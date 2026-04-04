Barcelona se lleva el primer capítulo de la trilogía contra el Atlético en medio de expulsiones y polémica

Por su parte, Obed Vargas sufrió la derrota del cuadro colchonero en su primer partido completo como rojiblanco

Lewandowski entró y resolvió el juego a favor del Barcelona. | Reuters.

Atlético de Madrid y Barcelona disputaron un electrizante primer partido de su trilogía. En medio de un dominio compartido, polémica, infinidad de tarjetas amarillas y un par de rojas (una anulada por el VAR), el cuadro culé se llevó los tres puntos del Metropolitano (1-2) y deja la rivalidad abierta para sus próximos compromisos dentro de los cuartos de final de la UEFA Champions League.

El arranque tuvo al Barcelona con mayor iniciativa. Lamine Yamal avisó desde los primeros minutos y el cuadro culé intentó lastimar con movilidad por las bandas y asociaciones en corto. Atlético respondió con transiciones rápidas y tuvo una muy clara en los pies de Antoine Griezmann, quien dejó escapar una opción franca frente a Joan García. El partido se jugó con intensidad, con varias faltas tácticas y un ambiente que fue subiendo de temperatura conforme avanzó el reloj. Nico González fue amonestado al 23 tras cortar con las manos un servicio aéreo, una acción que terminaría por pesarle al cierre de la primera parte.

Así fue expulsado Gerard Martín, luego le quitaron la roja. | Reuters.

Barcelona estuvo cerca de abrir el marcador al 36, cuando Lamine Yamal culminó una jugada asociada con Dani Olmo y Fermín López con un toque que se estrelló en el poste. Sin embargo, el primero en golpear fue el Atlético. Al minuto 39, Clément Lenglet lanzó un trazo largo para Giuliano Simeone, que ganó la espalda de la defensa y resolvió el mano a mano ante Joan García para el 1-0. La ventaja rojiblanca duró poco, porque apenas al 41, Marcus Rashford emparejó el encuentro con una gran acción por izquierda, pared con Dani Olmo y un disparo potente que pasó entre las piernas de Juan Musso.

El cierre del primer tiempo cambió el partido. Tras el empate azulgrana llegó la lesión muscular de Ronald Araujo, quien tuvo que abandonar el campo, y poco después se presentó un conato de bronca entre jugadores de ambos equipos. Ya en el agregado, Nico González derribó a Lamine Yamal cuando el juvenil se perfilaba con ventaja hacia el arco. El árbitro revisó la jugada y corrigió su decisión inicial (segunda amarilla) para mostrar roja directa al mediocampista del Atlético, al considerar que se trató de una acción manifiesta de gol. Así, el 1-1 al descanso dejó al conjunto del Cholo Simeone con diez hombres para toda la segunda mitad.

Lo de Lamine… 🤯



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La reanudación trajo una nueva polémica. Gerard Martín vio primero la tarjeta roja por una plancha sobre Thiago Almada, pero tras la revisión en campo, el silbante rectificó y dejó la acción en amarilla. Con eso, Barcelona conservó la ventaja numérica y comenzó a cargar el juego sobre el campo rojiblanco. Pedri probó con un disparo a la red lateral, Lamine Yamal se fabricó una acción individual tras quitarse a cuatro rivales, y el ingreso de Ferran Torres le dio más presencia ofensiva a un visitante que empezó a inclinar la cancha de forma más marcada.

Atlético resistió durante varios minutos gracias a las intervenciones de Juan Musso y al esfuerzo de su línea defensiva. Ferran Torres tuvo dos ocasiones claras, ambas contenidas por el portero argentino, mientras Nahuel Molina y Pau Cubarsí aparecieron en momentos clave para cortar jugadas de peligro. Cuando el empate parecía sellado, Barcelona encontró el gol del triunfo al minuto 88′. Joao Cancelo sacó un potente disparo que Musso no pudo contener. El rechace le quedó a Robert Lewandowski quien sorprendido por el rebote, lo empujó con el hombro para firmar el triunfo polémico de un Barcelona que sabe que esta historia aún no está terminada y que en dos capítulos más todo puede pasar contra el equipo del Cholo.

Obed Vargas, titular y jugó los 90 minutos

El mexicano Obed Vargas arrancó como titular en el equipo de Diego Simeone. El mediocampista estuvo a la altura del compromiso pues, a la par de sus compañeros, aguantó los embates del Barcelona hasta los últimos minutos donde no pudo hacer nada para impedir el tanto de la diferencia marcado por Robert Lewandowski.

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