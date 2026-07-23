Karim Adeyemi es presentado con el Barcelona: “Vengo al club más grande del mundo”

El alemán fue presentado como refuerzo del Barcelona hasta 2031. Destacó la influencia de Hansi Flick y prometió competir por todos los títulos y la Champions

El exatacante del Dortmund llega al conjunto culé | @FCBarcelona

Karim Adeyemi fue presentado como nuevo jugador del Barcelona y dejó claro que llega con la intención de competir por todos los títulos. El delantero alemán firmó hasta junio de 2031 y se incorporará al proyecto de Hansi Flick después de cuatro temporadas con el Borussia Dortmund, equipo con el que disputó una final de la Champions League.

El atacante de 24 años compareció ante los medios acompañado por el presidente Joan Laporta, el vicepresidente deportivo Rafael Yuste, el director de fútbol Deco y miembros de la comisión deportiva. La institución catalana destacó su capacidad para jugar en las dos bandas y también como delantero centro, una condición que ampliará las alternativas del entrenador en la temporada 2026-27.

Adeyemi se convierte en la segunda incorporación del Barcelona para el nuevo curso, después de la llegada de Anthony Gordon. El club encontró en el futbolista alemán un perfil capaz de atacar los espacios, participar en la presión y ofrecer profundidad, además de contar con el respaldo directo de Flick, quien ya lo había dirigido en la selección de Alemania.

Karim Adeyemi revela sus objetivos y la influencia de Hansi Flick

Durante su primera comparecencia como jugador azulgrana, Adeyemi colocó la conquista de trofeos entre sus principales metas. El alemán reconoció la importancia de la Champions League, aunque insistió en que su compromiso abarcará cada una de las competencias del calendario. “Vengo al club más grande del mundo y espero poder demostrar al entrenador, al equipo y a la afición que estoy aquí para ganar títulos. Es una oportunidad para mejorar. La Champions es muy importante, pero en el Barça todos los partidos son importantes e intentaré ayudar para ganarla y todos los partidos posibles”.

Hansi Flick tuvo un papel determinante para que el atacante aceptara la propuesta del Barcelona. Ambos mantuvieron conversaciones desde que surgió la posibilidad del traspaso y el técnico le explicó qué esperaba de él dentro del equipo. “Es el principal motivo por el que estoy aquí; he hablado con él desde el primer momento y estoy aquí para lo que necesite. Cuando lo supe, no me lo podía creer porque mi temporada pasada no había sido la mejor. Flick es un pilar. Me dijo que viniese, pero que lo debía dar todo”. El entrenador alemán fue quien le permitió debutar con la selección absoluta cuando todavía militaba en el Salzburgo.

Adeyemi también habló sobre la relación que ha construido con el Barcelona desde su etapa infantil y mencionó a dos referentes del club. El nuevo refuerzo explicó que la historia de la institución y su vínculo con Cataluña influyeron en la percepción que tenía del equipo. “El Barça es un club histórico; le he visto desde pequeño con jugadores increíbles. Tiene una conexión especial con los catalanes. De mis ídolos, Messi es el mejor de todos, pero también Ronaldinho”.

El delantero fue cuestionado sobre las comparaciones entre Lionel Messi y Lamine Yamal, uno de los jugadores con los que compartirá el ataque. Adeyemi rechazó que el joven español deba repetir el camino del argentino y consideró que tiene condiciones para construir su propia carrera. “No creo que se enfade Lamine si digo que nadie será como Messi. Cada uno tiene que ser él mismo. Juega muy bien, con libertad. Lo que debe hacer es encontrar su camino y seguro que puede ganar el Balón de Oro este año, ¿por qué no?”

Adeyemi: "Flick es la principal razón por la que estoy aquí." pic.twitter.com/YJDPpydvP3 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) July 23, 2026

¿Cuánto pagó el Barcelona y hasta cuándo firmó Adeyemi?

El Barcelona acordó pagar 22 millones de euros fijos al Borussia Dortmund, además de siete millones en variables vinculadas al rendimiento del jugador y a los objetivos colectivos. El conjunto alemán también conservó un 20 por ciento de la plusvalía de una futura venta, mientras que el contrato del delantero con la entidad catalana tendrá vigencia hasta el 30 de junio de 2031.

La operación pudo concretarse porque Adeyemi tenía solamente un año restante de contrato en Dortmund y comunicó a la directiva su intención de cambiar de equipo. El director deportivo del club alemán, Lars Ricken, confirmó que la institución aceptó negociar después de valorar los intereses de todas las partes. El futbolista había rechazado una renovación y colocó al Barcelona como su destino prioritario desde que conoció el interés del equipo de Flick.

El fichaje también representa una nueva oportunidad para un jugador que no fue convocado por Alemania para la fase final del Mundial 2026. Adeyemi reconoció que su campaña anterior no cumplió con sus propias expectativas, pero contará con toda la pretemporada para adaptarse al sistema, conocer a sus compañeros y competir por minutos en una delantera que incluye a Lamine Yamal, Raphinha, Ferran Torres y Gordon.

Trayectoria de Adeyemi antes de llegar al Barcelona

Adeyemi deja el Borussia Dortmund después de participar en 146 partidos oficiales, marcar 36 goles y entregar 22 asistencias durante sus cuatro temporadas en Alemania. Su registro se divide en 98 encuentros y 23 anotaciones en la Bundesliga, 37 juegos y 12 tantos en la Champions League, seis apariciones y un gol en la Copa de Alemania, además de cinco compromisos en el Mundial de Clubes.

El atacante acumula 48 partidos en la Champions League, pues a sus 37 presentaciones con el Dortmund se suman 11 con el Red Bull Salzburgo. En la campaña 2023-24 formó parte del equipo alemán que alcanzó la final del torneo europeo, aunque perdió el título frente al Real Madrid en Wembley. Esa experiencia fue uno de los elementos considerados por el Barcelona para reforzar una plantilla que volverá a buscar el campeonato continental.

Su velocidad y su capacidad para actuar en las tres posiciones del frente ofensivo permitirán a Flick utilizarlo como extremo derecho, atacante por izquierda o delantero. Adeyemi aseguró que no ha solicitado un sitio específico y que está preparado para cumplir la función que determine el cuerpo técnico. Su llegada ofrece una alternativa para administrar los minutos de Lamine Yamal y Raphinha, además de aportar recorridos al espacio y un remate de pierna izquierda en los últimos metros.

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