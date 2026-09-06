GP de España 2026: ¿Cuándo es la próxima carrera de Checo Pérez en la Fórmula 1?

La Fórmula 1 deja atrás Monza y se prepara para el estreno de Madring, que recibirá el GP de España del 11 al 13 de septiembre.

La Fórmula 1 regresa a la capital española | Reuters

Kimi Antonelli convirtió Monza en una fiesta italiana. El piloto de Mercedes firmó una remontada espectacular desde la posición 20 para conquistar el Gran Premio de Italia, sumar su séptima victoria de la temporada y convertirse en el primer piloto italiano en ganar en casa desde 1966.

El líder del campeonato atravesó toda la parrilla y terminó imponiéndose a su compañero, George Russell, en las últimas vueltas, después de una carrera marcada por el fuerte accidente de Charles Leclerc y una bandera roja en el inicio.

MÁS INFORMACIÓN: Fuerte accidente de Charles Leclerc provoca bandera roja y detiene el GP de Italia

El resultado le permite aumentas su ventaja en la cima del campeonato antes de entrar en la parte decisiva de la temporada. Sin tiempo para descansar después de una de las jornadas más especiales de su carrera, la Fórmula 1 cambia ahora el Templo de la Velocidad por un escenario completamente nuevo.

¿Cuándo es la próxima carrera de la Fórmula 1?

La Fórmula 1 no tendrá descanso después de Monza. La siguiente parada del campeonato será del 11 al 13 de septiembre, cuando Madrid reciba por primera vez al Gran Circo en el nuevo circuito de Madring, una de las grandes novedades de la temporada 2026 y un escenario completamente desconocido para pilotos y escuderías.

Madrid no recibía una carrera del Mundial desde el 21 de junio de 1981, cuando Gilles Villeneuve ganó en el Jarama después de una de las defensas más recordadas de la Fórmula 1; 45 años después, la capital vuelve al calendario con un proyecto totalmente distinto, integrado alrededor de IFEMA y Valdebebas, con 5.416 kilómetros, 22 curvas y sectores que mezclan calles, infraestructura permanente y zonas de alta velocidad.

5,4 kilómetros. 22 curvas. 🏁



MADRING se prepara para recibir en 3 semanas a la Fórmula 1 y a miles de aficionados. ❤️



Las gradas ya están listas con vistas privilegiadas a diferentes puntos del trazado. ¿Con cuál te quedas? 👀#MADRING #cuentaatras pic.twitter.com/Bqwlh44tBZ — MADRING (@madring_oficial) August 21, 2026

Horarios del Gran Premio de España 2026

Madring será una incógnita deportiva desde la primera vuelta del viernes. Al tratarse de una pista completamente nueva, ningún equipo contará con referencias y buena parte del trabajo dependerá de simuladores, vueltas de instalación y de la capacidad de los pilotos para entender rápidamente un circuito cuya gran carta de presentación es La Monumental, una curva peraltada de más de 500 metros que promete convertirse en una de las imágenes más reconocibles del calendario.

Práctica Libre 1: viernes 11 de septiembre | 05:30 horas

Práctica Libre 2: viernes 11 de septiembre | 09:00 horas

Práctica Libre 3: sábado 12 de septiembre | 04:30 horas

Clasificación: sábado 12 de septiembre | 08:00 horas

Carrera: domingo 13 de septiembre | 07:00 horas

Horarios correspondientes al tiempo del centro de México.

Calendario completo de la temporada Fórmula 1 2026

Después del Gran Premio de Italia en Monza, 13 carreras han quedado en el camino y solamente restan 10. La siguiente será una de las citas más esperadas del año, con el estreno de Madring del 11 al 13 de septiembre, antes de que el campeonato abandone definitivamente Europa para afrontar su extensa recta final entre Asia, América y Medio Oriente.

También está prácticamente concluido el calendario Sprint. Cinco de las seis carreras cortas programadas para esta temporada ya se disputaron, en China, Miami, Canadá, Gran Bretaña y Países Bajos; solamente queda la de Singapur, del 9 al 11 de octubre.

6-8 marzo | GP de Australia, Melbourne

12-15 marzo | GP de China, Shanghái

27-29 marzo | GP de Japón, Suzuka

10-12 abril | GP de Bahréin, Sakhir | Pospuesto

17-19 abril | GP de Arabia Saudita, Jeddah | Cancelado

01-03 mayo | GP de Miami, Estados Unidos

22-24 mayo | GP de Canadá, Montreal

05-07 junio | GP de Mónaco

12-14 junio | GP de España, Barcelona-Catalunya

26-28 junio | GP de Austria, Spielberg

03-05 julio | GP de Gran Bretaña, Silverstone

17-19 julio | GP de Bélgica, Spa-Francorchamps

24-26 julio | GP de Hungría, Budapest

21-23 agosto | GP de Países Bajos, Zandvoort

04-06 septiembre | GP de Italia, Monza

11-13 septiembre | GP de Madrid, España

25-27 septiembre | GP de Azerbaiyán, Bakú

2-4 octubre | GP Bahréin en Malasia

09-11 octubre | GP de Singapur

23-25 octubre | GP de Estados Unidos, Austin

30 octubre – 01 noviembre | GP de México, Ciudad de México

06-08 noviembre | GP de Brasil, São Paulo

19-21 noviembre | GP de Las Vegas, Estados Unidos

27-29 noviembre | GP de Qatar, Lusail

04-06 diciembre | GP de Abu Dhabi, Yas Marina

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