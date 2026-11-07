El día que Javier Aguirre venció a Mourinho en el Bernabéu: así ha sido su rivalidad

Javier Aguirre y José Mourinho se han enfrentado cinco veces en LaLiga, con una victoria del mexicano, dos empates y dos derrotas

Javier Aguirre se reencuentra con Mourinho | Claro Sports

Javier Aguirre y José Mourinho han compartido los banquillos de LaLiga en diferentes etapas de sus carreras. Aunque sus trayectorias los han llevado por distintos equipos y competiciones, ambos entrenadores construyeron un historial de cinco enfrentamientos durante el paso del portugués por el Real Madrid. El balance favorece a Mourinho, aunque el mexicano consiguió derrotarlo en el Santiago Bernabéu y buscará hacer la hazaña este sábado 7 de noviembre cuando ambos se vean las caras en el partido del Valencia ante el Real Madrid.

El Vasco también conoce lo que significa enfrentar al conjunto merengue. A lo largo de su trayectoria en España, ha dirigido 27 partidos oficiales contra el Real Madrid, con cuatro victorias, algunas de ellas en circunstancias en las que sus equipos necesitaban sumar puntos para mantenerse en Primera División.

¿Cómo le ha ido a Javier Aguirre contra José Mourinho?

Los cinco enfrentamientos entre Aguirre y Mourinho ocurrieron en LaLiga, cuando el portugués dirigía al Real Madrid y el mexicano estaba al frente del Zaragoza y posteriormente del Espanyol.

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Mourinho registra dos victorias, Aguirre una y los otros dos encuentros terminaron empatados. La única ocasión en la que el Vasco consiguió imponerse fue durante la temporada 2010-11, cuando el Zaragoza sorprendió al Madrid en su estadio.

El historial comenzó con dos enfrentamientos durante la campaña 2010-11. Después de perder en casa, Aguirre consiguió su única victoria ante Mourinho. En la temporada siguiente sufrió una derrota por seis goles, mientras que sus últimos dos encuentros, ya como entrenador del Espanyol, terminaron en empate.

La victoria de Javier Aguirre sobre Mourinho en el Santiago Bernabéu

El 30 de abril de 2011 quedó marcado en la trayectoria del entrenador mexicano. El Zaragoza llegó al Santiago Bernabéu mientras disputaba la permanencia en Primera División y consiguió una victoria por 3-2 sobre el Real Madrid de Mourinho.

Ángel Lafita marcó dos goles y Gabi convirtió el restante para el conjunto dirigido por Aguirre. Sergio Ramos y Karim Benzema descontaron por el Madrid, que también contaba con futbolistas como Kaká y Gonzalo Higuaín.

El balance de Mourinho vs Aguirre | Claro Sports

El resultado permitió al Zaragoza sumar tres puntos en su lucha por evitar el descenso. Para Aguirre, significó su primera y única victoria en los cinco enfrentamientos que sostuvo contra el técnico portugués.

¿Cuántas veces ha derrotado Javier Aguirre al Real Madrid?

El historial de Aguirre contra el Real Madrid abarca diferentes etapas de su carrera en el futbol español. En 27 partidos oficiales frente al conjunto blanco, el mexicano ha conseguido cuatro victorias, distribuidas entre sus periodos como entrenador de Osasuna, Zaragoza y Mallorca.

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Durante su primera experiencia en España, al frente de Osasuna, logró dos de esos triunfos. Posteriormente consiguió el resultado de 2011 con Zaragoza y tuvo que esperar casi 12 años para volver a derrotar al Madrid.

A lo largo de esos encuentros, el Vasco consiguió imponerse a equipos dirigidos por Vicente del Bosque, Carlos Queiroz, José Mourinho y Carlo Ancelotti, cuatro entrenadores que estuvieron al frente del club en diferentes temporadas.

Mallorca y el último triunfo del Vasco ante el Real Madrid

La victoria más reciente de Javier Aguirre contra el Real Madrid ocurrió el 5 de febrero de 2023, cuando dirigía al Mallorca. El conjunto balear se impuso por 1-0 en el Estadio Mallorca Son Moix durante un encuentro de LaLiga.

En aquella ocasión, el rival estaba bajo la dirección de Carlo Ancelotti y contaba con jugadores como Vinícius Júnior, Marco Asensio y Federico Valverde.

El resultado representó el cuarto triunfo del mexicano contra el Madrid y confirmó que, pese a las diferencias entre los planteles que ha dirigido y el conjunto merengue, Aguirre ha conseguido resultados ante algunos de los entrenadores que han pasado por el banquillo del club.

Su historial frente a Mourinho resume parte de esa trayectoria: cinco partidos, una victoria, dos empates y dos derrotas. Un balance que tiene como episodio central aquel triunfo del Zaragoza en el Santiago Bernabéu, cuando el equipo de Aguirre consiguió tres puntos en su lucha por permanecer en LaLiga.