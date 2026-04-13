Mohamed y el empate ante San Luis: “Merecimos ganar, pero no supimos cerrar el partido”

El técnico argentino lamenta que estén pasando por problemas físicos. Aun así asegura que tendrá a su equipo preparado para la vuelta de la Concachampions

El argentino, a la espera de retomar el nivel antes de entrar a Liguilla | Imago7

Toluca dejó escapar la victoria en casa en la fecha 14 del Clausura 2027, tras empatar ante Atlético de San Luis con un penal en los minutos finales en el estadio Nemesio Díez. El resultado no dejó conforme a Antonio Mohamed, quien consideró que su equipo hizo lo necesario para quedarse con los tres puntos, pero no logró sostener la ventaja en el cierre del encuentro.

En conferencia de prensa, el técnico habló sobre el desarrollo del partido y la situación de su plantel. “Hoy, obviamente, solo hubo un equipo en la cancha, merecimos ganar ampliamente, pero no fuimos contundentes”, señaló, al tiempo que explicó que decidió rotar jugadores pensando en el compromiso de media semana en la Concachampions.

El estratega también mostró preocupación por las lesiones que han afectado al equipo en las últimas jornadas. “En todos los partidos tenemos una baja, ahora Luan, que también un par de semanas fuera; se nos viene haciendo cuesta arriba todo”, comentó, al referirse a la carga de encuentros y las ausencias dentro del plantel.

Mohamed aseguró que, pese a estas complicaciones, el equipo se mantendrá en la pelea en el cierre del torneo. “Vamos a estar bien, competir y ser un rival duro en la liguilla”, afirmó, destacando la intención de cerrar el campeonato con los jugadores disponibles y afrontar cada compromiso con lo que tenga a disposición.

Sobre el penal que derivó en el empate, el técnico evitó profundizar en la jugada. “No la quise ver, pero ya está; no fuimos capaces de sostener la ventaja. No nos vamos a poner a llorar”, expresó, dejando claro que prefiere centrarse en lo que viene para el equipo.

Finalmente, el entrenador insistió en que la falta de gol fue el factor que marcó el resultado. “No fuimos capaces de hacer el segundo gol, es lo que nos faltó. Hay que darle la vuelta a la página y pensar en lo que viene”, concluyó, con la mirada puesta en la serie ante LA Galaxy y el cierre del torneo.

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