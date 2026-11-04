Calendario ONEFA 2026: horarios, predicciones y dónde ver en vivo los partidos de la Semana 10

La temporada regular de la Liga Mayor concluye con seis partidos que terminarán de definir los cruces de la postemporada

Calendario Semana 10 ONEFA 2026: horarios y dónde ver los partidos | Claro Sports

La temporada regular de la Liga Mayor ONEFA llega a su última jornada. Semana 10, en la que hay menos cosas por definir que en otras temporadas, ya que la ventaja de localía para los Playoffs quedó prácticamente asegurada con el triunfo de Auténticos Tigres ante Borregos Monterrey en el Clásico Regio, aunque podría haber un triple empate si los de la UANL pierden en su visita a la UVM.

En la parte baja de la tabla, Zorros CETYS volverán a la Conferencia Nacional para 2027. La derrota en el duelo directo ante la Anáhuac Cancún en la Semana 5 apuntaba a ser su perdición y el descenso se confirmó con la derrota en la Semana 9.

Quedan por definirse dos boletos para los cuartos de final y el calendario enfrenta a dos de los tres involucrados, Borregos CCM y Borregos Guadalajara, en un partido de postemporada adelantada que podrás seguir por Claro Sports este viernes 6 de noviembre.

Liga Mayor ONEFA 2026: fechas y horarios de los partidos de la Semana 10

Solo hay seis partidos en la última semana del calendario regular de la Liga Mayor, ya que Pumas CU y Borregos CEM tienen su bye en la Semana 10. Además del partido de ‘octavos de final’ entre CCM y Guadalajara, la Anáhuac Norte y Borregos Puebla pelean por el cuarto lugar, con el equipo poblano con la ventaja de momento por los puntos en contra. Burros Blancos controla su destino para llegar a los Playoffs, pero una derrota podría complicarles el panorama. Mismo caso para Borregos Monterrey, que si caen podrían ceder el segundo lugar y la localía en unas hipotéticas semifinales con Pumas CU.

Viernes 6 de noviembre Borregos CCM en Borregos Guadalajara | 18:00 Zorros CETYS en Leones Anáhuac Norte | 18:00

Sábado 7 de noviembre Borregos Puebla en Aztecas UDLAP | 12:00 Auténticos Tigres en Linces UVM | 12:00 Borregos Monterrey en Águilas Blancas IPN | 12:00 Leones Anáhuac Cancún en Burros Blancos IPN | 15:00



¿Quién transmite en vivo y dónde ver el fútbol americano mexicano por TV y online?

Ese fin de semana podrás seguir por Claro Sports el duelo de Playoffs adelantado entre Borregos CCM y Borregos Guadalajara. El resto de partidos serán transmitidos por las redes sociales de los equipos, además de que los partidos de los equipos del Politécnico los puedes seguir por Canal Once.

Viernes 6 de noviembre | Borregos CCM en Borregos Guadalajara | Claro Sports

Viernes 6 de noviembre | Zorros CETYS en Leones Anáhuac Norte | 18:00 |

Sábado 7 de noviembre | Borregos Puebla en Aztecas UDLAP | 12:00 | TVUDLAP

Sábado 7 de noviembre | Auténticos Tigres en Linces UVM | 12:00 |

Sábado 7 de noviembre | Borregos Monterrey en Águilas Blancas IPN | 12:00 | Canal Once

Sábado 7 de noviembre | Leones Anáhuac Cancún en Burros Blancos IPN | 15:00 | Canal Once

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Tabla de posiciones de la ONEFA 2026 actualizada y al momento

Previo a la Semana 10 de la ONEFA, seis equipos están calificados, cinco eliminados y tres se juegan los últimos dos boletos para la postemporada: Burros Blancos, Borregos CCM y Borregos Guadalajara.

Debido a que CCM y Guadalajara juegan en la última semana, Burros Blancos asegura su boleto con una victoria. En caso de que pierdan ante la Anáhuac Cancún, habría empate en marca con el perdedor del partido del viernes ente los equipos del sistema Tec. Si Guadalajara vence al CCM, Burros Blancos avanzaría porque le ganó 16-13 a los capitalinos. Si pierde Guadalajara, no hay partido en común con Burros, por lo que el desempate sería los puntos en contra. El equipo del Politécnico tiene 9 puntos menos en contra (204 vs 213), así que si pierden permitiendo ocho puntos menos que Guadalajara, calificarían.

Pos. Equipo Ganados Perdidos Puntos en contra 1 Auténticos Tigres* 8 0 159 2 Pumas CU* 8 1 263 3 Borregos Monterrey* 7 1 168 4 Borregos Puebla* 5 3 168 5 Leones UAMN* 5 3 189 6 Borregos CEM* 5 4 212 7 Burros Blancos IPN 4 4 204 8 Borregos CCM 4 4 210 9 Borregos Guadalajara 4 4 213 10 Linces UVM (eliminado) 2 6 176 11 Aztecas UDLAP (eliminado) 2 6 197 12 Águilas Blancas IPN (eliminado) 2 6 220 13 Leones Anáhuac Cancún (eliminado) 1 7 369 14 Zorros CETYS (eliminado) 0 8 329

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