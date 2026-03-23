Hansi Flick, elegido mejor entrenador de LaLiga en marzo tras mantener al Barcelona como líder

El técnico alemán es reconocido luego de sumar nueve puntos y mantener al Barça en lo más alto de la clasificación

Hansi Flick, entrenador del Barcelona | Reuters

Hansi Flick, técnico del Barcelona, fue nombrado como el mejor entrenador de LaLiga durante el mes de marzo, reconocimiento que otorga la competición tras evaluar el rendimiento de los equipos en ese periodo. El timonel alemán se impuso en la votación final a Diego Pablo ‘Cholo’ Simeone, del Atlético de Madrid, y a Luis Castro, del Levante.

“Hansi Flick ha sido elegido mejor entrenador de LaLiga en marzo. El FC Barcelona ha completado un mes espectacular donde ha ganado los tres partidos que ha disputado y sigue liderando la clasificación de la competición”, escribió LaLiga en su comunicado.

El galardón llega después de que el conjunto blaugrana sumara nueve puntos de nueve posibles en el mes, producto de tres victorias en igual número de partidos. Estos resultados permitieron al equipo mantenerse en el primer lugar de la clasificación.

El Barcelona inició marzo con una victoria por 0-1 ante el Athletic Club en San Mamés, gracias a un gol de Lamine Yamal al minuto 68. Posteriormente, el equipo regresó al Camp Nou, donde venció 5-2 al Sevilla en la jornada siguiente con un hat-trick de Raphinha y anotaciones de Dani Olmo y Joao Cancelo.

El tercer triunfo del mes se dio frente al Rayo Vallecano, también en condición de local, con marcador de 1-0 y tanto de Ronald Araujo. Este resultado consolidó el pleno de victorias para el equipo dirigido por Flick durante el periodo evaluado.

Con estos resultados, el Barcelona se mantiene como líder de LaLiga, con ventaja de cuatro puntos sobre el Real Madrid, segundo del listado. Los culés tienen cinco triunfos consecutivos en el torneo local.

La actividad en LaLiga se reanudará el primer fin de semana de abril, luego del parón por la Fecha FIFA. En la fecha 30, el Barcelona visitará al Atlético de Madrid (sábado 4 de abril).

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