América y Cruz Azul prolongan sus dudas tras empate en el Clásico Joven

Azulcremas y celestes empatan el Clásico Joven y extienden sus malas rachas. Las Águilas suman cinco sin ganar y la Máquina seis, con presión en Concachampions

El duelo en el Azteca sirvió de poco a ambas escuadras | Imago7

El Clásico Joven no resolvió nada; únicamente confirmó que América y Cruz Azul llegan tocados al tramo más pesado del semestre. El 1-1 de este sábado dejó a los dos con sensaciones parecidas: mucho ruido, pocas certezas y una presión que ya no permite más tropiezos. En vez de ser un punto de quiebre, el partido terminó por retratar a dos planteles grandes que siguen buscando una versión confiable justo cuando la Liga MX y la Concacaf Champions Cup 2026 exigen respuestas inmediatas.

Para ambos, el empate sabe a oportunidad desperdiciada. Los azulcremas llegaban obligados a recuperar autoridad en casa, mientras la Máquina necesitaba frenar la caída anímica antes de volver a mirar a la Concachampions. El problema para ambos es el mismo: la tabla y las series internacionales todavía les dan margen, pero el funcionamiento ya empezó a encender focos rojos.

América, entre la deuda en los clásicos y la presión inmediata

En Coapa, la racha ya pesa. Con el 1-1 ante Cruz Azul, América llegó a cinco partidos oficiales sin ganar: empató 1-1 con Philadelphia Union el 18 de marzo, perdió 1-0 con Pumas el 21 de marzo, igualó 1-1 con Santos el 4 de abril, empató 0-0 con Nashville el 7 de abril y volvió a igualar 1-1 en el Clásico Joven. Su última victoria oficial fue el 15 de marzo, cuando derrotó 2-0 a Mazatlán en Liga MX.

Ese dato golpea todavía más porque América no pudo ganar ninguno de sus clásicos en el Clausura 2026. En el torneo cayó 1-0 ante Guadalajara el 14 de febrero, perdió 1-0 frente a Pumas el 21 de marzo y ahora empató 1-1 con Cruz Azul. Para un equipo construido para mandar en este tipo de escenarios, cerrar la fase regular sin imponerse en esos partidos es una señal preocupante, sobre todo porque la exigencia alrededor del club no se mide sólo en puntos, sino en autoridad.

Aún con todo, América sigue con vida y eso evita que el escenario sea de crisis total. El 0-0 en Nashville dejó abierta la serie de cuartos de final de la Concacaf Champions Cup, y la vuelta está programada para el 14 de abril en el Estadio Banorte. La eliminatoria sigue al alcance de las Águilas, pero el margen de error ya es mínimo, porque un nuevo tropiezo convertiría esta mala racha en una semana mucho más pesada y en una discusión más profunda sobre el cierre del equipo de André Jardine.

Cruz Azul, del subliderato a una eliminatoria al borde del abismo

Cruz Azul tampoco puede presumir estabilidad. Con el empate ante América, la Máquina llegó a seis partidos oficiales sin victoria. Su última alegría fue el 10 de marzo, cuando venció 3-2 a Monterrey en la ida de los octavos de final de la Concachampions. Después de eso, empató con Pumas, igualó con Monterrey en la vuelta, volvió a empatar con Mazatlán, perdió con Pachuca, fue goleado 3-0 por LAFC y ahora firmó el 1-1 en el Clásico Joven.

La contradicción celeste es evidente: el equipo suma dudas, pero todavía se sostiene arriba. La tabla mantiene a Cruz Azul como 2° de la Liga MX tras el empate con América, una muestra de que el colchón previo todavía le alcanza en la clasificación. Sin embargo, los resultados recientes ya rompieron la sensación de solidez que traía el equipo, y el momento anímico no corresponde al de un candidato plenamente confiable, sino al de un plantel obligado a reaccionar cuanto antes.

Lo más delicado para la Máquina está fuera de la liga. LAFC le pegó 3-0 en la ida de los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup, y la vuelta del 14 de abril aparece como una prueba límite en el Estadio Cuauhtémoc. Ya no se trata sólo de avanzar o quedar fuera: Cruz Azul necesita demostrar que todavía tiene capacidad de respuesta en una noche grande, porque otra actuación gris ampliaría la sensación de derrumbe justo cuando el torneo entra en su fase más demandante.

Por eso, el empate en el Clásico Joven deja más preguntas que certezas. América sigue vivo ante Nashville, pero arrastra una deuda seria en los clásicos y ya suma cinco juegos oficiales sin ganar; Cruz Azul conserva un sitio privilegiado en la tabla, aunque carga seis sin victoria y una vuelta bravísima frente a LAFC. Ninguno salió realmente fortalecido del 1-1. Los dos siguen en la pelea, sí, pero también quedaron obligados a convertir la próxima semana en una respuesta contundente, porque otro tropiezo ya no sonará a mala tarde, sino a síntoma.

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