Isaac del Toro, en vivo la etapa 7 de la Tirreno-Adriático 2026

Último día se competencia en la Tirreno-Adriático 2026, una carrera que arranca con Isaac del Toro como líder de la clasificación general

Isaac del Toro recuperó el liderato general en Tirreno-Adriático | @TirrenAdriatico

96 km | Isaac del Toro luce separado de sus compañeros. El pelotón se alarga y el mexicano aparece solo, entre los líderes del lote principal. Se nota el cansancio en la subida.

97 km | El pelotón se encuentra a 57 segundos. El grupo grande tiene a los equipos involucrados formados uno tras otro. La estrategia es clara: proteger a los ciclistas fuertes de cada uno de los equipos. Bajo este panorama, Isaac del Toro aparece en cuarto sitio del grupo principal, detrás de los líderes de esta etapa 7 pero con suficiente ventaja en la clasificación para no preocuparse en este momento.

97 km | En los primeros kilómetros, cuando la carrera se encontraba a 137 km de la meta, Xabier Azparren, Dries de Bondt y Roberto González intentaron salirse del pelotón principal. Los fugados llegaron a tener una ventaja de 2 minutos y 29 segundos.

98 km | Nos encontramos en el ascenso de la montaña. Recordemos que después de la bonificación de esta elevación se viene un sprint con un terreno plano.

100 km | Pese a que una fuga suele ser complicada en esta última etapa, algunos ciclistas buscan salirse del grupo principal.

105 km | El pelotón no se ha partido, pese al intento de los favoritos de tratar de recuperar un poco de segundos en la clasificación.

110 km | Arranca la última etapa de la Tirreno-Adriático con Isaac del Toro manteniendo el paso

¿Cómo va Isaac del Toro en la Tirreno-Adriático 2026?

El mexicano Isaac del Toro llega a la etapa 7 de la Tirreno-Adriático 2026 como líder sólido de la clasificación general tras firmar una actuación memorable en la etapa 6. El corredor del UAE Team Emirates XRG resistió los ataques en la exigente jornada de montaña entre San Severino Marche y Camerino y protagonizó una remontada espectacular en los últimos metros para quedarse con la victoria del día. Con ese resultado, el mexicano consolidó su liderato en la carrera italiana con un tiempo acumulado de 24:57:20.

De cara a la última etapa, Del Toro mantiene una ventaja de 42 segundos sobre Giulio Pellizzari y de 43 segundos sobre Matteo Jorgenson, mientras que corredores como Primož Roglič aparecen a más de un minuto. La etapa final rumbo a San Benedetto del Tronto suele resolverse en sprint y normalmente no provoca cambios en la clasificación general, por lo que el mexicano llega bien posicionado para defender el liderato. Si evita incidentes como caídas, abanicos o cortes en el pelotón, Del Toro está muy cerca de concretar una de las victorias más importantes de su carrera.

Perfil de la etapa 7 de la Tirreno-Adriático 2026

La última etapa de la Tirreno-Adriático 2026 presenta un recorrido que combina una primera parte accesible con un cierre ideal para los velocistas. El trazado inicia junto a la costa del Adriático, con un perfil relativamente tranquilo antes de internarse hacia el valle de Aso desde Pedaso. En ese punto aparece el ascenso a Montefiore d’Aso, una subida que rompe ligeramente el ritmo del pelotón antes de un breve descenso que conduce a la suave elevación final rumbo a Ripatransone. Posteriormente, un largo descenso lleva al grupo hasta Grottammare, donde comienza el desenlace de la jornada con la entrada a un circuito final de 15 kilómetros que deberá completarse en cinco ocasiones, sobre carreteras amplias, rectas y bien pavimentadas.

El cierre de la etapa está diseñado para una llegada rápida y estratégica. En los últimos tres kilómetros predominan las avenidas anchas y mayormente rectas, aunque en el primer tramo aparecen algunas curvas amplias que obligan a los equipos a posicionar bien a sus velocistas. La tensión aumenta al aproximarse al último kilómetro, donde una doble curva marca el acceso definitivo a la recta final. Desde ahí, los corredores afrontan el sprint sobre una calzada de asfalto de ocho metros de ancho, un escenario perfecto para que los trenes de lanzamiento se organicen y definan al ganador en un final de alta velocidad.

¿Dónde ver en vivo a Isaac del Toro en la Tirreno-Adriático 2026?

La séptima etapa de la Tirreno-Adriático 2026 se disputa hoy domingo y promete una jornada intensa para los aficionados al ciclismo. La salida está programada a las 05:20 horas, tiempo del centro de México, mientras que la transmisión televisiva comenzará a las 06:00 horas a través de ESPN. Además, en Claro Sports podrás seguir cada detalle del desempeño del ciclista mexicano Isaac del Toro mediante nuestro tradicional minuto a minuto, con actualizaciones constantes sobre los movimientos del pelotón y los momentos más importantes de la etapa.

¡Arranca la etapa 7 de la Tirreno-Adriático 2026!

Bienvenidas y bienvenidos al minuto a minuto de Claro Sports, donde les llevaremos todos los detalles de la etapa 7 de la competencia que actualmente lidera el mexicano Isaac del Toro. La etapa final de la Tirreno-Adriático 2026 combina un arranque tranquilo por la costa adriática con un circuito final en Grottammare que se recorre cinco veces. Los últimos kilómetros, amplios y rápidos, conducen a una recta final tras una doble curva a un kilómetro de meta, un escenario propicio para un desenlace al sprint.

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