Mourinho pide el Balón de Oro para Mbappé: “No tiene que ser del PSG ni de España”

El entrenador del Real Madrid respaldó al francés por su actuación en el Mundial, destacó su conexión con Vinicius y actualizó el estado de Endrick y Tchouaméni

El estratega habló de la conexión entre el francés y vinicius | Reuters

José Mourinho compareció ante los medios antes del partido entre Real Madrid y Málaga, correspondiente a la jornada 3 de LaLiga 2026-27, y aprovechó la conferencia para abordar el estado físico de su plantilla, la conexión entre Vinicius Jr. y Kylian Mbappé, la importancia de Jude Bellingham y la recuperación de algunos lesionados. El encuentro se disputará este domingo 30 de agosto en el Santiago Bernabéu.

Sin embargo, uno de los temas que concentró la atención fue el Balón de Oro 2026. Mourinho cuestionó que el ganador tenga que salir necesariamente de los equipos campeones de la Champions League o del Mundial. Aunque evitó mencionar directamente a Mbappé en su respuesta, dejó varias referencias al francés al señalar que el mejor futbolista está en el Real Madrid y que hizo historia a nivel individual durante el verano al consagrarse como el máximo goleador en la historia de las Copas del Mundo.

Mourinho destaca la profundidad de la plantilla del Real Madrid

El calendario comienza a exigir al conjunto blanco, que afrontará su tercer encuentro en apenas ocho días. Mourinho reconoció que sus futbolistas llegaron al inicio de la temporada después de preparaciones diferentes, aunque considera que la profundidad de la plantilla le permite administrar los minutos y responder a las necesidades físicas. “Hay jugadores que han tenido pretemporadas diferentes. Tenemos una plantilla fuerte y con soluciones para compensar estos problemas. Te puedo dar un ejemplo: mañana Cucurella empieza y Álvaro, que ha jugado y bien contra Espanyol y Real Sociedad, se quedará en el banquillo. Si a Cucu le falta gasolina, tenemos a Álvaro para entrar. Es el tipo de solución que una plantilla como esta da a un entrenador”.

El portugués confirmó así que Marc Cucurella será titular contra el Málaga, mientras que Álvaro Carreras comenzará el encuentro entre los suplentes después de participar en las primeras jornadas. El Real Madrid llega al compromiso después de superar 2-1 al Espanyol y 4-1 a la Real Sociedad.

La conexión entre Vinicius y Mbappé entusiasma a Mourinho

Otro de los puntos abordados fue la sociedad que comienzan a formar Vinicius Jr. y Kylian Mbappé en el ataque madridista. Mourinho destacó tanto las condiciones futbolísticas de ambos como su relación fuera del terreno de juego, aunque insistió en que su funcionamiento depende del trabajo colectivo. “Es entre todos. El punto clave es la calidad. Es súper calidad. Un segundo punto, que es secundario aunque no deja de ser importante, es la empatía entre dos personas. Muchísima empatía, amistad, colaboración. Cuando juntas empatía personal y calidad brutal, tenemos todo para ser cada vez mejores”.

El entrenador agregó: “La dinámica no es 2+9, es de once. Esa dinámica les permitirá a ellos y a todos ser cada vez mejores. No podía estar más contento con un par de semanas de trabajo juntos”. Mbappé viene de asumir un papel determinante en el inicio de campaña del Madrid y marcó un hat-trick en el 4-1 contra la Real Sociedad, partido en el que Bellingham aportó dos asistencias y Vinicius completó el marcador.

Bellingham, una pieza única para el Real Madrid

Mourinho también fue cuestionado sobre la función de Jude Bellingham como uno de los enlaces del equipo. El portugués resaltó la cantidad de registros que puede aportar el mediocampista inglés y dejó claro que su influencia va más allá de la producción ofensiva. “Es único. Súper importante para el equipo. Tiene talentos diferentes: físico, mental, táctico, recuperación, capacidad goleadora y juego por arriba. Es impresionante. Me gusta mucho hablar de Kylian, Vini y Jude. Entiendo las preguntas, pero estoy muy contento con todos”.

Mourinho añadió que el proyecto no puede depender únicamente de sus principales figuras: “Como ya dije, aquí solo tenemos grandes jugadores y grandes, grandes jugadores. El equipo tiene que funcionar como un equipo. El madridismo va al Bernabéu para ver a esta gente diferencial, pero va a ver un equipo jugar como equipo, sufrir como equipo, tener dificultades como equipo y machacar como equipo. Yo soy el entrenador de ese equipo y me gustan mucho los jugadores que tengo”.

El técnico ya había destacado públicamente las virtudes físicas, tácticas y goleadoras de Bellingham durante su comparecencia, dentro de una reflexión en la que reivindicó el funcionamiento colectivo por encima de cualquier individualidad.

Mourinho apunta a Mbappé para el Balón de Oro

La respuesta más extensa llegó cuando Mourinho fue cuestionado sobre el futbolista que merece conquistar el Balón de Oro. El entrenador rechazó que los títulos colectivos sean suficientes para determinar al ganador y explicó qué representa para él el principal reconocimiento individual del fútbol. “Es algo muy bonito individualmente. Entras en la historia individual de un determinado jugador. Hay una docena de jugadores de un nivel muy alto, de los cuales tenemos tres o cuatro. Es normal que exista esto como ambición. Para mí, el Balón de Oro tiene que ser de esos jugadores que cuando se retiran, echamos de menos para la eternidad. Echo de menos a Maradona, Nazario, Messi, Zizou, Matthäus…”.

Después lanzó su principal argumento: “No puedes dar el Balón de Oro porque ganó la Champions o el Mundial. Si quieres premiar la Champions, da el Balón de Oro a Luis Enrique. Si quieres premiar a España, seguro que De la Fuente lo merece. Esto es el gran homenaje”.

Mourinho continuó: “Otra cosa es el mejor del mundo. No tiene que ser del PSG ni de España. Son dos, tres o cuatro y sabemos quiénes son. Sabemos dónde están: aquí. Sabemos quién ha hecho historia a nivel individual este verano. El Balón de Oro tiene política y, si entra la política, no me gusta tanto”.

Finalmente, cerró su postura sin mencionar directamente al delantero francés: “Ya sabemos mi concepto de Balón de Oro. No nos lo vamos a inventar en España o el PSG. Ahí, Luis Enrique o De la Fuente. El mejor jugador es otro”.

Endrick se acerca al regreso y Mourinho pide paciencia con Tchouaméni

Finalmente, el entrenador actualizó la situación de Endrick y Aurélien Tchouaméni. El delantero brasileño continúa con su proceso de recuperación y es quien se encuentra más cerca de reaparecer, aunque Mourinho descartó acelerar los tiempos. “Es el que está más cerca de volver. No quiero arriesgarme. Puede llegar al Betis o al primer partido de Champions. Los otros procesos son más complicados”.

Sobre el mediocampista francés, que no trabajó junto al resto del grupo en la sesión previa, Mourinho explicó que su intención es evitar una sucesión de regresos y nuevas ausencias durante las primeras semanas del campeonato. “Con Tchouaméni hay que controlar emociones. No quiero que entre, salga, entre, salga. No quiero iniciar la temporada en agosto con una situación como esta. Espero tener a Tchouaméni bien y prefiero esperar un poco”.

De esta manera, Mourinho afronta la tercera jornada con la intención de mantener el inicio perfecto del Real Madrid, pero también administrando una plantilla que todavía atraviesa distintos momentos físicos después de la pretemporada. El Málaga será el siguiente examen para un equipo que ha ganado sus dos primeros compromisos de LaLiga.

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