¿Quién es el eliminado de La Casa de los Famosos Colombia 2026 hoy, 12 de abril?

El reality cambia su dinámica: El Jefe impone una sanción general y habilita el voto en contra para decidir quién abandona la competencia.

La Casa de los Famosos | Canal RCN.

La dinámica de La Casa de los Famosos Colombia cambió tras una decisión tomada por El Jefe, que modificó tanto la placa de nominación como el sistema de votación. Luego de una sanción general para todos los participantes, todos los famosos quedaron en riesgo de eliminación y se habilitó una votación en negativo, un formato que altera por completo el desarrollo de la competencia.



¿Cómo funcionan las votaciones en negativo?

A diferencia del sistema tradicional, en el que el público vota para salvar a sus participantes favoritos, en esta ocasión la dinámica es en contra. Es decir, cada voto emitido será para elegir al concursante que se quiere fuera de la competencia. El participante que acumule la mayor cantidad de votos será el eliminado del programa.

¿Cómo votar para salvar a un participante en La Casa de los Famosos?

Las votaciones se llevan a cabo a través de la página oficial del programa. Para participar, los usuarios deben seguir los siguientes pasos:

Registrarse en la plataforma oficial con correo electrónico y contraseña.

Ingresar a la sección “ Participa en nuestras votaciones: Elige aquí”.

Dar clic en la opción “Interactúa con nosotros”.

Seleccionar al participante por el que desean votar (teniendo en cuenta que el voto es en contra ).

). Una vez dentro, aparecerá la lista completa de los participantes, ya que todos se encuentran en placa tras la sanción.

El sistema permite votar cada cuatro horas, manteniendo la misma frecuencia que en las votaciones positivas.

¿A qué hora empieza la gala de eliminación de La Casa de los Famosos Colombia?

Importante recalcar que las votaciones se abren hasta que inicie la gala de eliminación y la próxima tendrá su inicio este domingo después del Noticiero habitual de la noche. Es decir, todas las emociones arrancarán a partir de las 8:00 de la noche.

¿Cómo y dónde mirar en vivo por TV y online La Casa de los Famosos?

Usted podrá ver el programa diariamente a través de la pantalla del Canal RCN. En caso de no tener la señal mencionada, el reality está disponible por medio de la aplicación oficial del canal. Allí puede enterarse de todos los detalles en tiempo real, casi que las 24 horas, sobre lo que vaya ocurriendo.

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