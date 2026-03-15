Resultado de Baloto y Revancha: consulte los números que cayeron hoy | 14 de marzo de 2026

Publicado por Redacción Claro Sports

Consulte cuáles fueron los números ganadores del reciente sorteo de Baloto y Revancha, este sábado 14 de marzo de 2026.

Resultado del Baloto y Baloto Revancha del 7 de febrero de 2026.
Siguen creciendo las posibilidades de ser millonarios | Agencia Baloto

La actividad del azar no se detiene. De nuevo, el sorteo de Baloto y Revancha ha tenido actividad el sábado 14 de marzo. La lotería más importante y famosa del país dejó nuevos números ganadores para que usted pueda repasarlos a través de Claro Sports.

Resultados de Baloto hoy, 14 de marzo

  • Números ganadores: 02 – 07 – 23 – 31 – 36 – 16
  • Nuevo acumulado: $27.200 millones de pesos.

Resultados de Baloto Revancha hoy, 14 de marzo

  • Números ganadores: 02 – 15 – 27 – 38 – 39 – 10
  • Nuevo acumulado: $18.100 millones de pesos.

Metodología de Baloto y Revancha

Tanto Baloto, como la modalidad de Revancha, trata de escoger cinco números entre 1 y 45, además de una superbalota entre 1 y 16. Importante recordar que Revancha es una posibilidad de un sorteo extra a cambio de un pequeño pago adicional. Usted puede llevarse ciertos montos de dinero, todo dependiendo de la cantidad de aciertos conseguidos.

Usted puede escoger los números por jugar. Es decir, le sirve participar bajo la modalidad manual o automática. En esta última, el sistema le arrojará las cifras de manera automática.

Así se compra el tiquete de Baloto y Revancha

El juego está disponible en diversos tipos de comercio, como las tiendas de barrio, oficinas de trámites, supermercados y almacenes de cadena. Los establecimientos se identifican con el logotipo de Baloto en la entrada. O en su defecto, usted puede registrarse en el sitio web y jugarlo con un pago en línea.

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