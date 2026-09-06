Gran Premio de Italia 2026, en directo: ¡Fuerte accidente de Charles Leclerc!
Sigue en directo la carrera en Monza en donde Checo Pérez peleará por meterse a los puntos
Los pilotos se encuentran a la espera del reinicio
Vuelta 4/53 | Tenemos a los conductores en sus respectivas áreas en boxes, a la espera del reinicio del Gran Premio de Italia.
Recuento de las primeras vueltas
Vuelta 4/53 | Franco Colapinto se encontraba en la cuarta posición antes de que cayera la bandera roja. Buen fin de semana para Alpine hasta este momento. Checo Pérez sigue en la posición 17, no ha perdido lugares. Ojo con Kimi Antonelli que está en el peldaño 12, pese a que salió desde el cajón 20 por haber cambiado su motor.
La carrera todavía no se reanuda
Vuelta 4/53 | El personal se encuentra limpiando la pista. La tarea más complicada en este momento es remover el monoplaza con una grúa, una situación que ha tomado mucho tiempo.
Charles Leclerc recibe ayuda
Vuelta 4/53 | El conductor de Ferrari se encuentra sentado, parece sacudido. El cuerpo médico llega a la escena para darle los primeros auxilios. Pese a que salió por su propio pie, Charles Leclerc se nota desorientado tras el impacto. La situación no pasó a mayores. El monoplaza golpeó un muro de neumáticos que amortiguó el impacto. El ángulo del choque fue casi de frente, recordemos que es una de las áreas más seguras para recibir un golpe aunque esto no evita la sacudida por la velocidad que llevaba el auto de la escudería italiana.
¡Bandera roja!
Vuelta 4/53 | Los comisarios de pista señalan bandera roja; Charles Leclerc perdió el control tras tocar una de sus ruedas en el área verde de la pista. Parece que hubo un pequeño roce previo, aunque esperemos a ver qué dicen los comisarios.
¡Accidente fuerte de Charles Leclerc!
Vuelta 3/53 | El Ferrari de Charles Leclerc se estrella. Tenemos bandera amarilla y, aunque parecía un accidente aparatoso, el conductor sale del monoplaza con su propio pie.
Pierrre Gasly pierde posiciones
Vuelta 2/53 | George Russell supera al dueño de la pole position con facilidad. La velocidad de los Mercedes es superior.
¡Semáforo en verde!
Vuelta 1/53 | Inicia una de las carreras más emblemáticas de la Fórmula 1. Tuvimos una vuelta de formación muy rápida y parece que los pilotos tomaron temperatura en sus neumáticos con relativa facilidad. Los dos Ferraris casi se tocan; Hamilton se va a tierra y pierde posiciones. Pierre Gasly tiene la primera posición. Vaya arrancada.
Lewis Hamilton cae a la décima posición y dice en la radio que lo han empujado.
Uso de neumáticos variado
Vuelta de formación | Tenemos distintas estrategias en la carrera; la mayoría se reparte entre llantas blandas e intermedias, aunque hay algunos que buscarán una carrera larga con compuestos duros. Veamos si esto marca la diferencia.
Medios: Gasly, Russell, Piastri, Colapinto, Norris, Lindblad, Hülkenberg, Albon y Lawson.
Blandos: Leclerc, Hamilton, Verstappen, Bortoleto, Bearman, Sainz, Ocon, Bottas, Pérez y Stroll.
Duros: Tsunoda, Antonelli y Alonso.
¡Inicia el Gran Premio de Italia!
Vuelta de formación | Los pilotos recorren los primeros metros del GP de Italia. Cada una de las estrellas de la Fórmula 1 se acomodan en sus cajones para iniciar con los 307,029 kilómetros que tendrán que recorrer en las 53 vueltas del Autódromo Nazionale Monza que tiene una extensión de 5,793 kilómetros por vuelta. Recordemos que no sólo se conoce como el Templo de la Velocidad, sino la ‘Pista Mágica’ porque aquí puede pasar cualquier cosa.
