Levante vs Betis en vivo LaLiga 2026: resultado y goles de la jornada 3
No te pierdas todas las acciones de este vibrante encuentro desde la cancha del Estadio Ciutat de València
¿Dónde ver el Levante vs Betis en vivo? Canales de TV y streaming online
Los aficionados en México tendrán diferentes opciones para seguir el Levante vs Real Betis en vivo. El encuentro estará disponible en televisión abierta a través de Canal 5, cuya transmisión comenzará a las 08:55 horas. En televisión de paga y plataformas digitales, el partido también podrá seguirse mediante SKY Sports. ViX Premium también figura como opción de streaming online en México.
Alineaciones del Levante vs Betis para la jornada 3, al momento
Todo está listo para que arranque el partido de la jornada 3 de LaLiga. Ambos técnicos echarán mano de los mejores jugadores que tengan disponibles.
Levante: Mathew Ryan, Nacho Pérez, Adrián de la Fuente, Aissa Mandi, Manuel Sánchez, Jon Olasagasti, Hugo Sotelo, Roger Brugué, Enzo Bardeli, Thiago Fernández e Iván Romero.
Betis: Álvaro Valles, Héctor Bellerín, Marc Bartra, Natan, Francisco García, Marc Roca, Facundo Bernal, Antony, Pablo Fornals, Rodrigo Riquelme y Juan ‘Cucho’ Hernández.
¿A qué hora inicia el Levante vs Betis hoy 29 de agosto de 2026?
El partido entre Levante y Real Betis comenzará a las 09:00 horas, tiempo del centro de México, este sábado 29 de agosto. En España, el balón comenzará a rodar a las 17:00 horas en el Estadio Ciutat de València.
¡¡¡BUENOS DÍAS!!!
Levante y Real Betis se enfrentan este sábado 29 de agosto en el Estadio Ciutat de València, dentro de la jornada 3 de LaLiga 2026-27. Los dos equipos llegan al compromiso con escenarios distintos después de sus primeros dos partidos de la temporada. El conjunto local suma un punto después de dos fechas, producto de una derrota 3-0 frente al Espanyol y un empate 0-0 ante Osasuna. El equipo dirigido por Luís Castro buscará aprovechar su regreso a casa para conseguir su primera victoria del campeonato.
Real Betis, por su parte, comenzó el torneo con seis puntos de seis posibles. El cuadro dirigido por Manuel Pellegrini venció a Real Sociedad y Valencia en sus primeros compromisos, por lo que llegará a Valencia con la posibilidad de mantener su paso perfecto y con la incógnita de saber si Álvaro Fidalgo tendrá minutos. Así que no te despegues de este minuto a minuto de Claro Sports que promete ser sensacional.