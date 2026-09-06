Kimi Antonelli hace historia en Monza con la mayor remontada del GP de Italia; Checo Pérez termina 18

El piloto italiano de Mercedes vino desde el fondo, superó a George Russell y Max Verstappen para conseguir su séptima victoria de la temporada 2026 en la F1

Kimi Antonelli gana el Gran Premio de Italia 2026. | Reuters

Andrea Kimi Antonelli conquistó el Gran Premio de Italia 2026 después de partir desde el fondo de la parrilla y superar a George Russell en las vueltas finales. Mercedes ocupó los dos primeros lugares en Monza, mientras Max Verstappen terminó tercero y completó el podio. El resultado representa la séptima victoria de Antonelli durante la temporada.

El piloto de Mercedes llegó al fin de semana como líder del Campeonato de Pilotos, pero una modificación en su unidad de potencia lo obligó a comenzar desde la posición 20. La parrilla oficial de Fórmula 1 confirmó la sanción antes de la carrera, mientras Pierre Gasly tomó la pole y George Russell partió desde la segunda plaza.

El triunfo también puso fin a una espera de 60 años para Italia en Monza. Ludovico Scarfiotti había sido el último piloto italiano que ganó el Gran Premio de Italia en este circuito, cuando llevó a Ferrari al primer puesto el 4 de septiembre de 1966.

Antonelli pasa del fondo de la parrilla al primer lugar

La carrera cambió desde sus primeras vueltas. George Russell tomó la punta después de superar a Gasly, pero el accidente de Charles Leclerc provocó una bandera roja en la vuelta 4. El piloto de Ferrari perdió el control del monoplaza y chocó contra las barreras; salió por su propio pie y recibió atención médica.

Tras el reinicio, Antonelli comenzó su avance. Para la vuelta 13 ya estaba detrás de Russell, mientras Verstappen ocupaba el primer puesto. Dos giros después, Russell recuperó el liderato y Antonelli superó al Red Bull para colocarse segundo. En la vuelta 18, el italiano rebasó a su compañero y llegó por primera vez a la punta.

Mercedes tuvo entonces una disputa interna por la primera posición. Russell y Antonelli intercambiaron lugares durante varias vueltas, mientras Verstappen se mantuvo a distancia de ataque. Antonelli incluso pidió por radio establecer posiciones para ampliar la diferencia respecto al Red Bull, pero Russell continuó en la pelea por el triunfo.

La estrategia de Mercedes cambia la carrera

La entrada del virtual safety car en la vuelta 28 abrió una oportunidad para Antonelli. El líder del campeonato ingresó a boxes y colocó otro juego de neumáticos, mientras Russell permaneció en pista. Antonelli regresó en la quinta posición, pero comenzó a recuperar lugares después de la detención.

Russell empezó a reportar degradación en sus neumáticos y Mercedes le avisó sobre el estado del delantero izquierdo. Antonelli superó a Lando Norris, Lewis Hamilton y Oscar Piastri hasta regresar al segundo puesto. Para la vuelta 48 ya se encontraba dentro de la zona de ataque contra su compañero. El italiano tuvo una primera oportunidad en la vuelta 49, pero se pasó de la pista cuando intentó completar el movimiento. Un giro después regresó al ataque y superó a Russell. El británico intentó mantenerse detrás del Mercedes número 12, pero Antonelli conservó la primera posición hasta la bandera a cuadros.

La victoria llevó a Antonelli a siete triunfos en 2026. Antes de Monza, la Fórmula 1 registraba seis victorias para el piloto de Mercedes: China, Japón, Miami, Canadá, Mónaco y Bélgica. Su triunfo anterior ocurrió en Spa-Francorchamps, donde terminó por delante de Charles Leclerc y Max Verstappen.

Checo Pérez termina 18 con Cadillac

Sergio Pérez concluyó el Gran Premio de Italia en la posición 18 con Cadillac. El mexicano había iniciado desde el puesto 17 y permaneció durante buena parte de la carrera en el fondo del grupo, detrás de Alexander Albon durante las primeras vueltas.

La situación del tapatío se complicó en la vuelta 31. Los comisarios le impusieron una sanción de cinco segundos por no respetar la vía de escape después de una salida de pista. Para la vuelta 40, Pérez continuaba en el lugar 18, posición en la que terminó la competencia.

Antonelli cruzó la meta en el primer sitio, Russell terminó segundo y Verstappen ocupó el tercer escalón. Con el resultado, el piloto de Mercedes sumó otro triunfo a su temporada y se convirtió en el primer italiano que ganó en Monza desde Scarfiotti en 1966, una espera que alcanzó seis décadas.

Resultado GP de Italia 2026

Posición | Piloto | Escudería | Tiempo

1) Andrea Kimi Antonelli — Mercedes — 1:23.504

2) George Russell — Mercedes — 1:25.486

3) Max Verstappen — Red Bull — 1:24.804

4) Lando Norris — McLaren — 1:25.210

5) Oscar Piastri — McLaren — 1:25.834

6) Lewis Hamilton — Ferrari — 1:25.997

7) Pierre Gasly — Alpine — 1:24.927

8) Arvid Lindblad — Racing Bulls — 1:26.055

9) Franco Colapinto — Alpine — 1:24.933

10) Yuki Tsunoda — Racing Bulls — 1:26.640

11) Gabriel Bortoleto — Audi — 1:26.322

12) Nico Hülkenberg — Audi — 1:24.364

13) Carlos Sainz — Williams — 1:25.964

14) Liam Lawson — Red Bull — 1:25.578

15) Oliver Bearman — Haas — 1:27.158

16) Esteban Ocon — Haas — 1:25.711

17) Alex Albon — Williams — 1:25.341

18) Sergio Pérez — Cadillac — 1:27.327

19) Valtteri Bottas — Cadillac — 1:27.325

20) Lance Stroll — Aston Martin — 1:29.445

21) Fernando Alonso — Aston Martin — 1:34.920

22) Charles Leclerc — Ferrari — Abandono

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