Sebastian Vettel le rinde un homenaje a Michael Schumacher en el Templo de la Velocidad
Sebastian Vettel protagonizó uno de los momentos más emotivos del Gran Premio de Italia tras tomar el volante del Ferrari F2002 de Michael Schumacher y completar varias vueltas de exhibición en Monza. El tetracampeón mundial no pudo ocultar la emoción al conducir el monoplaza con el que su amigo y mentor dominó la Fórmula 1 en 2002, temporada en la que consiguió 11 victorias y su quinto título mundial. La demostración formó parte de los festejos por el 30º aniversario del debut de Schumacher con Ferrari y permitió a Vettel rendir homenaje a una figura que, pese a su ausencia pública desde el accidente de esquí de 2013, mantiene intacto su legado entre los aficionados y dentro de la escudería italiana.
Pilotos con más victorias en el Gran Premio de Italia
Michael Schumacher y Lewis Hamilton comparten el trono histórico del Gran Premio de Italia en Monza, con cinco victorias cada uno. El alemán construyó toda su colección de triunfos con Ferrari en 1996, 1998, 2000, 2003 y 2006, en una época en la que su dominio con el Cavallino Rampante convirtió cada visita al podio en una celebración para los Tifosi. Hamilton, por su parte, consiguió su primer triunfo en el circuito italiano con McLaren en 2012 y después sumó cuatro más con Mercedes, en 2014, 2015, 2017 y 2018, para igualar la marca del Kaiser.
Detrás de los dos pentacampeones aparece Nelson Piquet con cuatro victorias, aunque una de ellas corresponde a 1980, cuando el Gran Premio de Italia se disputó en Imola. El grupo de pilotos con tres triunfos incluye a Juan Manuel Fangio, Stirling Moss, Ronnie Peterson, Alain Prost, Rubens Barrichello, Sebastian Vettel y Max Verstappen, una lista que reúne a varias de las grandes figuras de la historia de la Fórmula 1. A nivel de escuderías, Ferrari domina con 20 victorias y convierte a Monza en uno de los escenarios más importantes de su legado.
La historia del Gran Premio de Italia
Pocos escenarios tienen una relación tan profunda con la Fórmula 1 como Monza. El Gran Premio de Italia nació en 1921 y, desde el inicio del Campeonato Mundial en 1950, solo comparte con Gran Bretaña el privilegio de aparecer en todas las temporadas. El circuito italiano abrió sus puertas en 1922, después de una construcción que tomó apenas 110 días, y pronto se convirtió en uno de los grandes templos del automovilismo. Sus largas rectas, curvas rápidas y velocidades extremas le dieron el apodo de “Templo de la Velocidad”, mientras que su antiguo óvalo peraltado marcó una etapa tan espectacular como peligrosa. En aquella primera época, Alfa Romeo y Maserati dominaron buena parte de la escena, antes de que la Fórmula 1 estableciera en Monza una de sus citas más emblemáticas.
La evolución de los monoplazas obligó al circuito a cambiar y sumar chicanas para controlar las velocidades, pero no logró borrar su esencia. Monza todavía es la pista más rápida del calendario y también uno de los escenarios con mayor carga emocional, sobre todo cuando Ferrari compite ante sus Tifosi. La pista italiana ha sido testigo de finales inolvidables, como el triunfo de Peter Gethin sobre Ronnie Peterson por apenas 0.01 segundos en 1971, y de grandes dominios históricos: Michael Schumacher y Lewis Hamilton encabezan la lista de pilotos con cinco victorias, mientras Ferrari presume 20 triunfos, la cifra más alta entre las escuderías. Solo una vez durante la era moderna de la F1 el Gran Premio de Italia salió de Monza: en 1980, cuando Imola tomó su lugar por las obras de remodelación del histórico circuito
Parrilla de salida para el GP de Italia
La parrilla de salida del Gran Premio de Italia de Fórmula 1 sufrió cambios antes de la carrera en Monza. Pierre Gasly partirá desde la primera posición, acompañado por George Russell en la primera fila, mientras Charles Leclerc y Lewis Hamilton ocuparán la segunda, con Max Verstappen en el quinto puesto. Oscar Piastri, quien había clasificado tercero, cayó hasta el sexto lugar tras recibir una penalización de tres posiciones por obstaculizar a Liam Lawson durante la Q2. Franco Colapinto avanzó al séptimo sitio, mientras Lando Norris y Arvid Lindblad completan los primeros nueve puestos.
