Mourinho, previo al duelo ante Atlético de Madrid: “Tenemos mucha confianza, pero también debemos trabajar”

Reconoció que todavía busca corregir desconexiones durante los encuentros y evitó entrar en polémicas arbitrales antes del duelo

El timonel confía en sumar los tres puntos ante los colchoneros | Reuters

José Mourinho colocó el derbi ante el Atlético de Madrid dentro de la lógica de una jornada de Liga, aunque también reconoció el peso que tienen este tipo de partidos por su historia y por la relación de los aficionados con sus clubes. El técnico del Real Madrid compareció este sábado antes del duelo en el Metropolitano y señaló que, más allá del contexto, el encuentro mantiene el mismo valor de tres puntos en la clasificación.

El portugués defendió la identidad del Real Madrid y evitó establecer comparaciones con otros clubes. “Histórica y culturalmente, el Real Madrid no puede estar comparándose con nadie. Y por esto no me voy a comparar con ninguno. Hablo de nosotros y lo hago sin problema, de problemas y virtudes. A pesar de que cada vez es más difícil escuchar algo positivo del Real Madrid. Pero seguimos nuestro trabajo con humildad. Sin ningún problema de ser consciente de nuestros problemas. Pero también sabedores de las cosas muy buenas que también tenemos en el equipo”.

El entrenador destacó también la respuesta del equipo en partidos que se han complicado en los minutos finales. “En los tres partidos que hemos llegado a los minutos finales necesitando marcar para ganar o empatar, hemos terminado con una fuerza física, psicológica y una entrega y determinación… se puede decir claramente: no es normal ir 0-2 al Elche y que te empaten en el minuto 80. Pero tampoco es normal que te empaten y en unos minutos el equipo cambie, tenga una, otra, otra… y marque y gane. Con el Betis pasó igual. Este equipo tiene, además de calidad, una fuerza con un significado muy grande. Que es la fuerza de un grupo. Y esto me da confianza. Esto es una maratón, no una autopista”.

Sobre el Atlético de Madrid, Mourinho lo incluyó entre los equipos que pueden competir por el campeonato y reservó una mención para Diego Simeone. “A lo largo de la carrera decimos tantas tonterías que si vas atrás, no hay uno de nosotros a salvo. O cosas influenciadas por el momento… o estratégicamente. A mí me llamaron para hablar en el documental de Simeone y no lo dudé ni un minuto. Él sabe qué pienso de él. Lo primero es el respeto. Somos rivales, pero compañeros de guerra”.

Uno de los temas de la rueda de prensa fue la necesidad de que el Madrid reduzca los periodos de desconexión durante los partidos. Mourinho reconoció que el proceso sigue abierto: “No sé si conseguiré que el equipo salga al 100%, pero es mi intención y la de mis jugadores. Pero no sé si lo conseguiré. Llevamos muchos partidos seguidos, pero hemos conseguido corregir algunas cosas, es un proceso. Si hay clubes que entrenan durante tres, cuatro o cinco días seguidos… si se habla siempre de evolución, imagina nosotros, que en estos pocos meses ya hemos jugado siete u ocho partidos oficiales. Hay que mejorar. Pero también conseguir resultados. Y estamos trabajando. Tenemos mucha confianza, pero también sabemos que debemos trabajar”.

El técnico cerró con una referencia al arbitraje y a la designación para el encuentro. “¿Lo de los penaltis la semana pasada? Ya es tarde. Ha pasado una jornada. Podríamos hablar de por qué el Elche acabó con once. Pero si entramos en eso… Es un poco extraño que hace una semana ya supiéramos el árbitro de mañana. Yo prefiero decir que si le han nombrado, es porque tiene calidad. Experiencia suficiente para un partido de esta dimensión emocional. No me gusta hablar de árbitros antes del partido. Después ya veremos. Pero antes, tiene toda mi confianza”

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