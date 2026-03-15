Checo Pérez acepta su responsabilidad en el choque con Bottas en el GP de China: “Fue toda mi culpa”

El piloto mexicano de Cadillac tuvo algunos problemas con su monoplaza y finalizó la carrera en el lugar 15

Checo Pérez reconoce su error en el incidente con Bottas. | Reuters

Sergio Pérez protagonizó uno de los momentos más comentados del Gran Premio de China de Fórmula 1 2026. El piloto mexicano tuvo un contacto con su compañero de equipo, Valtteri Bottas, durante las primeras curvas del circuito de Shanghái, un incidente que provocó un trompo del tapatío y afectó su carrera desde el inicio.

Después de la competencia, el piloto de Cadillac reconoció su responsabilidad por la maniobra y explicó lo ocurrido ante los medios. El mexicano aseguró que intentó aprovechar un espacio para rebasar, pero la situación terminó en un contacto entre ambos autos.

“Eso fue toda mi culpa. Vi el hueco y fui por él, pero obviamente, viéndolo ahora, Valtteri no tenía a dónde ir. Desafortunadamente, eso terminó costándome la carrera porque hice un trompo y perdí mucho tiempo. Por suerte, logré regresar al grupo”, mencionó Checo Pérez en la zona de medios, tras finalizar la carrera.

El incidente ocurrió en los primeros momentos de la prueba, cuando ambos pilotos buscaban ganar posiciones en medio del tráfico del pelotón. Tras el contacto, Pérez giró sobre la pista y perdió varias posiciones, aunque logró continuar la competencia sin daños mayores en su monoplaza.

El Gran Premio de China representó un fin de semana complicado para el piloto mexicano. Desde las sesiones previas tuvo dificultades con su auto, lo que influyó en su rendimiento en la carrera principal. El monoplaza de Cadillac presentó problemas técnicos que afectaron el ritmo del tapatío en distintos momentos del evento.

El propio Pérez detalló que los fallos mecánicos también influyeron en su desempeño durante la carrera, especialmente cuando buscaba recuperar posiciones en pista.

“En la segunda tanda, estaba a punto de rebasar a Valtteri con el modo de rebase activado y perdí el motor, perdí la batería, así que perdí como cinco segundos. Y más tarde, perdí otros 15 o 20 segundos”, agregó Pérez.

Los problemas técnicos habían comenzado desde el viernes en Shanghái. El mexicano no pudo participar en la clasificación para la carrera sprint debido a fallas en el sistema del auto, lo que obligó a Cadillac a trabajar durante todo el fin de semana para intentar mejorar el rendimiento del monoplaza.

Cadillac disputa su primera temporada en la Fórmula 1 con Pérez y Bottas como pilotos titulares. Ambos fueron elegidos por el equipo estadounidense para aportar experiencia en el debut de la escudería dentro del campeonato mundial.

A pesar del choque y los problemas mecánicos, el mexicano logró completar la carrera (terminó en el lugar 15) y sumar información para el desarrollo del auto. El inicio de la temporada ha mostrado los retos que enfrenta el nuevo proyecto de Cadillac dentro de la categoría.

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