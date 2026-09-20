Mateo Chávez, listo para la nueva era del Tri: “Quiero seguir ganándome terreno en la selección”

El lateral del AZ Alkmaar reconoció la importancia de estar presente en la primera convocatoria de Rafa Márquez con la Selección Mexicana

Mateo Chávez cerró una nueva jornada positiva en Países Bajos antes de incorporarse a la Selección Mexicana, una combinación que refleja el momento que atraviesa el lateral mexicano. El futbolista del AZ Alkmaar habló en exclusiva con Claro Sports y reconoció la satisfacción que le genera llegar a la fecha FIFA después de ver a su equipo terminar en el primer lugar de la clasificación.

Chávez explicó que cerrar esta etapa como líderes era uno de los objetivos que se habían planteado desde el comienzo de la temporada. “La meta que teníamos es un paso importante para el equipo”, señaló el mexicano, quien destacó la capacidad del AZ para responder ante los partidos complicados y evitar dejar puntos en el camino.

Más allá de la posición del equipo, el futbolista también valoró su crecimiento individual. Ser titular y sentirse importante dentro del plantel es uno de los objetivos que se marcó para esta campaña, una situación que le permite afrontar la convocatoria nacional con mayor confianza.

MÁS INFORMACIÓN: Imanol Alguacil alaba a Hormiga González y celebra su momento goleador con Olympiacos

“Mi meta individual es jugar lo máximo posible y jugar lo mejor”, explicó Chávez. El mexicano considera que está atravesando una etapa importante de madurez y que una de las principales diferencias respecto al año anterior está en su capacidad para reaccionar ante los momentos complicados dentro de los partidos.

Esa evolución quedó reflejada en el último encuentro ante Telstar. Chávez reconoció que tuvo una primera mitad imprecisa, pero consiguió modificar su desempeño después del descanso. “Hoy me dio mucho gusto que mi primera parte fue un poquito imprecisa y el segundo tiempo di la vuelta”, explicó. Para él, aprender a sobreponerse durante un mismo partido es uno de los aspectos que más ha trabajado.

Ahora ese crecimiento lo llevará nuevamente al entorno de la Selección Mexicana, pero con un entrenador diferente. Rafa Márquez comienza su etapa al frente del Tricolor y Chávez quiere formar parte desde el principio del proceso. “Es importante estar desde el principio, seguir ganándose, ganando terreno en la selección, aprendiendo”, comentó.

El llamado tiene además un significado especial para el lateral, quien disfruta especialmente sus concentraciones con México. “Disfruto mucho ir a la selección, sinceramente. Es como que recargo energía haciendo la selección”, contó. Estar con sus compañeros, hablar español y reencontrarse con costumbres mexicanas son elementos que, según explicó, le permiten regresar con mayor energía a Países Bajos.

Chávez también recordó una de las experiencias más importantes de su todavía corta carrera: su gol en el Mundial ante Chequia. El futbolista aseguró que aquella anotación sigue presente en su vida cotidiana. “Todos los días. Sinceramente es una bendición que me dio Dios”, afirmó al recordar aquel momento.

A sus 22 años, el mexicano reconoce que todavía se pregunta qué experiencia podría superar lo vivido en una Copa del Mundo. Sin embargo, lejos de quedarse con ese recuerdo, mantiene la intención de buscar nuevas oportunidades. “Nunca sabes cuándo te van a llegar las oportunidades”, explicó, mientras señaló que trabaja para volver a encontrarse en escenarios similares.

Con la primera convocatoria de Rafa Márquez cada vez más cerca, Mateo Chávez buscará comenzar con el pie derecho una nueva etapa de la Selección Mexicana. El lateral llega desde un AZ Alkmaar líder, con mayor continuidad y con la intención de seguir ganándose un lugar dentro del Tricolor.

Te puede interesar: