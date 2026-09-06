Porto vs Manchester City en vivo: horario y dónde ver la jornada 1 de la Champions League 2026

El mexicano Santiago Gimenez tendrá una nueva oportunidad de brillar en la Champions League, por lo que buscará ser titular en el cuadro de Francesco Farioli

Porto vs Manchester City, ¿dónde ver el partido de Santi Gimenez? | Claro Sports

El Porto de Santiago Gimenez se enfrenta al Manchester City en la jornada 1 de la fase liga de la Champions League 2026. El encuentro se disputará este martes 8 de septiembre de 2026 en el Estádio do Dragão de Oporto, Portugal, donde el conjunto portugués recibirá al equipo inglés en punto de las 13:00 horas, tiempo del centro de México. El duelo representa el inicio del camino para ambos clubes en el nuevo formato de la máxima competencia de clubes de Europa, con el Porto del mexicano Santiago Giménez frente a uno de los equipos candidatos al título.

Los Dragones llegan a la Champions League después de vencer al Moreirense en la Liga de Portugal, donde siguen invictos y con 15 puntos en el primer lugar del torneo. El Porto cuenta esta temporada con el delantero mexicano Santiago Giménez, quien llegó para reforzar el ataque del conjunto portugués y convertirse en una de las principales referencias ofensivas del equipo. El atacante mexicano tendrá su primera gran prueba europea con el Porto ante un rival de alto nivel como el Manchester City.

Por su parte, los Citicenzs inician su participación en la Champions League 2026 en busca de revancha al quedar eliminado en los octavos de final. El conjunto dirigido por Enzo Maresca busca recuperar protagonismo tanto en Europa como en la Premier League, donde mantiene el objetivo de pelear por el campeonato con una plantilla encabezada por Erling Haaland.

Horario y dónde ver en vivo Porto vs Manchester City en la jornada 1 de la Champions League 2026

El partido Porto vs Manchester City de la jornada 1 de la fase liga de la Champions League 2026 se disputará este martes 8 de septiembre en el Estádio do Dragão a las 13:00 horas, tiempo del centro de México. La transmisión del encuentro para México estará disponible a través de FOX One y en el minuto a minuto de Claro Sports.

Alineaciones probables del Porto vs Manchester City para el partido de Champions League 2026

Los técnicos podrían repetir la alineación que utilizaron en sus últimos partidos, por lo que Santi Gimenez podría ingresar en el segundo tiempo. Aquí las posibles alineaciones.

Porto: Diogo Costa, Alberto Costa, Jan Bednarek, Jakub Kiwior, Francisco Moura, Pablo Rosario, Victor Froholdt, Gabri Veiga, Pepê, William Gomes y André Silva.

Manchester City: Gianluigi Donnarumma, Nico O’Reilly, Josko Gvardiol, Ruben Dias, Abdukodir Khusanov, Marc Guéhi, Elliot Anderson, Iliman Ndiaye, Rayan Cherki, Antoine Semenyo y Erling Haaland.

MÁS INFORMACIÓN: Santiago Gimenez y la competencia que tendrá por un lugar en la delantera del Porto

Pronósticos y momios: ¿Quién es el favorito del Porto vs Manchester City y cuánto paga?

Los momios de caliente.mx colocan al Manchester City como favorito para ganar el partido ante Porto en la jornada 1 de la Champions League 2026. El conjunto inglés aparece con una menor cuota debido a su plantilla y experiencia reciente en competiciones internacionales, mientras que el equipo portugués buscará aprovechar su condición de local.

Porto: +350

+350 Empate: +290

+290 Manchester City: -139

El duelo también tendrá el atractivo de ver al mexicano Santiago Giménez en su estreno europeo con el Porto, ante un Manchester City que buscará comenzar la temporada con una victoria en el torneo continental.

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