Alarma en Comunicaciones: la racha que tiene en jaque a los Cremas

La crisis del equipo crema se agrava en el momento más decisivo del Clausura 2026.

Comunicaciones, en crisis tras perder ante Xelajú en Clausura 2026 | @CremasOficial

Comunicaciones está en crisis, atraviesa uno de sus momentos más delicados del Clausura 2026 y la preocupación crece en el entorno crema. Tras la derrota por 3-1 ante Xelajú MC en el estadio Cementos Progreso, el equipo dirigido por Marco Antonio Figueroa sumó su tercera caída consecutiva y encendió todas las alarmas en la Liga Nacional de Guatemala.

La crisis de Comunicaciones no solo se refleja en los resultados recientes, sino también en su impacto directo en la tabla acumulada, donde el equipo volvió a acercarse peligrosamente a la zona de descenso. Lo que hace apenas unas semanas parecía una recuperación firme, hoy se transformó en una racha negativa que amenaza con complicar seriamente su temporada.

La caída ante Xelajú, con goles de Jesús López, Jorge Aparicio y Harim Quezada, terminó de confirmar un bajón futbolístico evidente. El conjunto crema venía de perder ante Cobán Imperial y Antigua GFC, completando así una seguidilla de tres derrotas que lo sacaron de la tranquilidad y lo devolvieron a una pelea incómoda.

Comunicaciones en crisis: así quedó en la tabla acumulada de Guatemala

El impacto de esta racha negativa es claro: Comunicaciones suma 45 puntos en 37 partidos y ya se encuentra a solo cuatro unidades de la zona de descenso. La tabla acumulada de Guatemala muestra una lucha cada vez más ajustada, donde varios equipos están separados por pocos puntos.

La situación puede agravarse aún más dependiendo de otros resultados. Marquense, uno de los clubes comprometidos, podría reducir la diferencia a solo tres puntos si logra sumar en su próximo partido. Además, Mictlán iguala en unidades, mientras que Malacateco y Guastatoya también presionan desde atrás. La crisis de Comunicaciones en el Clausura 2026 ya se refleja directamente en la tabla acumulada, donde cada punto es vital y cualquier error puede tener consecuencias determinantes en la permanencia.

Posición Equipo Puntos 1 Municipal 70 2 Mixco 67 3 Antigua GFC 60 4 Xelajú MC 54 5 Aurora FC 54 6 Cobán Imperial 49 7 Mictlán 45 8 Comunicaciones 45 9 Malacateco 44 10 Guastatoya 42 11 Marquense 41 12 Achuapa 40

¿Puede Comunicaciones descender en el Clausura 2026?

Aunque todavía no está en zona de descenso, el panorama es preocupante para los Cremas. El equipo capitalino depende de sus propios resultados, pero también está condicionado por el rendimiento de sus rivales directos. Actualmente, Achuapa y Marquense ocupan los puestos de descenso, pero la diferencia es mínima y la pelea involucra a varios clubes. Comunicaciones, Mictlán, Malacateco y Guastatoya están inmersos en una lucha que promete definirse en las últimas jornadas. Si la racha negativa continúa, el equipo crema podría caer en una zona comprometida, algo que parecía impensado semanas atrás. Por eso, la reacción deberá ser inmediata para evitar un desenlace inesperado.

Un cierre de torneo que no da margen de error

El calendario tampoco ofrece respiro para Comunicaciones en este tramo final del campeonato. El equipo deberá enfrentar a rivales directos en la lucha por la permanencia, como Marquense y Mictlán, en partidos que pueden marcar el rumbo definitivo de la temporada. Además, tendrá duelos exigentes ante Mixco, Aurora y el clásico frente a Municipal, lo que aumenta la presión en cada jornada. La combinación de rivales directos y partidos de alta intensidad convierte este cierre en una verdadera prueba de carácter. Comunicaciones, uno de los clubes más históricos del fútbol guatemalteco, está obligado a reaccionar. La crisis es evidente, el margen es mínimo y el objetivo ahora es claro: sumar puntos cuanto antes para alejarse definitivamente del descenso.

FAQs

¿Por qué Comunicaciones está en crisis en Guatemala?

Comunicaciones está en crisis debido a una racha de tres derrotas consecutivas en el Clausura 2026, lo que lo acercó nuevamente a la zona de descenso en la tabla acumulada.

¿Cuántos puntos tiene Comunicaciones en la tabla acumulada?

El equipo crema suma 45 puntos en 37 partidos y está a solo cuatro unidades de los puestos de descenso.

¿Qué equipos pelean el descenso en Guatemala 2026?

Actualmente, Achuapa y Marquense están en zona de descenso, pero también están involucrados Comunicaciones, Mictlán, Malacateco y Guastatoya.

¿Qué partidos le quedan a Comunicaciones?

Comunicaciones deberá enfrentar a Marquense, Mixco, Mictlán, Aurora, Municipal, Guastatoya y Malacateco en el cierre del Clausura 2026.

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