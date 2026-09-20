Atlético de Madrid vs Real Madrid en vivo LaLiga 2026: resultado y goles de la jornada 7
Atlético de Madrid recibe al Real Madrid en el Metropolitano, partido que podría definir el subliderato de LaLiga que por ahora domina el Barcelona
¿A qué hora inicia el Atlético de Madrid vs Real Madrid hoy 19 de septiembre de 2026?
El derbi madrileño de este domingo 20 de septiembre de 2026 llega al Metropolitano con mucho en juego para Atlético de Madrid y Real Madrid. El equipo de Diego Simeone recuperó la contundencia tras las derrotas ante Athletic Club y Liverpool, con dos goleadas consecutivas ante Real Sociedad (3-0) y Osasuna (4-0) que dejaron un saldo de siete goles a favor y ninguno en contra. Del otro lado, José Mourinho encadena tres triunfos después de la caída ante Betis, aunque su equipo mostró algunas dudas defensivas en el agónico 3-2 sobre Elche, definido con un gol de Carlos Espí al minuto 91.
El combinado merengue suma 15 puntos y el conjunto rojiblanco 13, lejos de los 21 del Barcelona, por lo que un tropiezo podría aumentar la distancia con el líder. Para los rojiblancos, además, una victoria significaría superar por un punto a su vecino en la clasificación y colocarse como principal perseguidor del conjunto catalán. El Atlético de Madrid recuperó a Julián Álvarez, quien entró en la convocatoria tras superar una lesión muscular, aunque su falta de ritmo durante la semana deja en duda su titularidad. En el Real Madrid, Jude Bellingham vuelve a la convocatoria y Mourinho debe resolver la composición del mediocampo.
México: 08:15 horas.
Centroamérica: 08:15 horas.
Estados Unidos: 10:15 ET, 07:15 PT.
Colombia: 09:15 horas.
Argentina: 11:15 horas.
Alineaciones del Atlético de Madrid vs Real Madrid para la jornada 9, al momento
Diego Pablo Simeone analiza la posibilidad de apostar por un 3-4-3, aunque el técnico del Atlético de Madrid aún mantiene dudas y no descarta regresar a su clásico 4-4-2, un esquema que lo ha acompañado durante varios tramos de su etapa al frente del conjunto rojiblanco. En el Real Madrid también existen interrogantes, ya que José Mourinho parece convencido de su 4-2-3-1, pero la necesidad llevó al equipo a utilizar un 4-3-3 en su último partido, con momentos en los que incluso reunió a más de tres referentes ofensivos en el ataque.
Atlético de Madrid: Jan Oblak, Marc Pubill, Cristian Romero, David Hancko, Marcos Llorente, Koke, Morten Hjulmand, Alex Grimaldo, Lee Kang-in, Jonathan David y Álex Baena.
Real Madrid: Thibaut Courtois, Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen, Marc Cucurella, Aurélien Tchouaméni, Federico Valverde, Arda Güler, Jude Bellingham, Vinicius y Kylian Mbappe.
¿Dónde ver el Atlético de Madrid vs Real Madrid en vivo? Canales de TV y streaming online
El Atlético de Madrid recibe al Real Madrid este domingo 20 de septiembre en el Estadio Metropolitano, en una nueva edición de uno de los derbis más esperados de LaLiga. Sigue toda la acción en Claro Sports con nuestro clásico minuto a minuto, que ofrecerá las jugadas más destacadas dentro y fuera del terreno de juego, además de estadísticas, análisis y comentarios al momento.
México: Sky Sports.
Centroamérica: Sky Sports y ViX.
Estados Unidos: ESPN y fuboTV.
Colombia: ESPN y Disney+.
Argentina: ESPN y Disney+.