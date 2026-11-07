Tigres vs Cruz Azul en vivo el partido de la jornada 16 de la Liga MX: resultado y goles hoy, Apertura 2026

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Tigres Vs Cruz Azul En Vivo

¡Bienvenidos a la festa de la Liga MX!

Buenas tardes damas y caballeros. Tigres y Cruz Azul se enfrentarán este sábado 7 de noviembre en la jornada 16 del Apertura 2026 de la Liga MX, con objetivos distintos en la recta final de la fase regular. La Máquina llega con la clasificación asegurada y pelea por el liderato, mientras los universitarios ya quedaron fuera de la disputa por la Liguilla y buscarán cerrar su participación como locales con un triunfo.

Cruz Azul ocupa el tercer lugar con 29 puntos, misma cantidad que América y Guadalajara, que aparecen primero y segundo por diferencia de goles. El equipo dirigido por Joel Huiqui suma cuatro victorias consecutivas y seis partidos sin perder. En su encuentro anterior derrotó 2-1 a León con goles de Andrés Montaño y José Paradela.

Tigres, por su parte, se encuentra en el puesto 15 con 15 unidades y acumula cuatro encuentros sin ganar. Su partido más reciente terminó con una derrota 3-0 ante Pachuca, resultado que confirmó su eliminación de la pelea por avanzar a la fase final. Aun sin posibilidades de Liguilla, el conjunto de Víctor Manuel Vucetich puede modificar su posición antes del cierre del torneo.

No te pierdas las mejores acciones del partido entre Tigres y Cruz Azul dentro de la fecha 16 del Apertura 2026, solo por Claro Sports y nuestro tradicional MINUTO A MINUTO.

¿A qué hora juega Tigres vs Cruz Azul y dónde ver hoy 7 de noviembre la jornada 16 de la Liga MX 2026?

El partido entre Tigres y Cruz Azul se disputará este sábado 7 de noviembre a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Universitario de San Nicolás de los Garza, Nuevo León.

El encuentro tuvo una modificación respecto al horario inicial, que estaba programado para las 17:00 horas. La transmisión estará disponible por Azteca 7 en televisión abierta y FOX en televisión de paga. También podrá seguirse mediante FOX One, la aplicación de TV Azteca Deportes y el sitio de Azteca Deportes.

Además, Claro Sports ofrecerá el minuto a minuto, las incidencias y el resultado del partido correspondiente a la fecha 16.

¿Qué resultados necesita Tigres para clasificar a la Fiesta Grande del Apertura 2026?

Los Tigres están oficialmente sin posibilidades de acceder a la Liguilla. Se ubican actualmente en la 15va posición de la tabla general con 15 puntos, y a lo mucho que puede aspirar, de ganar sus dos partidos pendientes, es a obtener 21 unidades. El octavo lugar cuenta con 22 puntos, por lo que es imposible que los felinos alcancen esa posición.

Alineaciones Tigres vs Cruz Azul, al momento: así salen al partido del Apertura 2026

Víctor Manuel Vucetich podría modificar la formación de Tigres para este compromiso. Durante el entrenamiento del miércoles 4 de noviembre probó a Jaidyn Contreras y Henrique Simeone, mientras que Alan Franco no estará disponible debido a la expulsión que recibió ante Pachuca.

La alineación probable de Tigres es: Nahuel Guzmán; Jaidyn Contreras, Vladimir Loroña, Rafael Guerrero, Mauro Laínez; Henrique Simeone, César Araújo, Fernando Gorriarán; Juan Brunetta, Emiliano Gómez y Guillermo Martínez.

En Cruz Azul, Joel Huiqui podría mantener la base que utilizó contra León, aunque José Paradela, Nicolás Ibáñez y Carlos Rotondi también aparecen como opciones.

La posible alineación es: Kevin Mier; Rogelio González, Amaury García, Gonzalo Piovi, Jesús Orozco Chiquete, Omar Campos; Agustín Palavecino, Érik Lira, Andrés Montaño, Carlos Rodríguez y Gabriel Fernández.

¿Qué necesita Cruz Azul para asegurar un boleto en la Liguilla de la Liga MX 2026?

La Máquina Celeste prácticamente están clasificados en la Fiesta Grande, esto tras contar con 29 puntos y estar instalado en el tercer lugar de la general. A los capitalinos les basta un punto para poder acceder. En caso de no sumar punto alguno, dependen que el resto de equipos debajo de ellos no tengan un cierre perfecto (incluido Monterrey, que busca 9 puntos).

Antecedentes Tigres vs Cruz Azul, marcadores y últimos resultados en la Liga MX

Cruz Azul llega con una racha de cinco partidos sin perder ante Tigres, considerando encuentros de Liga MX y Concacaf Champions Cup. En ese periodo, la Máquina consiguió dos triunfos y se registraron tres empates.

Los últimos cinco enfrentamientos fueron:

15/02/2026: Cruz Azul 2-1 Tigres | Clausura 2026

06/12/2025: Tigres 1-1 Cruz Azul | Semifinal de vuelta, Apertura 2025

03/12/2025: Cruz Azul 1-1 Tigres | Semifinal de ida, Apertura 2025

04/10/2025: Tigres 1-1 Cruz Azul | Apertura 2025

01/05/2025: Cruz Azul 1-0 Tigres | Concacaf Champions Cup

Uno de los antecedentes corresponde a las semifinales del Apertura 2025. Tigres avanzó a la final después de empatar 1-1 en ambos encuentros, con un global de 2-2, gracias a su mejor posición en la clasificación.

El enfrentamiento más reciente terminó con victoria de Cruz Azul por 2-1 en el Clausura 2026, disputado en el Estadio Cuauhtémoc. Joaquim marcó en propia puerta y Nicolás Ibáñez anotó para la Máquina, mientras Ángel Correa consiguió el tanto de Tigres.

Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Apertura 2026?

Los momios de Caliente.mx colocan a Cruz Azul con la cuota más baja para este encuentro. La victoria de la Máquina aparece en +128, mientras que el triunfo de Tigres está en +190 y el empate en +265.

Tigres: +190

Empate: +265

Cruz Azul: +128

Las cuotas pueden cambiar antes del inicio del partido. Cruz Azul llega con cuatro victorias consecutivas y 29 puntos, mientras Tigres suma 15 unidades y cuatro partidos sin ganar. El resultado también puede tener efecto en la pelea por el liderato, ya que una victoria cementera le permitiría llegar a 32 puntos y presionar a América y Guadalajara.