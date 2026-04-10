Playoffs NBA 2026, al momento: equipos calificados y cruces

El panorama de cara al cierre de la temporada regular del mejor básquetbol del mundo: ¿Qué equipos ya aseguraron su boleto y cuáles quedaron eliminados?

Así está el panorama de los NBA Playoffs 2026 | Imagn Images

El maratón de 82 partidos de la temporada regular de la NBA entra a su recta fina. El domingo 12 de abril termina la campaña regular y queda definido todo: por arriba, los equipos que van directo a los Playoffs; por en medio, los que jugarán la ‘repesca’ del torneo Play In; y por abajo, los eliminados y las probabilidades de ganar la Lotería del Draft.

En Claro Sports te presentamos el panorama al momento en el mejor básquetbol del mundo y cómo quedarían las llaves para alcanzar las Finales y buscar el trofeo Larry O’Brien, que en 2025 se llevó Oklahoma City Thunder.

¿Qué equipos ya calificaron a los Playoffs NBA 2026?

Ya están definidos 10 de los 12 boletos directo a la primera ronda de los Playoffs, que se saltan el repechaje del Play In. Los dos cupos pendientes son el quinto y sexto lugar en la Conferencia Este, con cinco equipos separados por dos juegos con opciones de evitar el repechaje de cara al último fin de semana de la fase regular.

CONFERENCIA ESTE Detroit Pistons Boston Celtics New York Knicks Cleveland Cavaliers

CONFERENCIA OESTE Oklahoma City Thunder San Antonio Spurs Denver Nuggets Los Angeles Lakers Houston Rockets Minnesota Timberwolves



NBA Playoffs 2026, al momento: así serían los cruces de la primera ronda

Si la temporada regular terminara hoy, estas serían las llaves de la primera ronda de la postemporada en ambas conferencias y los cruces para el torneo Play In:

Conferencia Este (1) Detroit Pistons vs (8) Play In 2 (2) Boston Celtics vs (7) Play In 1 (3) New York Knicks vs (6) Atlanta Hawks (4) Cleveland Cavaliers vs (5) Toronto Raptors TORNEO PLAY IN (10) Miami Heat en (9) Charlotte Hornets (por el lugar 7) (8) Philadelphia 76ers en (7) Orlando Magic Ganador 10 vs 9 en Perdedor 8 vs 7 (por el lugar 8)



Conferencia Oeste (1) Oklahoma City Thunder vs (8) Play In 2 (2) San Antonio Spurs vs (7) Play In 1 (3) Denver Nuggets vs (6) Minnesota Timberwolves (4) Los Angeles Lakers vs (5) Houston Rockets TORNEO PLAY IN (10) Golden State Warriors en (9) Portland Trail Blazers (8) LA Clippers en (7) Phoenix Suns Ganador 10 vs 9 en Perdedor 8 vs 7 (por el lugar 8)



Así quedan los NBA Playoffs 2026 | NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP

¿Cuándo inician los Playoffs NBA 2026? Fechas clave de la postemporada

La postemporada del mejor básquetbol del mundo inicia el sábado 18 de abril, con el inicio de la primera ronda. Técnicamente hay partidos la semana previa, del torneo Play In, en las siguientes fechas:

Martes 14 de abril: Play In 8 vs 7

Miércoles 15 de abril: Play In 10 vs 9

Viernes 17 de abril: Play In | Ganador 10 vs 9 en Perdedor 8 vs 7

Las fechas clave de los NBA Playoffs 2026, incluyendo los inicios de las siguientes rondas:

14 a 17 de abril: torneo Play In

18 de abril: inicio de la primera ronda

4 de mayo: inicio de las semifinales de conferencia (podría adelantarse al 2 o 3 de mayo)

10 de mayo: Lotería del NBA Draft 2026

19 de mayo: inicio de la final de la Conferencia Este (puede adelantarse al día 17)

20 de mayo: inicio de la final de la Conferencia Oeste (puede adelantarse al día 18)

3 de junio: Juego 1 Finales NBA

5 de junio: Juego 2 Finales NBA

8 de junio: Juego 3 Finales NBA

10 de junio: Juego 4 Finales NBA

13 de junio: Juego 5 Finales NBA (de ser necesario)

16 de junio: Juego 6 Finales NBA (de ser necesario)

19 de junio: Juego 7 Finales NBA (de ser necesario)

Standings NBA 2026: así van las tablas de posiciones de las conferencias

Los 10 equipos que jugarán los Playoffs y el Play In ya están definidos en ambas conferencias, aunque todavía hay puestos en disputa:

CONFERENCIA ESTE Detroit Pistons: 58-22 (aseguró el primer sembrado) Boston Celtics: 54-26 New York Knicks: 52-28 Cleveland Cavaliers: 51-29 (aseguró al menos el cuarto sembrado) Toronto Raptors: 45-35 Atlanta Hawks: 45-35 Orlando Magic: 44-36 Philadelphia 76ers: 43-37 Charlotte Hornets: 43-37 Miami Heat: 41-39 (jugará el torneo Play In)



CONFERENCIA OESTE Oklahoma City Thunder: 64-16 (aseguró el primer sembrado y mejor récord de la NBA ) San Antonio Spurs: 61-19 (aseguró el segundo sembrado) Denver Nuggets: 52-28 Los Angeles Lakers: 51-29 Houston Rockets: 51-29 Minnesota Timberwolves: 47-33 (aseguró el sexto sembrado) Phoenix Suns: 44-36 (aseguró el séptimo sembrado) LA Clippers: 41-39 Portland Trail Blazers: 40-40 Golden State Warriors: 37-43 (aseguró el décimo sembrado)



¿Qué equipos quedaron eliminados en la NBA y no jugarán los Playoffs?

Cinco equipos de cada conferencia, 10 en total, están ya sin posibilidad de llegar a los Playoffs o el torneo Play In en esta temporada 2025/26 de la NBA:

CONFERENCIA ESTE Milwaukee Bucks: 31-49 Chicago Bulls: 31-49 Brooklyn Nets: 20-60 Indiana Pacers: 19-61 Washington Wizards: 17-63

CONFERENCIA OESTE New Orleans Pelicans: 26-54 Memphis Grizzlies: 25-55 Dallas Mavericks: 25-55 Sacramento Kings: 21-59 Utah Jazz: 21-59



De momento, los cuatro peores registros son para Washington (17-63), Indiana (19-61), Brooklyn (20-60) y Utah (21-59), por los desempates con Sacramento. Los primeros cuatro tienen 14.0% de probabilidad de ganar la primera selección del Draft en la Lotería, que se hará el 10 de mayo y determinará el orden de selecciones.

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