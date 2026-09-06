Gianni Infantino no cambia de opinión: va por la reelección como presidente de la FIFA en 2027

Un portavoz de la FIFA confirmó que el dirigente suizo se presentará para un nuevo mandato en medio de las críticas por su plan de inversión privada

Infantino buscará reelegirse como presidente de la FIFA en 2027 | Reuters

Gianni Infantino volverá a buscar la presidencia de la FIFA en 2027. El organismo rector del fútbol mundial confirmó que el dirigente suizo se presentará a la próxima elección, después de que en los últimos meses surgieran cuestionamientos por el fallido proyecto para vender una participación en los beneficios comerciales de algunos torneos de la institución.

Un portavoz de la FIFA confirmó la intención del actual presidente de mantenerse en el cargo. “El presidente de la FIFA anunció en abril que se presentará a la reelección en 2027. Por supuesto, nada ha cambiado. El señor Infantino se presentará a la reelección”, señaló el organismo en una declaración pública.

La elección presidencial de la FIFA está programada para el jueves 18 de marzo de 2027, durante el 77 Congreso de la FIFA que se realizará en Rabat, Marruecos. Infantino fue elegido por primera vez como presidente en 2016 y posteriormente consiguió la reelección en 2019 y 2023.

El anuncio llega después de la controversia generada por el plan de inversión privada impulsado por la FIFA para crear una estructura comercial vinculada a sus competiciones. La propuesta contemplaba la participación de inversores externos en una filial denominada FIFA Forward Enterprise (FFE), aunque posteriormente fue retirada.

La iniciativa provocó críticas de distintos sectores del fútbol internacional, especialmente desde Europa. La UEFA encabezó las posturas contrarias al proyecto y señaló que trabajaría junto con otras federaciones para encontrar un candidato alternativo en caso de que Infantino se presentara nuevamente a la elección.

En agosto, varias federaciones europeas retiraron la amenaza de boicotear competiciones de la FIFA después de que la UEFA informara que recibió garantías sobre el retiro definitivo del proyecto comercial. Sin embargo, el organismo europeo mantuvo su postura de buscar cambios en la dirección de la FIFA.

Hasta el momento no existe un candidato rival confirmado para la elección presidencial de 2027. Los aspirantes deberán cumplir con los requisitos establecidos por la FIFA, entre ellos contar con el respaldo de al menos cinco federaciones miembro para poder competir por el cargo.

Infantino ya había adelantado su intención de buscar un nuevo mandato durante el Congreso de la FIFA celebrado en Vancouver. “Seré candidato a la elección a la presidencia de la FIFA el próximo año”, declaró ante los representantes de las asociaciones miembro, antes de que el organismo confirmara oficialmente su participación en el proceso electoral.

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