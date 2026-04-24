Oviedo vs Elche en vivo: horario y dónde ver la jornada 32 de LaLiga 2026

Conoce todos los detalles de este duelo vital en la lucha por la permanencia en la Liga española

¿Cuándo juega Oviedo vs Elche y dónde mirar por TV? | Claro Sports

El Real Oviedo vuelve al Tartiere para una final por la permanencia. Tras empatar el 23 de abril ante el Villarreal, el equipo asturiano vuelve a jugar en casa ante un rival directo por evitar el descenso, el Elche.

Se juega la jornada 32 en la casa del Oviedo, equipo que ha levantado en las últimas fechas para mantener vivas las esperanzas de seguir en LaLiga la próxima temporada, pero siguen en el último lugar de la tabla, a seis puntos del Sevilla, el último que evitaría el descenso. A siete puntos está el Elche, equipo que también subió para este curso y que ya ganó el primer duelo entre estos equipos, por la mínima, en el mes de septiembre.

Horario y dónde ver Oviedo vs Elche el partido de la jornada 32 de LaLiga 2026

El partido de la jornada 32 entre el Oviedo y el Elche se disputará el domingo 26 de abril en el Carlos Tartiere. Se jugará a las 16:15 horas, tiempo local, 08:15 a.m. de la CDMX.

En México, el juego se podrá seguir por la señal de Sky Sports, mientras que en el resto del continente transmite ESPN.

Alineaciones probables del Oviedo vs Elche

Estas fueron las alineaciones que presentaron ambos equipos a mitad de semana, en duelos ante el Villarreal y el Atlético de Madrid, respectivamente

REAL OVIEDO : Aarón Escandell, Nacho Vidal, Eric Bailly, Dani Calvo, Javi López, Kwasi Sibo, Santiago Colombatto; Ilyas Chaira, Alberto Reina, Thiago Fernández; y Federico Viñas.

: Aarón Escandell, Nacho Vidal, Eric Bailly, Dani Calvo, Javi López, Kwasi Sibo, Santiago Colombatto; Ilyas Chaira, Alberto Reina, Thiago Fernández; y Federico Viñas. ELCHE: Dituro, Sangaré, Affengruber, Petrot, Tete Llorente, Gonzalo Villar, Febas, Martim Neto, Valera, Rafa Mir y André Silva.

Antecedentes y últimos resultados del Oviedo vs Elche en LaLiga

Oviedo y Elche tienen 53 duelos previos. Fueron rivales frecuentes en Segunda división por una década. Volvieron a medirse en LaLiga esta temporada, en lo que fue la victoria 31 del Elche. El Oviedo cuenta con 19 triunfos, además de 13 empates.

LaLiga 2025/2026 | Jornada 5 | Elche 1-0 Real Oviedo

1-0 Real Oviedo Segunda División 2024/2025 | Jornada 31 | Real Oviedo 1-1 Elche

Segunda División 2024/2025 | Jornada 16 | Elche 4-0 Real Oviedo

4-0 Real Oviedo Segunda División 2023/2024 | Jornada 34 | Elche 0-2 Real Oviedo

Segunda División 2023/2024 | Jornada 20 | Real Oviedo 3-2 Elche

Pronósticos y momios: ¿Quién es el favorito del Oviedo vs Elche y cuánto paga?

Se espera un partido parejo según los momios de Caliente.mx. Todas las líneas son positivas, con el Oviedo como ligero favorito, pagando +130. El empate paga +240, por +205 a la victoria del Elche

Te puede interesar: