Fulham vs Manchester United en vivo la Premier League 2026: resultado y goles de la jornada 5

Los dirigidos por Michael Carrick buscan recuperarse en Londres frente a un Fulham que necesita sumar para salir del último lugar

Fulham y Manchester United se enfrentan este domingo 20 de septiembre en Craven Cottage, en un partido correspondiente a la quinta jornada de la Premier League 2026-27. El conjunto local busca conseguir su primera victoria del campeonato, mientras los Red Devils llegan con la necesidad de recuperar terreno después de un inicio irregular.

El encuentro encuentra a ambos equipos en la parte baja de la clasificación tras cuatro jornadas. Fulham suma un punto y ocupa el fondo de la tabla, mientras Manchester United tiene cuatro unidades y marcha en la zona inferior. El partido también representa una nueva oportunidad para los dirigidos por Michael Carrick, que vienen de perder ante Manchester City en el derbi y de quedar eliminados de la EFL Cup frente a Brighton.

¿Dónde ver el Fulham vs Manchester United en vivo? Canales de TV y streaming online

El partido entre Fulham y Manchester United podrá seguirse en México a través de TNT Sports y Max, de acuerdo con la programación disponible para esta jornada de la Premier League. También se puede consultar la cobertura en vivo con las principales acciones, marcador y goles.

El compromiso se disputa en Craven Cottage, casa del Fulham, donde la afición espera acompañar a un equipo que todavía no consigue ganar en la Premier League esta temporada. Los locales vienen de empatar sin goles ante Liverpool en Anfield, resultado que significó su primer punto del campeonato.

¿A qué hora inicia el Fulham vs Manchester United hoy 20 de septiembre de 2026?

El Fulham vs Manchester United comienza a las 9:30 horas, tiempo del centro de México, este domingo 20 de septiembre. El silbatazo inicial está programado para las 16:30 horas en Reino Unido, en Craven Cottage.

Manchester United llega con cuatro puntos después de sus primeros cuatro partidos de liga y buscará romper una racha de resultados negativos. El conjunto dirigido por Carrick ha sufrido derrotas ante Manchester City y Brighton en sus compromisos más recientes, mientras que su único triunfo liguero hasta ahora llegó frente a Ipswich Town.

Fulham, por su parte, solamente ha conseguido un punto en sus cuatro encuentros de Premier League. El equipo de Álvaro Arbeloa consiguió una victoria entre semana ante West Ham en la EFL Cup, pero todavía no ha trasladado ese resultado a la competencia liguera.

Alineaciones del Fulham vs Manchester United para la jornada 5, al momento

Las alineaciones ya fueron confirmadas para el encuentro en Craven Cottage. Fulham mantiene prácticamente el mismo equipo que utilizó ante Liverpool, mientras Manchester United presenta el regreso de Luke Shaw en defensa. Benjamin Sesko no aparece entre los titulares.

Fulham: Bernd Leno; Timothy Castagne, David Affengruber, Calvin Bassey, Antonee Robinson; Sander Berge, Shea Charles; Oscar Bobb, Josh King, Alex Iwobi; Gonzalo García.

Manchester United: Senne Lammens; Diogo Dalot, Noussair Mazraoui, Harry Maguire, Lisandro Martínez; Kobbie Mainoo, Youri Tielemans; Bryan Mbeumo, Matheus Cunha, Bruno Fernandes; Marcus Rashford.

Una de las novedades del conjunto visitante es la ausencia de Benjamin Sesko, quien quedó fuera del encuentro por una lesión. Luke Shaw, en cambio, regresa al once inicial después de perderse los últimos compromisos por una molestia muscular.

Para Fulham, Gonzalo García será nuevamente la referencia ofensiva, acompañado por Oscar Bobb, Josh King y Alex Iwobi en la zona de ataque. Del lado de Manchester United, Bruno Fernandes aparece como uno de los principales referentes ofensivos, con Matheus Cunha y Marcus Rashford en el frente de ataque.

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