Osasuna vs Real Betis en vivo LaLiga 2026: resultado y goles de la jornada 31

Este encuentro entre Osasuna vs Real Betis dará inicio en punto de las 6:00 horas tiempo del centro de México

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La jornada 31 de LaLiga presenta un duelo clave en El Sadar, donde Osasuna recibirá al Betis en un enfrentamiento directo por los puestos europeos. Ambos equipos llegan con la necesidad de sumar puntos para no perder terreno en la tabla, en un cierre de temporada donde cada resultado puede ser determinante.

Se espera un partido equilibrado, con oportunidades para ambos conjuntos y una disputa intensa en cada sector del campo. Aunque existen argumentos ofensivos en los dos equipos, el contexto del encuentro apunta a un marcador cerrado, donde los detalles podrían definir al ganador sin que se dispare la cantidad de goles.

¿A qué hora inicia el Osasuna vs Real Betis hoy 12 de abril de 2026?

Este encuentro entre Osasuna vs Real Betis dará inicio en punto de las 6:00 horas tiempo del centro de México.

Alineaciones del Osasuna vs Real Betis para la jornada 31, al momento

Estas son las alineaciones probables para este compromiso:

Osasuna: Herrera; Rosier, Catena, Herrando, Galán; Moncayola, Iker Muñoz; Rubén García, Aimar Oroz, Víctor Muñoz y Budimir.

Real Betis: Pau López; Bellerín, Llorente, Natan, V. Gómez; Amrabat, Altimira; Fornals, Antony, Abde y Cucho Hernández.

¿Dónde ver el Osasuna vs Real Betis en vivo? Canales de TV y streaming online

Los partidos de LaLiga de España son transmitidos en México a través de SKY Sports en la plataforma de Izzi. También vas a poder seguir el minuto a minuto del encuentro a través de Claro Sports.

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