¡Sin límites! Raúl Jiménez sueña con un último baile en América y con el Mundial 2030

El delantero espera mantener un gran nivel para cumplir ambos anhelos en la recta final de su carrera

Raúl Jiménez anhela regresar al América y disputar el Mundial 2030. | Imago7.

Raúl Jiménez volvió a marcar con Wolverhampton y, después del partido ante Stoke City, habló sobre su presente, su futuro y los objetivos que todavía mantiene abiertos en la recta final de su carrera. El delantero mexicano dejó claro que todavía contempla regresar al América y que tampoco descarta seguir peleando por un lugar en la Selección Mexicana rumbo al próximo Mundial.

Jiménez se mostró satisfecho por volver a anotar con los Wolves y por reencontrarse con un club en el que vivió una de las etapas más importantes de su carrera en Europa. El atacante reconoció que el contexto actual es distinto al que venía viviendo en la Premier League, pero valoró el gol y la posibilidad de ayudar al equipo en su objetivo de regresar a la máxima categoría inglesa.

“Muy contento, la verdad, de volver aquí. Sabemos que es una liga diferente a todo lo que venía viviendo antes con los goles, con el Fulham en la Premier League. Pero bueno, al final de cuentas es un gol y estoy muy contento de regresar aquí, de tratar de ayudar a los Wolves a regresar a la Premier League”, explicó para FOX.

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El delantero también habló sobre las negociaciones que derivaron en su regreso a Wolverhampton. Jiménez señaló que una de las claves fue el interés que el club mostró desde el inicio y el papel que esperan de él dentro del vestidor, no solamente por su experiencia, sino también por el vínculo que mantiene con la institución.

“Fue muy importante que desde un principio me mostraron el gran interés que tenían en que viniera, por lo que represento para el club en esta etapa que estuve aquí en Wolves. Se necesitaba ese liderazgo, ese sentimiento de realmente querer al club, se necesitaban jugadores así. Desde un principio fue algo que me llamó mucho la atención y aquí estamos, con la idea de regresar”, comentó.

Raúl Jiménez mantiene el deseo de regresar al América

Uno de los temas que volvió a aparecer fue la posibilidad de cerrar su carrera en México. Jiménez no escondió que el América sigue ocupando un lugar especial en sus planes, aunque aclaró que cualquier regreso dependerá de que todavía pueda competir y aportar dentro de la cancha.

“Uno nunca sabe. Pueden pasar muchas cosas, todavía me quedan unos cuantos añitos, pero no sé. Siempre lo he dicho, me gustaría regresar a América, también verme en que siga yo estando en buen nivel y pueda seguir aportando”, señaló.

El delantero insistió en que no quiere volver simplemente para cumplir un deseo personal, sino hacerlo únicamente si su nivel le permite competir. “Porque no es solamente regresar e ir a no hacer nada. Vamos viendo. Siempre me ha quedado esa espinita de querer volver, pero uno nunca sabe las cosas que puedan pasar y hoy estoy aquí y tengo que entregarme al máximo”.

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Raúl Jiménez no descarta llegar al próximo Mundial con México

El atacante también fue cuestionado sobre el nuevo ciclo de la selección mexicana y la posibilidad de mantenerse dentro de las convocatorias de cara al siguiente Mundial. Jiménez no puso una fecha de salida y aseguró que su continuidad dependerá directamente del nivel que pueda mantener durante los próximos años.

“Yo voy a tratar de seguir en un gran nivel y lo que me dé. Yo voy a seguir. Si yo sigo estando en un buen nivel, ¿por qué no pensar en llegar al próximo Mundial?”, afirmó.

El delantero reconoció que todavía falta un largo periodo antes de la siguiente Copa del Mundo, pero considera que su rendimiento será el factor determinante. “Uno nunca sabe, pueden pasar muchísimas cosas. Son cuatro años de aquí hasta ese Mundial, pero mientras yo siga compitiendo a buen nivel y si regresamos a Premier, donde yo esté, voy a seguir dando lo mejor de mí para no solamente ayudar aquí, sino también en la selección”.

Sobre el nuevo cuerpo técnico de México, Jiménez destacó que será una experiencia distinta trabajar con personas (Rafael Márquez y Andrés Guardado) con las que anteriormente compartió cancha. El atacante señaló que conoce lo que representan dentro del fútbol mexicano y confía en lo que pueden aportar desde su nueva función.

“Es algo diferente porque siempre los entrenadores que he tenido, desde que los conozco, han sido entrenadores y ahora me va a tocar compartir con ellos, que me tocó compartir con ellos cancha y ahora como entrenadores. Va a ser algo extraño, pero también sabiendo lo que ellos representan para México y todo lo que se puede lograr con las grandes ideas que ellos tienen”, explicó.

Finalmente, Jiménez habló sobre los futbolistas mexicanos que acaban de dar el salto al fútbol europeo, entre ellos Erik Lira y Armando González. El delantero reconoció que todavía no ha tenido comunicación con ellos, aunque dejó pendiente enviar un mensaje para felicitarlos y desearles éxito en esta etapa.

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