Calendario ONEFA 2026: horarios, predicciones y dónde ver en vivo los partidos de la Semana 10
La temporada regular de la Liga Mayor concluye con seis partidos que terminarán de definir los cruces de la postemporada
La temporada regular de la Liga Mayor ONEFA llega a su última jornada. Semana 10, en la que hay menos cosas por definir que en otras temporadas, ya que la ventaja de localía para los Playoffs quedó prácticamente asegurada con el triunfo de Auténticos Tigres ante Borregos Monterrey en el Clásico Regio, aunque podría haber un triple empate si los de la UANL pierden en su visita a la UVM.
En la parte baja de la tabla, Zorros CETYS volverán a la Conferencia Nacional para 2027. La derrota en el duelo directo ante la Anáhuac Cancún en la Semana 5 apuntaba a ser su perdición y el descenso se confirmó con la derrota en la Semana 9.
Quedan por definirse dos boletos para los cuartos de final y el calendario enfrenta a dos de los tres involucrados, Borregos CCM y Borregos Guadalajara, en un partido de postemporada adelantada que podrás seguir por Claro Sports este viernes 6 de noviembre.
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Liga Mayor ONEFA 2026: fechas y horarios de los partidos de la Semana 10
Solo hay seis partidos en la última semana del calendario regular de la Liga Mayor, ya que Pumas CU y Borregos CEM tienen su bye en la Semana 10. Además del partido de ‘octavos de final’ entre CCM y Guadalajara, la Anáhuac Norte y Borregos Puebla pelean por el cuarto lugar, con el equipo poblano con la ventaja de momento por los puntos en contra. Burros Blancos controla su destino para llegar a los Playoffs, pero una derrota podría complicarles el panorama. Mismo caso para Borregos Monterrey, que si caen podrían ceder el segundo lugar y la localía en unas hipotéticas semifinales con Pumas CU.
- Viernes 6 de noviembre
- Borregos CCM en Borregos Guadalajara | 18:00
- Zorros CETYS en Leones Anáhuac Norte | 18:00
- Sábado 7 de noviembre
- Borregos Puebla en Aztecas UDLAP | 12:00
- Auténticos Tigres en Linces UVM | 12:00
- Borregos Monterrey en Águilas Blancas IPN | 12:00
- Leones Anáhuac Cancún en Burros Blancos IPN | 15:00
¿Quién transmite en vivo y dónde ver el fútbol americano mexicano por TV y online?
Ese fin de semana podrás seguir por Claro Sports el duelo de Playoffs adelantado entre Borregos CCM y Borregos Guadalajara. El resto de partidos serán transmitidos por las redes sociales de los equipos, además de que los partidos de los equipos del Politécnico los puedes seguir por Canal Once.
- Viernes 6 de noviembre | Borregos CCM en Borregos Guadalajara | Claro Sports
- Viernes 6 de noviembre | Zorros CETYS en Leones Anáhuac Norte | 18:00 |
- Sábado 7 de noviembre | Borregos Puebla en Aztecas UDLAP | 12:00 | TVUDLAP
- Sábado 7 de noviembre | Auténticos Tigres en Linces UVM | 12:00 |
- Sábado 7 de noviembre | Borregos Monterrey en Águilas Blancas IPN | 12:00 | Canal Once
- Sábado 7 de noviembre | Leones Anáhuac Cancún en Burros Blancos IPN | 15:00 | Canal Once
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Tabla de posiciones de la ONEFA 2026 actualizada y al momento
Previo a la Semana 10 de la ONEFA, seis equipos están calificados, cinco eliminados y tres se juegan los últimos dos boletos para la postemporada: Burros Blancos, Borregos CCM y Borregos Guadalajara.
Debido a que CCM y Guadalajara juegan en la última semana, Burros Blancos asegura su boleto con una victoria. En caso de que pierdan ante la Anáhuac Cancún, habría empate en marca con el perdedor del partido del viernes ente los equipos del sistema Tec. Si Guadalajara vence al CCM, Burros Blancos avanzaría porque le ganó 16-13 a los capitalinos. Si pierde Guadalajara, no hay partido en común con Burros, por lo que el desempate sería los puntos en contra. El equipo del Politécnico tiene 9 puntos menos en contra (204 vs 213), así que si pierden permitiendo ocho puntos menos que Guadalajara, calificarían.
|Pos.
|Equipo
|Ganados
|Perdidos
|Puntos en contra
|1
|Auténticos Tigres*
|8
|0
|159
|2
|Pumas CU*
|8
|1
|263
|3
|Borregos Monterrey*
|7
|1
|168
|4
|Borregos Puebla*
|5
|3
|168
|5
|Leones UAMN*
|5
|3
|189
|6
|Borregos CEM*
|5
|4
|212
|7
|Burros Blancos IPN
|4
|4
|204
|8
|Borregos CCM
|4
|4
|210
|9
|Borregos Guadalajara
|4
|4
|213
|10
|Linces UVM (eliminado)
|2
|6
|176
|11
|Aztecas UDLAP (eliminado)
|2
|6
|197
|12
|Águilas Blancas IPN (eliminado)
|2
|6
|220
|13
|Leones Anáhuac Cancún (eliminado)
|1
|7
|369
|14
|Zorros CETYS (eliminado)
|0
|8
|329
Predicciones ONEFA 2026: ¿Quiénes son los favoritos de la Semana 10?
- Borregos CCM en Borregos Guadalajara: El partido de la semana, un duelo de ‘octavos de final’ porque el ganador asegura su boleto. CCM, si pierde, queda eliminado porque perdió el juego en común con Burros Blancos, así que el equipo de Jorge Emilio González se juegan sus opciones en la temporada. El Tec Ciudad tiene mejor ofensiva (28.3 vs 16.1) y ligeramente mejor defensiva (26.3 vs 26.6). Guadalajara solo ha vencido a equipos ya eliminados, mientras que el Tec Ciudad ha tenido partidos de una posesión ante todos los rivales, salvo los líderes Auténticos, por lo que tienen opciones de conseguir el boleto a postemporada como visitantes.
- Zorros CETYS en Leones Anáhuac Norte: Zorros se despide de la Liga Mayor ante unos Leones que buscan el cuarto lugar, por lo que la Anáhuac es favorito para la victoria.
- Borregos Puebla en Aztecas UDLAP: Clásico Poblano en el Templo del Dolor, con Aztecas que quiere terminar una temporada para el olvido, mientras que Puebla quiere ganar en casa del rival de la ciudad y así asegurar el cuarto sitio, que les daría la localía en cuartos de final.
- Auténticos Tigres en Linces UVM: UANL busca asegurar la localía en un partido ante un equipo eliminado, aunque la lesión de Mirko Martos en el Clásico Regio les deja con una baja a considerar.
- Borregos Monterrey en Águilas Blancas IPN: Borregios tiene que asegurar el segundo lugar de cara a los Playoffs y se enfrenta a unas Águilas Blancas que ya están eliminadas, por lo que el Tec es amplio favorito.
- Leones Anáhuac Cancún en Burros Blancos IPN: Anáhuac Cancún cumplió su objetivo de mantenerse en la Liga Mayor para 2027. Solo han vencido al CETYS y todos los partidos, salvo uno, los perdieron por varias anotaciones. Burros, luchando por los Playoffs, es favorito en casa.