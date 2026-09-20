Atlético de Madrid vs Real Madrid en vivo LaLiga 2026: resultado y goles de la jornada 7

¿A qué hora inicia el Atlético de Madrid vs Real Madrid hoy 19 de septiembre de 2026?

El derbi madrileño de este domingo 20 de septiembre de 2026 llega al Metropolitano con mucho en juego para Atlético de Madrid y Real Madrid. El equipo de Diego Simeone recuperó la contundencia tras las derrotas ante Athletic Club y Liverpool, con dos goleadas consecutivas ante Real Sociedad (3-0) y Osasuna (4-0) que dejaron un saldo de siete goles a favor y ninguno en contra. Del otro lado, José Mourinho encadena tres triunfos después de la caída ante Betis, aunque su equipo mostró algunas dudas defensivas en el agónico 3-2 sobre Elche, definido con un gol de Carlos Espí al minuto 91.

El combinado merengue suma 15 puntos y el conjunto rojiblanco 13, lejos de los 21 del Barcelona, por lo que un tropiezo podría aumentar la distancia con el líder. Para los rojiblancos, además, una victoria significaría superar por un punto a su vecino en la clasificación y colocarse como principal perseguidor del conjunto catalán. El Atlético de Madrid recuperó a Julián Álvarez, quien entró en la convocatoria tras superar una lesión muscular, aunque su falta de ritmo durante la semana deja en duda su titularidad. En el Real Madrid, Jude Bellingham vuelve a la convocatoria y Mourinho debe resolver la composición del mediocampo.

México: 08:15 horas.

Centroamérica: 08:15 horas.

Estados Unidos: 10:15 ET, 07:15 PT.

Colombia: 09:15 horas.

Argentina: 11:15 horas.