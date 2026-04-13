Internacional de Bogotá vs Alianza, en vivo la Liga BetPlay 2026-I: ¿quién gana el partido de hoy?

El partido con el que finaliza la jornada dominical de la fecha 16 del Fútbol Profesional Colombiano.

Internacional de Bogotá vs Alianza, en directo online.

El partido que cierra la jornada dominical es el de Internacional de Bogotá vs Alianza FC. El conjunto que hace de local, no gana hace bastantes fechas y buscará los tres puntos contra el cuadro de Valledupar, ya que quiere retomar a lo que fue en las primeras fechas de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I. Sigue el minuto a minuto por Claro Sports.

Horario del Internacional de Bogotá vs Alianza

Este compromiso que se jugará en el estadio de Techo en Bogotá, será a partir de las 20:30 horas de Colombia.

Alineación del Internacional de Bogotá vs Alianza para la fecha 16, al momento

Internacional de Bogotá: Wuílker Faríñez; Joan Castro, Carlos Vivas, Agustín Irazoque, Yulián Gómez; Larry Vásquez, Dannovi Quiñones, Dereck Moncada; Johan Caballero, Fabricio Sanguinetti y Kevin Parra.

Alianza: Johan Wallens; Eduardo Banguero, Jesús Figueroa, Pedro Franco, Juan Viveros; Jhildrey Lasso, Wiston Fernández, Jaír Castillo; Fabián Cantillo, Misael Martínez y Jesús Muñoz.

¿Quién transmite en vivo el Internacional de Bogotá vs Alianza y dónde mirar en TV y streaming?

El encuentro será transmitido tanto por la señal abierta como por el canal premium de Win Sports+. Además, quienes cuenten con una suscripción activa en la plataforma de streaming Win Play podrán seguirlo en línea.

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