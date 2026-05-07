La rutina que los ciclistas principiantes no deben saltarse: 10 ejercicios clave para ganar fuerza

Andar en bicicleta es considerado una de las actividades físicas más completas, sin embargo la preparación para subirse a la bici resulta esencial para prevenir lesiones graves

Se deben fortalecer los músculos para este deporte | Reuters

Para los ciclistas principiantes, el entrenamiento no solo debe enfocarse en mejorar la técnica de pedaleo, sino también en fortalecer los músculos clave que permiten un mejor rendimiento y mayor resistencia. Aunque andar en bicicleta es una de las mejores actividades físicas para el cuerpo, complementar la rutina con ejercicios específicos fuera de la bici es esencial para evitar lesiones y optimizar el rendimiento. Aquí te presentamos una rutina diseñada para quienes planean iniciarse en el ciclismo y hacerlo parte de su rutina de actividades físicas.

¿Para ser ciclista primero debo ejercitar mi cuerpo? Esto recomiendan expertos

La respuesta es sí. Para ser un ciclista eficiente y evitar lesiones, es fundamental ejercitar el cuerpo de manera integral. Los expertos en fisioterapia y entrenamiento físico insisten en que los ciclistas no deben centrarse únicamente en la práctica de su deporte, sino que deben incluir ejercicios que fortalezcan tanto el core (zona media del cuerpo) como las piernas, la espalda y los brazos. Un cuerpo fuerte y equilibrado ayuda a mantener una postura adecuada, mejora la estabilidad en los descensos y facilita la resistencia en recorridos largos.

La fuerza en el core, por ejemplo, es crucial para un buen control sobre la bicicleta, especialmente cuando se afrontan terrenos irregulares o durante un esfuerzo prolongado. Además, un cuerpo bien entrenado mejora la eficiencia en el pedaleo y previene dolores o tensiones que pueden surgir durante la práctica. Los ciclistas que complementan su rutina de entrenamiento con ejercicios de fuerza y estabilidad obtienen grandes beneficios tanto en el rendimiento como en la prevención de lesiones.

10 ejercicios para todo ciclista principiante: el rendimiento y la fuerza son clave

Ahora que sabes la importancia de ejercitar el cuerpo para ser un ciclista más completo, es momento de poner en práctica una rutina efectiva que puedes realizar sin salir de casa. Estos 10 ejercicios están diseñados para fortalecer los músculos más importantes de un ciclista: piernas, core y tren superior. A continuación, te explicamos cada ejercicio y cómo realizarlos correctamente.

1. Sentadillas

Las sentadillas son clave para fortalecer las piernas, especialmente los cuádriceps y los isquiotibiales, los cuales son esenciales para generar potencia al pedalear. Además, ayudan a activar el core, lo que mejora la estabilidad al montar.

Cómo se hace: Coloca los pies a la altura de los hombros. Baja el cuerpo de manera controlada hasta que las rodillas formen un ángulo de 90º, sin que los talones se levanten del suelo. Activa el abdomen para mantener la estabilidad.

Entrenamiento recomendado: 3 series de 10 repeticiones, descansando 90 segundos entre rondas. Para aumentar la dificultad, realiza bajadas lentas y subidas explosivas.

2. Russian Twist

Este ejercicio es fundamental para fortalecer los oblicuos y mejorar la estabilidad del core, lo que es esencial para mantener una postura correcta sobre la bicicleta.

Cómo se hace: Siéntate en el suelo con las piernas flexionadas y los pies elevados. Inclina ligeramente el torso hacia atrás y gira de lado a lado llevando las manos de un lado al otro.

Entrenamiento recomendado: 3 rondas de 30 segundos, descansando 1 minuto entre rondas. Mantén el control del movimiento y la respiración constante.

3. Lunge frontal

Las zancadas (o lunges) trabajan los cuádriceps, glúteos e isquiotibiales, músculos clave en cada pedalada. Este ejercicio mejora el equilibrio y la estabilidad al montar, lo cual es esencial para afrontar pendientes o giros cerrados.

Cómo se hace: Da un paso largo hacia adelante y baja el cuerpo hasta que la rodilla forme un ángulo de 90º. Asegúrate de que la rodilla no sobrepase la punta del pie.

