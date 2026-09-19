Exatlón México: ¿Quién será el atleta eliminado el 20 de septiembre y dónde ver el Domingo de Eliminación?

Este domingo tendremos un nuevo participante que dirá adiós a la competencia

¿Quién se va eliminado del Exatlón México 2026? | @ExatlonMx

La cuarta semana de Exatlón México 2026 llegará a su definición este domingo 20 de septiembre con un nuevo Duelo de Eliminación. En esta ocasión, los hombres están en riesgo y el Equipo Rojo llegará con varios de sus integrantes comprometidos después de los resultados de las Batallas por la Supervivencia.

Los Azules consiguieron las tres victorias de Supervivencia disputadas el viernes 18 de septiembre, resultado que colocó a tres integrantes del Equipo Rojo en riesgo de abandonar la competencia. Emilio Rodríguez ya tenía un lugar asegurado en el Duelo de Eliminación después de caer en la Zona de Peligro del jueves.

¿Quién es el eliminado de Exatlón México 2026 este domingo 20 de septiembre?

La identidad del eliminado no ha sido confirmada de manera oficial por TV Azteca y se conocerá durante la transmisión del domingo. Sin embargo, las filtraciones que circulan alrededor del programa colocan a Aristeo Cázares como uno de los nombres con posibilidades de dejar Exatlón México.

De acuerdo con información atribuida al canal de YouTube Proyecto TV, el excampeón del reality sería quien perdería su lugar después del Duelo de Eliminación. La versión toma fuerza por el rendimiento que ha registrado Aristeo durante el inicio de la temporada, aunque el resultado debe tomarse como un spoiler y no como información oficial.

Cázares regresó para la décima temporada como uno de los participantes con experiencia dentro del programa. TV Azteca confirmó antes del estreno su presencia entre los campeones que regresarían a los circuitos.

Emilio Rodríguez también está en riesgo. El participante quedó instalado en el Duelo de Eliminación desde el jueves 17 de septiembre después de su participación en la Zona de Peligro. Posteriormente, las derrotas del Equipo Rojo en las pruebas por la Supervivencia aumentaron el número de integrantes escarlatas comprometidos para el domingo.

Por ahora, la salida de Aristeo forma parte de las versiones que circulan antes de la emisión. El resultado oficial se conocerá hasta el Domingo de Eliminación del 20 de septiembre.

¿A qué hora empieza Exatlón México 2026 y dónde ver en vivo por TV y online?

El Domingo de Eliminación de Exatlón México se transmitirá este 20 de septiembre a partir de las 18:00 horas, tiempo del centro de México, de acuerdo con la programación publicada por TV Azteca.

La transmisión por televisión estará disponible a través de Azteca UNO. Para seguir el programa online se podrá ingresar al sitio oficial de Azteca UNO y a la señal de Exatlón México en vivo. TV Azteca también ofrece el contenido mediante su aplicación para dispositivos móviles.

El episodio definirá al cuarto participante eliminado de la décima temporada y reducirá nuevamente la lista de atletas que continúan en los equipos Rojo y Azul.

¿Quiénes son los atletas eliminados de Exatlón México 2026? Lista completa

La temporada comenzó el 24 de agosto de 2026 con 20 participantes y hasta antes de la eliminación del domingo 20 de septiembre tres atletas han salido por medio del Duelo de Eliminación.

Anaid Torres (Equipo Rojo): eliminada el 30 de agosto.

eliminada el 30 de agosto. Erick Segura (Equipo Azul): eliminado el 6 de septiembre.

eliminado el 6 de septiembre. María Salazar (Equipo Azul): eliminada el 13 de septiembre.

eliminada el 13 de septiembre. 20 de septiembre: por definir.

Después de cada salida, la producción ha incorporado refuerzos. Karol Rojas llegó al Equipo Rojo tras la eliminación de Anaid; Irvin Villatoro ocupó el lugar de Erick Segura en el Equipo Azul y Tanya Núñez se incorporó después de la salida de María Salazar.

¿Qué participantes siguen con vida? Equipo Rojo y Azul

Con las eliminaciones y los movimientos registrados durante las primeras semanas, estos son los atletas que se mantienen dentro de la décima temporada antes del programa del domingo 20 de septiembre:

Equipo Rojo

Aristeo Cázares

Pato Araujo

Heliud Pulido

Pablo Franco

Jerry Lizárraga

Zudikey Rodríguez

Paulette Gallardo

Ella Bucio

Montse Mejía

Karol Rojas

Emilio Rodríguez

Equipo Azul

David Juárez ‘La Bestia’

Doris del Moral

Andrea Medina

Alexis Vargas

Adrián Leo

Fernando Vallejo

Natasha Septién

Katia Gallegos

Irvin Villatoro

Tanya Núñez

Katia Gallegos tuvo que ausentarse de manera temporal debido a un viaje a Estados Unidos por una obligación ciudadana, pero TV Azteca aclaró que su salida no significaba su eliminación de la competencia.

El escenario del domingo coloca la atención sobre el Equipo Rojo. Los resultados de la semana dejaron a tres de sus hombres en riesgo y las filtraciones apuntan hacia Aristeo Cázares, pero la identidad del cuarto eliminado de Exatlón México 2026 se definirá durante la emisión del 20 de septiembre.

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