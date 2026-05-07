Miguel Herrera ve como una revancha su llegada al Atlante: “Hay que levantarse de los fracasos”

El técnico busca reponerse tras su paso por la selección de Costa Rica, a la que no pudo llevar al Mundial 2026

Miguel Herrera, nuevo DT del Atlante | @Atlante

Por: Esteban Garrido

Este jueves 7 de mayo se celebró la presentación de Miguel Herrera como nuevo director técnico del Atlante de cara al torneo Apertura 2026 de la Liga Mx. En la conferencia de prensa se encontraban: Emilio Escalante, Emilio Escalante Jr, Miguel Herrera y Jorge Santillana.

Emilio Escalante abrió la conversación agradeciendo la oportunidad de regresar al Estadio Azteca, además de tener a Miguel como técnico para el siguiente torneo, pues es un atlantista de corazón:

“Agradecer a la administración del estadio, que hicieron posible que regresaremos a la CDMX donde pertenecemos. Pertenecemos a este estadio, que en sus inicios, lo consta, con una placa, con sus inicios con América, Atlante y Necaxa. Muy contentos, muy felices, reiterar mi agradecimiento a los dueños de clubes de primera división que esto no hubiera sido posible sin ellos. El Atlante viene a competir, lo platicamos desde un inicio”.

Por otra parte, Miguel Herrera agradeció a la familia Escalante por la oportunidad y aseguró que llega al club con ilusión y compromiso de hacer grandes cosas:

“Mas allá del cariño, agradecerle a Emilio como atlantista, el sueño de volver a ver el equipo en primera ya lo logró y yo encantado de ser invitado a este proyecto. Hay que armar muchas cosas, con la ilusión de que este equipo pueda competir desde el primer torneo. Les agradezco a todos, son válidas las críticas, nada más no se pasen. Ustedes son muy importantes para nosotros y agradecido de que estén aquí”.

Una de las grandes dudas ha sido sobre el armado del equipo y el presupuesto que tendrá el Atlante para armar un plantel competitivo. Miguel Herrera se expresó al respecto:

“El proyecto es ambicioso, queremos tener un Atlante competitivo, pero queremos tener jugadores de las fuerzas básicas, tener un buen semillero, un equipo dinámico que le agrade a la tribuna. Es importante que el equipo se muestre bien y empezar a agarrar jóvenes porque los atlantistas ya estamos viejos y tenemos que llegarle a los jóvenes”.

En palabras de Emilio Escalante Jr, aseguró que una parte clave de este proyecto será llegarle a los jóvenes y entender que el fútbol es una experiencia mucho más amplia que solo el día del partido:

“Creo que muy agradecido con mi padre, aprendo mucho de ellos, creo que siempre lo que mi papá nos ha inculcado es hacer bien las cosas. Creo que el paso que hemos tenido de la Liga de Expansión nos sirve hoy para estar en Liga MX. Es muy importante el hecho de que sea joven que puedo entender y puedo llegar a los jovenes aficionados al fútbol”.

Terminando con los temas específicos del Atlante, Miguel Herrera también compartió su opinión sobre la selección mexicana y habló de su más reciente fracaso con Costa Rica:

“El último fracaso con Costa Rica me dolió muchísimo, es el fracaso más grande que he tenido. Hay que levantarse de las derrotas, de los fracasos y qué mejor que hacerlo con el equipo de mis amores, con todo el apoyo y confianza que me están dando”… “La parte de selección, fue más lo administrativo, los muchachos no tienen nada que ver en esto, ellos tienen que obedecer, si el dueño de su club les dice algo, ellos tienen que hacer caso. Creo que se elevó más de lo que debía de ser, hubo errores, todos nos dimos cuenta, la molestia fue de un directivo y al final de cuentas los muchachos no tenían nada que ver y el que no está es el que no quiere estar, todos se presentaron en tiempo y forma”.

De esta manera se dio la conferencia de prensa donde Miguel Herrera fue presentado como director técnico del Atlante de cara al siguiente torneo, donde también se señaló que el centro de entrenamiento está al 60% en su construcción y que a partir de la siguiente semana comenzará el trabajo de lleno con el armado del plantel.

Te puede interesar: