluca respondió al 47’ tras un error en la salida de José Hernández, pero Paulinho no logró definir. Al 50’, Juan Cazares tuvo el gol para los Gallos, pero falló en el mano a mano. Antonio Mohamed ajustó su equipo con los ingresos de Alexis Vega y Jesús Gallardo, lo que impulsó el dominio visitante en ese tramo.

Toluca vivió sus mejores minutos del partido entre el 66’ y el 70’. Gallardo estrelló un cabezazo en el travesaño, Nico Castro probó de larga distancia y Paulinho volvió a tener una opción clara dentro del área, pero Hernández respondió con seguridad. Cuando parecía que el gol de la visita estaba cerca, llegó el golpe del local. Al minuto 76, en un contragolpe, Jhojan Julio mantuvo la jugada tras un error inicial y asistió a Ali Ávila, quien definió para el 1-0.

🔥🐓 ¡GOOOOOOOOOOOOOOL DE GALLOS!

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Jhojan Julio la andaba regando, pero le apareció su ángel de la guarda y Alí Ávila la manda a guardar. 👏🏼 pic.twitter.com/6GxcmippVt — FOX (@somos_FOX) April 5, 2026

En la recta final, Toluca movió el banquillo en busca del empate, pero ya no encontró claridad. Querétaro cerró el partido con sufrimiento y sostuvo la ventaja hasta el silbatazo final. Los Gallos Blancos firmaron una victoria que sorprende en la jornada, mientras que los Diablos Rojos dejaron escapar puntos clave por su falta de efectividad frente al arco.

Resumen Querétaro vs Toluca: resultado, goles y estadísticas

Clausura 2026: horario del partido Querétaro vs Toluca, hoy sábado 4 de abril de 2026

Con capacidad para poco más de 34 mil espectadores, el Estadio Corregidora será testigo del enfrentamiento entre Querétaro y Toluca, un partido cargado de contrastes. Mientras los Gallos Blancos atraviesan una temporada complicada y se ubican en la penúltima posición con apenas ocho unidades, los Diablos Rojos llegan en gran momento, ocupando el tercer lugar de la tabla del Clausura 2026 con 26 puntos, lo que promete un duelo intenso y lleno de emociones para los aficionados.

México (CDMX) : 17:00 horas

: 17:00 horas Centroamérica : 17:00 horas

: 17:00 horas Estados Unidos: 19:00 horas (ET) / 16:00 horas (PT)

Liga MX: alineaciones del Querétaro vs Toluca para la jornada 13, al momento

Querétaro: José Hernández, Lucas Abascia, Diego Reyes, Bayron Duarte, Daniel Parra, Juan Cázares, Carlo García, Jhojan Julio Palacios, Santiago Homenchenko, Mateo Coronel, Ali Ávila.

José Hernández, Lucas Abascia, Diego Reyes, Bayron Duarte, Daniel Parra, Juan Cázares, Carlo García, Jhojan Julio Palacios, Santiago Homenchenko, Mateo Coronel, Ali Ávila. Toluca: Luis García, Diego Barbosa, Andres Pereira, Mauricio Isais, Everardo López, Franco Romero, Nicolás Castro, Jesús Angulo, Jorge Díaz, Helinho, Paulinho.

Antecedentes del Querétaro vs Toluca y últimos resultados en la Liga MX

En la última década, los Diablos Rojos han impuesto su autoridad sobre los Gallos Blancos, ganando 10 de los 18 encuentros registrados, con 4 empates y solo 4 derrotas. El equipo mexiquense ha sido particularmente dominante como local, mientras que fuera de casa los duelos son más equilibrados, aunque los escarlatas han conseguido victorias claves en territorio queretano. Los números reflejan la consistencia y la efectividad ofensiva del conjunto de los Diablos Rojos, consolidándose como un rival históricamente difícil para los Gallos Blancos.

Jornada 13 | Toluca 4-0 Querétaro | 18/10/2025 | Apertura 2025

Jornada 9 | Toluca 5-0 Querétaro | 26/02/2025 | Clausura 2025

Jornada 12 | Querétaro 0-1 Toluca | 18/10/2024 | Apertura 2024

Jornada 1 | Querétaro 2-2 Toluca | 12/01/2024 | Clausura 2024

Jornada 12 | Toluca 3-1 Queretaro | 08/10/2023 | Apertura 2023

Jornada 10 | Querétaro 1-0 Toluca | 05/03/2023 | Clausura 2023

Jornada 17 | Toluca 4-1 Querétaro | 02/10/2022 | Apertura 2022

Jornada 7 | Querétaro 1-1 Toluca | 24/02/2022 | Clausura 2022

Jornada 12 | Toluca 1-1 Querétaro | 03/10/2021 | Apertura 2021

Jornada 1 | Toluca 3-1 Querétaro | 10/01/2021 | Clausura 2021

Jornada 8 | Querétaro 4-1 Toluca | 03/09/2020 | Apertura 2020

Jornada 9 | Querétaro 1-1 Toluca | 06/03/2019 | Clausura 2020

Jornada 1 | Toluca 0-2 Querétaro | 21/07/2019 | Apertura 2019

Jornada 14 | Querétaro 0-0 Toluca | 13/04/2019 | Clausura 2019

Jornada 14 | Toluca 4-0 Querétaro | 28/10/2018 | Apertura 2018

Jornada 9 | Querétaro 0-2 Toluca | 24/02/2018 | Clausura 2018

Jornada 9 | Toluca 3-2 Querétaro | 17/09/2017 | Apertura 2017

Jornada 16 | Toluca 1-2 Querétaro | 30/04/2017 | Clausura 2017

¿Dónde ver en vivo el Querétaro vs Toluca? Canales de TV y transmisión streaming

Recuerda que puedes seguir todas las actualizaciones de la jornada 13 del Clausura 2026, incluyendo nuestro minuto a minuto del enfrentamiento entre Querétaro y Toluca, uno de los partidos más destacados de este fin de semana, con toda la acción, goles y momentos clave al instante para que no te pierdas ningún detalle.

México : Fox One

: Fox One Estados Unidos: Vix

Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Clausura 2026?

De acuerdo con información de Caliente MX, las probabilidades para el encuentro entre Querétaro y Toluca reflejan un duelo bastante parejo, aunque con ligera ventaja para los locales. La victoria de los Gallos Blancos se cotiza en +134, mientras que el triunfo de choricero está en +194, y el empate se sitúa en +245, lo que indica que los pronósticos esperan un partido competitivo y con posibilidades de sorpresa.

En cuanto a la expectativa de goles, la tendencia sugiere un partido con intensidad ofensiva. La cuota para más de 2.5 goles está en -112, mientras que menos de 2.5 goles se encuentra en -118, mostrando que los analistas consideran que el marcador podría inclinarse ligeramente hacia un juego cerrado, aunque sin descartar la opción de un encuentro con varios goles.

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