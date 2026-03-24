Mbappé niega cuidarse para el Mundial 2026: “Quiero jugar todo con el Real Madrid”

Kylian Mbappé negó todos los rumores en torno a su lesión de rodilla, una situación que encendió las alarmas en la selección de Francia y el Real Madrid

Kylian Mbappé habla de su lesión de rodilla | Reuters

Kylian Mbappé negó todos los rumores en torno a su última lesión de rodilla, una situación que generó diversas especulaciones sobre una supuesta dosificación con la intención de llegar en óptimas condiciones al Mundial de 2026. Durante la pausa por la fecha FIFA de marzo, el delantero francés atendió a los medios de comunicación y dejó en claro que no existe tal planificación, al reafirmar que tiene interés en dar todo con el Real Madrid y con sus respectivos compromisos con la selección francesa.

El atacante explicó que su intención es disputar todos los partidos posibles con el Real Madrid, ya que considera que es la mejor preparación de cara a la próxima Copa del Mundo. A pesar de haber acumulado únicamente 45 minutos de juego en el último mes, el líder galo aseguró que se encuentra físicamente bien y que sus problemas de rodilla no han cambiado en absoluto su postura para encarar la recta final de la temporada, así como sus compromisos con la selección francesa.

“La rodilla está bien. Va a mejor. Va bastante bien y sé que ha habido bastante especulación al respecto y se han dicho cosas falsas. Es la vida de un atleta de alto nivel y estamos acostumbrados a que la gente diga cosas sin verificar y sin ningún fundamento. Para mí es clarísimo que quiero jugar todos los partidos con el Real Madrid. No voy a cambiar la manera de prepararlo. Puedo decir, voy a mi casa y no juego, pero son tonterías. He preparado los dos últimos Mundiales de la mejor manera, que es jugar, meter goles, ganar títulos y pelear hasta el último minuto por mi club y este año lo voy a hacer igual para llegar bien. Espero ganarlo también”, declaró Kylian Mbappé frente a los medios de comunicación este lunes 23 de marzo.

El goleador del Real Madrid llegó a Clairefontaine para incorporarse a la selección francesa de cara a su gira por los Estados Unidos. El conjunto galo tiene previsto enfrentar primero a Brasil este jueves 26 de marzo en el Gillette Stadium de Massachusetts, en un duelo de alto nivel que servirá como preparación clave. Posteriormente, el equipo dirigido por Didier Deschamps viajará a Maryland, donde se medirá ante Colombia tres días más tarde en el Northwest Stadium de Landover, muy cerca de Washington D.C.

A pesar de haber atravesado problemas físicos durante el último mes, Kylian Mbappé ha comenzado a mostrar señales positivas en su recuperación. El delantero sumó 21 minutos en el Etihad Stadium frente al Manchester City en los octavos de final de la Champions League, y luego disputó 24 minutos ante el Atlético de Madrid en el Santiago Bernabéu bajo el marco de la jornada 29; participaciones que reflejan que su lesión ha quedado atrás y que la intención de su equipo está en que recupere el ritmo futbolístico.

“Me he recuperado al 100%. Tuve la oportunidad en París de encontrar un buen diagnóstico. Y juntos pudimos diseñar un plan para volver al mejor nivel con el Real Madrid y también de cara al Mundial”, sentenció el jugador de 27 años.

Cabe recordar que Kylian Mbappé decidió buscar una segunda opinión médica fuera del Real Madrid para evaluar el estado de su rodilla izquierda. El delantero acudió al prestigioso especialista francés Bertrand Sonnery-Cottet, reconocido por su experiencia en cirugía ortopédica deportiva y por tratar a atletas de élite, lo que desató especulaciones sobre una posible falta de confianza en los servicios médicos del club. No obstante, la estrella merengue se encargó de desmentir dichos rumores, al asegurar que todo lo relacionado con una supuesta tensión en Valdebebas es completamente falso.

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