¡Toni Kroos podría volver al Real Madrid en medio de la crisis merengue!

El Real Madrid podría quedarse sin títulos esta temporada, una situación que ha provocado el inicio de algunos movimientos en la gestión deportiva

¿Toni Kroos regresa al Real Madrid? | Imago7

El Real Madrid podría quedarse sin ningún título al final de la temporada, una tendencia que intentará revertir Álvaro Arbeloa, técnico del conjunto merengue. Sin embargo, la institución parece estar en la planeación de cambios ante la crisis que atraviesa el equipo. La dirigencia deportiva tendría en mente el posible regreso de Toni Kroos, exjugador que se retiró hace casi dos años y que podría asumir un nuevo rol dentro del club.

De acuerdo con información revelada este domingo 12 de abril por Mundo Deportivo, el conjunto merengue estaría en la preparación del regreso del exfutbolista alemán, aunque su función aún no estaría completamente definida. El plan sería integrarlo a la estructura deportiva a partir de la próxima campaña, una oportunidad laboral para el excampeón del mundo, quien continúa residiendo en la capital española.

Durante los últimos dos años, Toni Kroos ha centrado su atención en su academia de fútbol, una institución que incluso ha disputado un partido amistoso en Valdebebas frente al propio Real Madrid.

La intención del club blanco sería que el alemán aporte su experiencia al proyecto deportivo tras el Mundial 2026, en un contexto de alta presión por la posibilidad de cerrar la temporada sin títulos, algo poco habitual para uno de los equipos más laureados en la historia del fútbol.

¿Cuánto tiempo estuvo Toni Kroos en el Real Madrid?

El ‘Francotirador’ alemán defendió la camiseta del Real Madrid durante 10 temporadas tras su llegada desde el Bayern Munich. En total disputó 465 partidos con el conjunto español, en los que anotó 28 goles y conquistó 22 títulos, cuatro de ellos en la UEFA Champions League.

“Como siempre he dicho, el Real Madrid es y será mi último club. Hoy estoy feliz y orgulloso de haber encontrado en mi cabeza y corazón el momento adecuado para esta decisión. Mi ambición siempre fue terminar mi carrera en la cima de mi nivel”, fue el último mensaje del exjugador germano antes del retiro.

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