Entrenamiento recomendado: 3 rondas de 10 repeticiones por pierna, descansando entre 40 y 60 segundos. Caminar suavemente entre rondas ayudará a recuperar mejor los músculos.

4. Plancha estática

La plancha es un ejercicio isométrico excelente para fortalecer el core y la zona lumbar. Esta postura ayuda a mantener la espalda recta y evitar dolores al pasar largos períodos en la bicicleta.

Cómo se hace: Apóyate en los antebrazos y las puntas de los pies. Mantén el cuerpo alineado desde los hombros hasta los talones, activando el abdomen para evitar que la cadera se hunda.

Entrenamiento recomendado: 3 rondas de 20 segundos, descansando 1 minuto entre series. Aumenta el tiempo o agrega peso a medida que progreses.

5. Fondos de tríceps

Aunque los tríceps no se utilizan tanto como las piernas al pedalear, tenerlos fuertes mejora el control de la bicicleta, sobre todo en terrenos técnicos.

Cómo se hace: Coloca las manos sobre una superficie elevada y estira las piernas. Baja el cuerpo hasta que los codos formen un ángulo de 90º, luego empuja hacia arriba utilizando los tríceps.

Entrenamiento recomendado: 3 rondas de 10 a 12 repeticiones, descansando 1 minuto entre rondas. Para mayor dificultad, estira las piernas o agrega peso.

6. Glute Bridge

Este ejercicio fortalece los glúteos y los isquiotibiales, fundamentales en el impulso del pedaleo. También activa el core y ayuda a prevenir dolores lumbares.

Cómo se hace: Tumbado en el suelo con las rodillas flexionadas, eleva las caderas hasta formar una línea recta entre rodillas y hombros. Contrae los glúteos al alcanzar la parte alta.

Entrenamiento recomendado: 3 rondas de 10 repeticiones, descansando 1 minuto entre rondas.

7. Burpees

Los burpees son un ejercicio cardiovascular que combina fuerza y resistencia, ideal para mejorar la capacidad física global del ciclista.

Cómo se hace: Desde una posición en cuclillas, coloca las manos en el suelo, salta hacia atrás, realiza una flexión, salta nuevamente y da una palmada sobre la cabeza.

Entrenamiento recomendado: 3 rondas de 6 a 8 repeticiones, descansando entre 1 y 2 minutos.

8. Plancha lateral con elevación

Este ejercicio trabaja los oblicuos y mejora la estabilidad del core, protegiendo la zona lumbar y manteniendo una postura eficiente durante largos recorridos en bici.

Cómo se hace: Túmbate de lado y apoya el antebrazo en el suelo. Eleva las caderas hasta formar una línea recta. Sube y baja las caderas sin tocarlas al suelo.

Entrenamiento recomendado: 3 o 4 rondas de 10 repeticiones por lado, descansando 1 minuto entre rondas.

9. Lunge lateral

Este ejercicio trabaja los glúteos y los isquiotibiales desde un ángulo diferente, lo que mejora el equilibrio y la movilidad de las caderas, fundamentales al pedalear de pie o en curvas.

Cómo se hace: Da un paso largo hacia un lado, flexionando la rodilla de la pierna que avanza, manteniendo la otra pierna estirada. Baja la cadera hacia atrás y vuelve al centro.

Entrenamiento recomendado: 4 rondas de 10 a 12 repeticiones por pierna, descansando entre 40 y 60 segundos.

10. Mountain climber

El mountain climber es un ejercicio cardiovascular que fortalece el core y mejora la movilidad de las caderas, clave para ciclistas.

Cómo se hace: En posición de plancha, lleva una rodilla hacia el codo contrario, alternando el movimiento rápidamente pero controlado.

Entrenamiento recomendado: 3 rondas de 20 a 30 segundos, descansando 1 minuto entre rondas.

Al incorporar estos ejercicios en tu rutina, mejorarás significativamente tu rendimiento sobre la bicicleta. Además, fortalecerás los músculos clave que se activan al pedalear, lo que reducirá el riesgo de lesiones y mejorará tu estabilidad, potencia y resistencia. Recuerda que la consistencia es clave, así que realiza esta rutina al menos 2 o 3 veces por semana y acompáñala de una alimentación adecuada y un descanso suficiente para obtener los mejores resultados.

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