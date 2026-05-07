El COI levanta las restricciones a Bielorrusia

A través de su Junta Ejecutiva, el Comité Olímpico Internacional permite el regreso a los atletas bielorrusos, aunque no a los de Rusia

El COI levanta la restricción a Bielorrusia | REUTERS/Denis Balibouse

El Comité Olímpico Internacional anunció el jueves 7 de mayo, a través de su Junta Ejecutiva, su decisión de ya no recomendar las restricciones sobre la participación de los atletas de Bielorrusia en las competencias internacionales. Rusia, el otro país vetado desde el 2022, no corre la misma suerte.

Las restricciones contra Bielorrusia comenzaron en febrero de 2022, al apoyar a Rusia en la invasión de Ucrania, ya que se utilizó territorio bielorruso para lanzar la campaña militar. Los atletas y federaciones de ambos países fueron vetados de las competencias deportivas durante todo ese año. A partir del 2023 le permitió a los atletas de ambos países participar como Atletas Neutrales Individuales (AIN), siempre y cuando no apoyaran el conflicto bélico.

La decisión cambia de cara al ciclo olímpico previo a los Juegos Olímpicos del 2028 y los Juegos Olímpicos de la Juventud de Invierno Dolomiti Valtellina 2028, que comienzan este verano, y donde atletas de Bielorrusia ya podrán participar bajo el nombre del país, con sus banderas y colores.

“El COI reitera que la participación de los atletas en competiciones internacionales no debe verse limitada por las acciones de sus gobiernos, incluyendo su participación en una guerra o conflicto”, anunció el organismo en un comunicado. “Desde que se publicaron las recomendaciones del COI para las Federaciones Internacionales y los organizadores de eventos deportivos internacionales el 28 de marzo de 2023, los atletas con pasaporte bielorruso han participado como Atletas Neutrales Individuales (AIN) en numerosos eventos deportivos internacionales, así como en los Juegos Olímpicos de París 2024 y los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026, sin incidentes dentro ni fuera de la pista“.

El COI sigue los pasos del Comité Paralímpico Internacional, que sí permitió la participación de Bielorrusia y Rusia en los Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026. En respuesta a esto, Chequia, Estonia, Finlandia, Letonia, Lituania, Polonia y Ucrania declinaron participar en la justa, mientras que Reino Unido no formó parte de la Ceremonia de Inauguración.

El doping influye a que se mantenga la decisión sobre Rusia

Los atletas nacidos en Rusia no comparten el destino de los bielorrusos. En veto con los atletas rusos comenzó en los Juegos Olímpicos de Invierno PyeongChang 2018, como sanción al esquema de dopaje que realizaron durante Sochi 2014. Compitieron en Tokyo 2020 bajo la denominación ‘Atletas Olímpicos de Rusia’, pero fueron vetados desde 2022 tras la invasión a Ucrania y esa medida se mantiene.

“La situación del Comité Olímpico Ruso (COR) es diferente a la del Comité Olímpico Nacional (CON) de Bielorrusia. El CON de Bielorrusia está en regla y cumple con la Carta Olímpica. Si bien el COR ha mantenido un diálogo constructivo con el COI sobre su suspensión, esta permanece suspendida mientras la Comisión de Asuntos Jurídicos del COI continúa revisando el asunto“.

El dopaje habría influido en mantener la decisión: “El Comité Ejecutivo del COI también tomó nota con preocupación de la información reciente que ha llevado a la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) a investigar el sistema antidopaje ruso. Por lo tanto, el Comité Ejecutivo del COI desea comprender mejor esta situación“.

Te puede interesar: