Levante vs Betis en vivo LaLiga 2026: resultado y goles de la jornada 3

¡¡¡BUENOS DÍAS!!!

Levante y Real Betis se enfrentan este sábado 29 de agosto en el Estadio Ciutat de València, dentro de la jornada 3 de LaLiga 2026-27. Los dos equipos llegan al compromiso con escenarios distintos después de sus primeros dos partidos de la temporada. El conjunto local suma un punto después de dos fechas, producto de una derrota 3-0 frente al Espanyol y un empate 0-0 ante Osasuna. El equipo dirigido por Luís Castro buscará aprovechar su regreso a casa para conseguir su primera victoria del campeonato.

Real Betis, por su parte, comenzó el torneo con seis puntos de seis posibles. El cuadro dirigido por Manuel Pellegrini venció a Real Sociedad y Valencia en sus primeros compromisos, por lo que llegará a Valencia con la posibilidad de mantener su paso perfecto y con la incógnita de saber si Álvaro Fidalgo tendrá minutos. Así que no te despegues de este minuto a minuto de Claro Sports que promete ser sensacional.