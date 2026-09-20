¿Qué le pasó a Alejandra Guzmán? Así reapareció luego del incidente en su concierto en Veracruz

Alejandra Guzmán tuvo que suspender su concierto en Veracruz, después de sufrir un problema en la cadera antes de su presentación en Boca del Río

Alejandra Guzmán sufre un problema médico | Imago7

Alejandra Guzmán se convirtió en tendencia en redes sociales este fin de semana tras protagonizar un momento de preocupación durante su presentación en el World Trade Center de Boca del Río, Veracruz. La cantante tuvo un problema médico en pleno concierto, situación que encendió las alarmas entre sus seguidores y requirió la llegada de una ambulancia al recinto para atenderla.

El episodio generó incertidumbre entre los fanáticos de la intérprete, aunque horas después Guzmán reapareció en sus redes sociales, con lo que dio una señal de tranquilidad tras el incidente. La situación rápidamente tomó fuerza en plataformas digitales, donde sus seguidores estuvieron pendientes de cualquier actualización sobre el estado de la cantante.

¿Qué le pasó a Alejandra Guzmán?

Alejandra Guzmán vivió un momento de tensión durante su concierto en el World Trade Center de Boca del Río, Veracruz, luego de sufrir una luxación de cadera tras interpretar el tema Míralo. La cantante mexicana, de 58 años, tuvo que detener su presentación y recibió el auxilio de un par de bailarines antes de tomar el micrófono para explicar a los asistentes lo ocurrido: “Se me zafó la cadera, no sé qué hacer. Creo que necesito un doctor”. La frase de la artista se volvió viral en redes sociales ante la sorpresa del público.

La presentación quedó en pausa mientras se esperaba la evolución de Guzmán, pero los paramédicos llegaron al recinto y determinaron su traslado en ambulancia a un hospital privado cercano para recibir atención médica. Los asistentes despidieron a la cantante entre aplausos, mientras los organizadores confirmaron la suspensión definitiva del concierto ante la situación médica de la intérprete.

Estábamos tan prendidos caray!

Pero voy a volver muyyyy pronto,

GRACIAS VERACRUZ

Ya estoy bien 🙏🏻 pic.twitter.com/5lY7tJtTG2 — Alejandra Guzmán (@Al3jandraGuzman) September 20, 2026

“Lamentamos mucho este accidente. A nadie le gustaría que pasen este tipo de cosas en una noche tan grande con la reina del rock en este escenario en Veracruz. Pero, lamentablemente, nos vemos obligados a suspender el concierto”, declaró el personal del evento a la espera de que se pueda reagendar la presentación.

¿Cuál es el estado de salud de Alejandra Guzmán? Esto sabemos

Después de recibir los primeros auxilios por parte de los paramédicos que acudieron al recinto, Alejandra Guzmán tuvo que ser trasladada a un hospital privado cercano para recibir atención de personal especializado. La cantante pasó por momentos de tensión, aunque los estudios médicos descartaron, hasta el momento, una situación de mayor gravedad y permitieron que continuara su recuperación bajo reposo.

Más tarde, la mexicana utilizó sus redes sociales para informar a sus seguidores que se encuentra en buenas condiciones, pese al susto que vivió. Guzmán también compartió un video en el que mostró buen humor y tranquilidad, una señal positiva tras el episodio que la obligó a recibir atención médica.

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