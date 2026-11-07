Luis Suárez evita la ruina del Sporting CP ante Moreirense con una joya de gol

El atacante colombiano marcó el tanto de la diferencia en un partido con ausencia de acciones ofensivas

Un golazo de Luis Suárez fue suficiente para rescatar al Sporting CP de un partido que ofreció poco espectáculo. El delantero colombiano apareció al minuto 61 para romper el empate sin goles y darle a los Leones una victoria por 1-0 sobre Moreirense, en la jornada 11 de la Liga de Portugal 2026-27. Una acción individual que marcó la diferencia en un encuentro en el que los locales tuvieron oportunidades, pero carecieron de contundencia durante buena parte de los 90 minutos.

El Sporting consiguió los tres puntos ante su afición en el Estadio José Alvalade, aunque el resultado no reflejó la cantidad de ocasiones que generó durante el encuentro. Los locales tuvieron problemas para superar la defensa del Moreirense y desperdiciaron oportunidades que pudieron cambiar el rumbo del partido desde el primer tiempo. El conjunto visitante, por su parte, aprovechó algunos espacios para acercarse a la portería rival, pero tampoco encontró la definición necesaria.

Desde los primeros minutos, Sporting intentó tomar el control a través de Nestory Irankunda, Maxi Araújo y Luis Suárez. Al minuto 8, Maxi Araújo obligó al portero André Ferreira a intervenir con un disparo que buscaba la escuadra izquierda, mientras que Gonçalo Inácio desperdició un remate de cabeza tras un tiro de esquina. La presión local continuó, pero el marcador permaneció sin movimientos.

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La ocasión más clara del primer tiempo llegó al minuto 14, cuando Silas Andersen estrelló un remate en el poste derecho, después de una jugada dentro del área. Sporting mantuvo su presencia ofensiva y Luis Suárez también estuvo cerca de marcar al 20′, con un cabezazo que pasó a un costado de la portería. Sin embargo, la falta de precisión impidió que los Leones se adelantaran antes del descanso.

Moreirense tampoco renunció al ataque y encontró oportunidades para sorprender al Sporting. Manuel Mendonça estuvo cerca de abrir el marcador al 26′, con un disparo desde fuera del área que pasó junto al travesaño. El propio delantero volvió a generar peligro al 35′, cuando exigió una intervención del guardameta Kaique. Antes del descanso, Issa Doumbia tuvo otra oportunidad para los locales, pero su remate de cabeza al minuto 42 salió cerca de la escuadra. Ambos equipos se marcharon a los vestidores con el 0-0.

El complemento comenzó con la misma falta de contundencia. Luis Suárez desperdició un cabezazo prácticamente frente a la portería al minuto 52, después de un centro de Luís Guilherme, mientras que Irankunda obligó al guardameta del Moreirense a intervenir un minuto después. Las oportunidades se acumularon sin que alguno de los equipos consiguiera romper el empate, hasta que el colombiano tomó el protagonismo.

Al minuto 61 llegó la única acción que logró romper la monotonía del encuentro. Sporting recuperó el balón y puso en marcha un contraataque que terminó con una asistencia de Issa Doumbia para Luis Suárez. El delantero colombiano recibió por el sector derecho del área y sacó un zurdazo cruzado que terminó junto al poste izquierdo, lejos del alcance del guardameta. El golazo desató el festejo en el José Alvalade y puso el 1-0 que terminaría por definir el partido.

Después de la anotación, Sporting realizó tres modificaciones al minuto 62, con los ingresos de Geny Catamo, Flávio Gonçalves y Rodrigo Zalazar. El propio Suárez abandonó el terreno de juego al 75′ para ceder su lugar a Fotis Ioannidis. Moreirense buscó reaccionar y tuvo una oportunidad al minuto 72, cuando Maranhao obligó a intervenir al portero local. Más tarde, Manuel Mendonça envió un disparo cerca del poste izquierdo y, al 84′, un remate de Maranhao dentro del área fue bloqueado por la defensa.

El marcador no volvió a moverse y Sporting terminó por imponerse 1-0, después de cinco minutos de compensación. Los Leones sumaron tres puntos para continuar en la pelea por los primeros lugares de la clasificación, aunque su desempeño dejó más dudas que certezas en el ataque. El golazo de Luis Suárez fue la única jugada que consiguió sobresalir en una tarde de ocasiones desperdiciadas, pero bastó para que el conjunto de Lisboa se quedara con la victoria ante Moreirense.