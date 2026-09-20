Mateo Chávez presume a la ‘Hormiga’ González y le augura mucho éxito en Europa

Ambos crecieron juntos en la cantera de las Chivas y hoy brillan en el fútbol del Viejo Continente

Mateo Chávez atraviesa un momento distinto al que vivió durante su primera temporada en Europa. El lateral mexicano ha encontrado mayor continuidad con el AZ Alkmaar, se ha convertido en titular y ahora disfruta de una regularidad que considera fundamental para su desarrollo profesional.

El mexicano habló en exclusiva con Claro Sports después de cerrar una jornada que dejó al AZ en el primer lugar de la clasificación. Chávez reconoció que terminar como líderes antes de la fecha FIFA representa el cumplimiento de uno de los objetivos que se había trazado el equipo desde el comienzo de la temporada.

“Nos sentimos muy felices de terminar primer lugar antes de la fecha FIFA”, comentó. El jugador también destacó que el equipo ha tenido que superar partidos complicados y responder ante diferentes dificultades para mantenerse en la parte alta.

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En el plano personal, la diferencia respecto a la temporada anterior pasa principalmente por la confianza que ha recibido del entrenador. “Lo primero, por la confianza que me ha dado el entrenador”, explicó Chávez, quien comparó la exigencia de su actual técnico con la que experimentó bajo las órdenes de Javier Aguirre en la Selección Mexicana.

Para el lateral, esa exigencia diaria le ha permitido modificar su manera de afrontar los errores. “Podré equivocarme normal, lo que sea, pero yo sigo la siguiente jugada, sigo metido en el partido, sigo intentando, sigo pidiendo el balón”, relató. Esa capacidad para mantenerse concentrado después de una equivocación es uno de los aspectos que considera parte de su proceso de madurez.

El crecimiento de Chávez también ocurre en paralelo al de Armando ‘Hormiga’ González, con quien comparte ahora la experiencia de jugar en Europa. Ambos futbolistas han coincidido en diferentes etapas de sus carreras y recientemente volvieron a protagonizar una coincidencia: sus respectivos debuts en la Europa League.

“Nos ha tocado vivir momentos juntos o separados, pero parecidos”, explicó Chávez sobre su relación con el delantero mexicano. El lateral reconoció que le genera satisfacción ver el camino que está recorriendo González después de todo lo que tuvo que atravesar para llegar al fútbol europeo.

Más que asumir el papel de mentor, Chávez explicó que entre ambos existe un intercambio constante de experiencias. “No consejo, sinceramente”, respondió cuando fue cuestionado sobre si le da recomendaciones a González. En lugar de eso, aseguró que hablan sobre la cultura, el día a día y situaciones que pueden encontrarse mientras se adaptan al fútbol del Viejo Continente.

Incluso existe una dinámica de anticiparse a las experiencias del otro. Chávez contó que en ocasiones le advierte a González sobre situaciones que podrían presentarse y recibe como respuesta que ya le ocurrió algo similar. “Sé que él también está listo para lo que venga”, afirmó el futbolista del AZ Alkmaar, convencido de que su compatriota tendrá una buena trayectoria en Europa.

La relación entre ambos también tiene un componente de amistad. “Somos grandes amigos y me pone muy contento cuando le pasan esas cosas”, señaló Chávez. El lateral sabe que la adaptación europea puede ser exigente y considera que ambos han aprendido mucho a lo largo de sus respectivos caminos.

Mientras Chávez continúa ganando protagonismo en el AZ Alkmaar, González comienza su propia aventura europea con el Olympiacos. Los dos representan a una generación de futbolistas mexicanos que busca consolidarse fuera del país y que, además, comienza a compartir escenarios que antes parecían reservados para jugadores con mayor recorrido internacional.

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