Los cambios también modificaron la parte final de la parrilla. Kimi Antonelli y Alexander Albon fueron enviados al fondo por modificaciones en elementos de sus unidades de potencia, mientras Fernando Alonso y Liam Lawson deberán arrancar desde el pit lane tras cambios en sus respectivos monoplazas bajo condiciones de parque cerrado. Sergio Pérez partirá desde la posición 17, por delante de Lance Stroll, mientras Valtteri Bottas ocupará el decimosexto puesto en una carrera que tendrá varios movimientos respecto al orden establecido tras la clasificación.
1) Pierre Gasly — Alpine
2) George Russell — Mercedes
3) Charles Leclerc — Ferrari
4) Lewis Hamilton — Ferrari
5) Max Verstappen — Red Bull
6) Oscar Piastri — McLaren
7) Franco Colapinto — Alpine
8) Lando Norris — McLaren
9) Arvid Lindblad — Racing Bulls
10) Gabriel Bortoleto — Audi
11) Oliver Bearman — Haas
12) Nico Hülkenberg — Audi
13) Carlos Sainz — Williams
14) Esteban Ocon — Haas
15) Yuki Tsunoda — Racing Bulls
16) Valtteri Bottas — Cadillac
17) Sergio Pérez — Cadillac
18) Lance Stroll — Aston Martin
19) Kimi Antonelli — Mercedes
20) Alexander Albon — Williams
21) Liam Lawson — Red Bull (pitlane)
22) Fernando Alonso — Aston Martin (pitlane)
¿Cómo y dónde ver en directo el GP de Italia F1 2026? Transmisión TV y online
El Gran Premio de Italia, así como toda la Fórmula 1 se puede seguir por Sky Sports y F1 TV Pro en México. Además de tener todos los detalles en Claro Sports.
¿Quién ganó las Prácticas Libres y la Qualy del Gran Premio de Italia
George Russell había dominado las Prácticas Libres 2 y 3, pero Pierre Gasly dio la sorpresa en la clasificación al conseguir la primera pole position de su carrera en la Fórmula 1. El piloto de Alpine marcó un tiempo de 1:21.786 en los últimos segundos de la Q3 y superó por apenas 60 milésimas a Russell, quien partirá segundo y tendrá una oportunidad para recortar distancia en el campeonato. Mientras tanto, Kimi Antonelli, líder con 242 puntos, arrancará desde el fondo de la parrilla por el cambio de su unidad de potencia.
¿A qué hora inicia el Gran Premio de Italia 2026 hoy 6 de septiembre y quién tiene la Pole?
La carrera en Monza dará inicio a las 7:00 horas, tiempo de la Ciudad de México, con Pierre Gasly desde la pole position y George Russell en el segundo lugar de la parrilla.
México: 7:00 horas.
Centroamérica: 7:00 horas.
Estados Unidos: 9:00 horas ET y 6:00 horas PT.
Colombia: 8:00 horas.
Argentina: 10:00 horas.
Gran Premio de Italia en vivo
La Fórmula 1 llega a Monza para disputar el Gran Premio de Italia, correspondiente a la decimotercera fecha de la temporada 2026. El circuito, conocido como el “Templo de la Velocidad”, será escenario de una carrera que tendrá a Pierre Gasly desde la pole position y a George Russell en el segundo lugar de la parrilla.
Gasly consiguió la primera pole position de su carrera en la Fórmula 1 después de registrar un tiempo de 1:21.786 en los últimos segundos de la Q3 y superar por 60 milésimas a Russell. El piloto de Mercedes tendrá una oportunidad para recortar distancia en el campeonato, mientras que su compañero Kimi Antonelli, líder con 242 puntos, arrancará desde el fondo de la parrilla debido al cambio de su unidad de potencia.
Por su parte, Sergio ‘Checo’ Pérez comenzará la carrera desde la vigésima posición. El piloto mexicano no logró avanzar a la Q2 durante las pruebas de calificación y buscará remontar posiciones con Cadillac en una temporada en la que la escudería continúa con su proceso de aprendizaje dentro de la Fórmula 1. Sigue toda la acción del Gran Premio de Italia 2026 en nuestro minuto a minuto de Claro Sports.