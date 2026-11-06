Posibles alineaciones de Atlético Nacional vs Deportivo Pereira por Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Después del Festival del Hincha Verdolaga, los locales buscan quedar a medio paso de asegurar el primer puesto.

Atlético Nacional vs Deportivo Pereira: posibles nóminas | Claro Sports

El sábado, en segundo turno, tendrá un duelo más en el Atanasio Girardot. Atlético Nacional, flamante líder del campeonato, recibirá al Deportivo Pereira por la penúltima fecha de la Liga. Un duelo de caras opuestas: el Verdolaga buscando liquidar la ventaja deportiva, mientras que los Matecañas aspiran a dar un golpe contra todo pronóstico.

El cuadro de Lucas González no pasó de igualar ante un combativo Bucaramanga el pasado lunes festivo. Del otro lado, el elenco de Alexis Márquez puso fin a su invicto en este nuevo ciclo para el estratega, cayendo feo a manos del Tolima. Esto debe saber rumbo al juego del próximo sábado 7 de noviembre a las 6:10 p.m. (hora COL).

Posible alineación de Atlético Nacional para el partido por Liga BetPlay 2026-II

Así formaría Atlético Nacional: Franco Armani; Andrés Román, Andrés Reyes, William Tesillo, Samuel Velásquez; Juan Manuel Zapata, Felipe Marín, James Rodríguez; Nicolás Rodríguez, Juan Manuel Rengifo y Andrés Sarmiento. DT: Lucas González.

Posible alineación del Deportivo Pereira para el partido por Liga BetPlay 2026-II

Así formaría Deportivo Pereira: Juan Miguel Betancourth; Jordy Monroy, Sebastián Urrea, Santiago Aguilar, Fabio Delgado; Luis Moreno, Jorge Bermúdez; Anderson Plata, Miguel Palacios; Jhon Largacha y Marco Pérez. DT: Alexis Márquez.

¿Cómo y dónde ver Atlético Nacional vs Deportivo Pereira por Liga BetPlay Dimayor 2026-II?

Este duelo, válido por la fecha 18, se podrá ver por la señal de Win+ Fútbol. Para mirar por streaming, estará disponible a través de la plataforma de Win Play. De igual modo, Claro Sports le llevará los detalles minuto a minuto del compromiso.

Últimos cinco partidos de Atlético Nacional

02.11.2026 | Bucaramanga 1-1 Atlético Nacional | Fecha 17.

29.10.2026 | Atlético Nacional 2-0 Santa Fe | Fecha 5.

25.10.2026 | Atlético Nacional 2-1 Independiente Medellín | Fecha 16.

22.10.2026 | Atlético Nacional 3-0 Deportivo Pasto | Fecha 14.

20.10.2026 | Cúcuta 1-0 Atlético Nacional | Fecha 15.

MÁS INFORMACIÓN: Agenda de los jugadores de Selección Colombia para el fin de semana del 6 al 8 de noviembre de 2026

Últimos cinco partidos del Deportivo Pereira

03.11.2026 | Deportivo Pereira 1-3 Deportes Tolima | Fecha 17.

30.10.2026 | Deportivo Pereira 1-0 Jaguares | Fecha 5.

24.10.2026 | Once Caldas 1-1 Deportivo Pereira | Fecha 16.

20.10.2026 | Deportivo Pereira 2-0 Boyacá Chicó | Fecha 15.

14.10.2026 | Junior 1-1 Deportivo Pereira | Fecha 4.

¿Quiénes serán los árbitros del juego?

Árbitro central: Wilmar Montaño (Cundinamarca).

Wilmar Montaño (Cundinamarca). Asistente 1: Sebastián Vela (Bogotá).

Sebastián Vela (Bogotá). Asistente 2: Diego Moscoso (Bogotá).

Diego Moscoso (Bogotá). Cuarto árbitro: Guillermo Agudelo (Antioquia).

Guillermo Agudelo (Antioquia). VAR: Jhon Perdomo (Huila).

Jhon Perdomo (Huila). AVAR: Jenny Torres (Cundinamarca).

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