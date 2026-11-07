Atlas vs Pachuca en vivo el partido de la jornada 16 de la Liga MX: resultado y goles hoy, Apertura 2026

Los rojinegros buscan defender el cuarto puesto, mientras los Tuzos necesitan ganar para mantenerse en la pelea por la Liguilla.

Sigue el Atlas vs Pachuca, en vivo. | Claro Sports

Atlas y Pachuca se enfrentan este sábado 7 de noviembre en el Estadio Jalisco, en un partido correspondiente a la jornada 16 del Apertura 2026 de la Liga MX. Ambos clubes llegan con objetivos distintos: los rojinegros ocupan el cuarto lugar de la clasificación con 27 puntos y mantienen posibilidades de terminar como líderes, mientras que los Tuzos aparecen en la posición 12 con 19 unidades y necesitan una victoria para acercarse a los ocho puestos que otorgan acceso a la Liguilla.

El conjunto dirigido por Hernán Crespo suma dos triunfos consecutivos, después de superar 4-3 al Puebla y 1-0 al Atlético de San Luis. Por su parte, el Pachuca de Benjamín Mora también llega con dos victorias, tras imponerse 2-1 al América y 3-0 a Tigres. Los hidalguenses cuentan con Salomón Rondón, quien encabeza la tabla de goleo del torneo con 15 anotaciones y representa una de las opciones ofensivas para buscar los tres puntos en Guadalajara.

¿A qué hora juega Atlas vs Pachuca y dónde ver hoy 7 de noviembre la jornada 16 de la Liga MX 2026?

El partido entre Atlas y Pachuca comenzará a las 17:00 horas, tiempo del centro de México, este sábado 7 de noviembre de 2026, en el Estadio Jalisco de Guadalajara. Los aficionados podrán seguir el encuentro en vivo a través de ViX Premium, plataforma que requiere una suscripción activa. Recuerden que en Claro Sports les llevaremos nuestro tradicional minuto a minuto y toda la cobertura.

Alineaciones Atlas vs Pachuca, al momento: así salen al partido del Apertura 2026

Está prácticamente todo listo para que inicie este partido tan importante, en el que ambos equipos buscarán quedarse con los tres puntos:

Atlas: Camilo Vargas, Jorge Sánchez, Sergio Hernández, Juan Sánchez, Manuel Capasso, Adonis Frías, Édgar Zaldívar, Paulo Ramírez, Luís Esteves, José Martín y Florián Monzón.

Pachuca: Carlos Moreno, Jorge Berlanga, Sergio Barreto, Eduardo Bauermann, Francisco Venegas, Alán Bautista, Christian Rivera, Rodolfo Pizarro, Nicolás Vallejo, Oussama Idrissi y Salomón Rondón.

Antecedentes Atlas vs Pachuca, marcadores y últimos resultados en la Liga MX

Pachuca tiene ventaja en los cinco enfrentamientos más recientes contra Atlas, con tres victorias, un empate y una derrota. Los Tuzos ganaron los últimos dos partidos entre ambos clubes: 3-1 en el Clausura 2026 y 3-0 en el Apertura 2025. La última victoria rojinegra se produjo el 13 de septiembre de 2024, cuando Atlas se impuso 2-0 en el Estadio Jalisco.

Últimos cinco enfrentamientos:

Fecha Partido Marcador 14 de febrero de 2026 Pachuca vs Atlas 3-1 9 de agosto de 2025 Atlas vs Pachuca 0-3 1 de febrero de 2025 Pachuca vs Atlas 0-0 13 de septiembre de 2024 Atlas vs Pachuca 2-0 31 de enero de 2024 Pachuca vs Atlas 4-3

Uno de los antecedentes entre ambos clubes ocurrió en la final del Clausura 2022, cuando Atlas conquistó el bicampeonato de la Liga MX después de superar a Pachuca por marcador global de 3-2. El equipo rojinegro ganó 2-0 el partido de ida en Guadalajara y, aunque perdió 2-1 la vuelta en el Estadio Hidalgo, consiguió el título. Cuatro años después, los equipos vuelven a encontrarse en un duelo que puede influir en la clasificación a la Liguilla.

¿Qué necesita Atlas para asegurar un boleto en la Liguilla de la Liga MX 2026?

El Atlas ya tiene asegurado matemáticamente su boleto a la Liguilla del Apertura 2026, después de los resultados del viernes 6 de noviembre. Los Rojinegros ocupan la cuarta posición de la tabla general con 27 puntos, producto de ocho victorias, tres empates y cuatro derrotas, por lo que su clasificación ya no depende del partido frente a Pachuca.

La derrota de Tijuana por 1-0 ante Necaxa fue uno de los resultados que favorecieron al conjunto jalisciense. Los Xolos quedaron con 22 unidades y únicamente pueden alcanzar 25, mientras que el enfrentamiento pendiente entre Santos y León impide que ambos superen los 27 puntos. De esta manera, Atlas tiene garantizado terminar entre los primeros ocho lugares, incluso si pierde sus dos compromisos restantes.

Sin embargo, el equipo rojinegro todavía tiene objetivos por cumplir. Una victoria ante Pachuca lo llevaría a 30 puntos y le permitiría mantenerse en la pelea por los primeros cuatro puestos, que ofrecen la ventaja de disputar como local el partido de vuelta de los cuartos de final. Atlas cerrará la fase regular como visitante frente a FC Juárez el viernes 20 de noviembre.

¿Qué resultados necesita Pachuca para clasificar a la Fiesta Grande del Apertura 2026?

El Pachuca llega a la jornada 16 en la posición 12 con 19 puntos, a tres unidades del octavo lugar, ocupado por León. Los Tuzos todavía tienen posibilidades matemáticas de avanzar a la Liguilla, pero ya no dependen exclusivamente de sus resultados. Su escenario más favorable consiste en derrotar al Atlas este sábado 7 de noviembre y vencer al Toluca en la última jornada, para terminar la fase regular con 25 unidades.

Además de conseguir ambas victorias, Pachuca necesita que sus rivales directos pierdan puntos. La derrota de Tijuana ante Necaxa por 1-0 favoreció sus aspiraciones, aunque el triunfo de Santos sobre Atlante por 2-0 complicó el panorama. Ahora, los Tuzos necesitan que León no derrote a Chivas, que Pumas deje puntos frente al América y que Querétaro no supere al Puebla. También les conviene que Monterrey no acumule más de tres puntos en sus tres partidos pendientes.

Un empate o una derrota frente al Atlas no elimina automáticamente al Pachuca, pero reduce sus posibilidades. Con menos de tres puntos adicionales, el equipo hidalguense quedará fuera matemáticamente; con una sola victoria todavía podría clasificar, aunque necesitaría una combinación de resultados y desempates favorable. La diferencia de goles será determinante si termina con las mismas unidades que otros aspirantes.

La clasificación tendrá que resolverse dentro de los ocho primeros lugares, debido a que el Apertura 2026 no contempla Play In ni repechaje. Por ello, el partido frente al Atlas representa una oportunidad para que Pachuca mantenga sus aspiraciones antes de recibir al Toluca el sábado 21 de noviembre, en la jornada 17.

Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Apertura 2026?

Atlas aparece con una ligera ventaja en los momios de Caliente.mx, aunque las cuotas reflejan que no existe una diferencia amplia entre ambos equipos. Los valores reportados para el encuentro son de +152 por la victoria rojinegra, +225 por el empate y +180 por el triunfo de Pachuca.