Mallorca vs Espanyol, en vivo LaLiga 2026: resultado y goles de la jornada 28

Siga las emociones del juego entre los mallorquines y catalanes, válido por la fecha 28 del campeonato ibérico.

Mallorca vs Espanyol, en vivo | Claro Sports

¿A qué hora inicia el Mallorca vs Espanyol hoy, 15 de marzo de 2026?

Este duelo, a disputarse en San Moix, tendrá su pitazo inicial a partir de las 14:00 horas locales. Agéndese en su respectivo país para ver el cotejo:

México: 07:00 horas.

07:00 horas. Colombia: 08:00 horas.

08:00 horas. Argentina: 10:00 horas.

10:00 horas. Estados Unidos: 09:00 (ET), 08:00 (CT) y 06:00 (PT).

Alineaciones del Mallorca vs Espanyol para la jornada 28, al momento

Así forma Mallorca: Leo Román; Pablo Maffeo, Martin Valjent, Antonio Raíllo, Johan Mojica; Omar Mascarell, Samú Costa; Pablo Torre, Mateo Joseph, Manu Morlanes y Vedat Muriqi. DT: Martín Demichelis.

Así forma Espanyol: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali, Clemens Riedel, Leandro Cabrera, Carlos Romero; Urko González, Charles Pickel; Tyrhys Dolan, Ramón Terrats; Kike García y Edu Expósito. DT: Manolo González.

¿Dónde ver el Mallorca vs Espanyol en vivo? Canales de TV y streaming online

Estas son las señales disponibles para ver el compromiso en su país:

México y Centroamérica: Sky Sports.

Sky Sports. Sudamérica: ESPN y Disney+.

ESPN y Disney+. Estados Unidos: ESPN Deportes.

Te puede interesar: