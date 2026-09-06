Gran Premio de Italia 2026, en directo: ¡Fuerte accidente de Charles Leclerc!

La historia del Gran Premio de Italia

Pocos escenarios tienen una relación tan profunda con la Fórmula 1 como Monza. El Gran Premio de Italia nació en 1921 y, desde el inicio del Campeonato Mundial en 1950, solo comparte con Gran Bretaña el privilegio de aparecer en todas las temporadas. El circuito italiano abrió sus puertas en 1922, después de una construcción que tomó apenas 110 días, y pronto se convirtió en uno de los grandes templos del automovilismo. Sus largas rectas, curvas rápidas y velocidades extremas le dieron el apodo de “Templo de la Velocidad”, mientras que su antiguo óvalo peraltado marcó una etapa tan espectacular como peligrosa. En aquella primera época, Alfa Romeo y Maserati dominaron buena parte de la escena, antes de que la Fórmula 1 estableciera en Monza una de sus citas más emblemáticas.

La evolución de los monoplazas obligó al circuito a cambiar y sumar chicanas para controlar las velocidades, pero no logró borrar su esencia. Monza todavía es la pista más rápida del calendario y también uno de los escenarios con mayor carga emocional, sobre todo cuando Ferrari compite ante sus Tifosi. La pista italiana ha sido testigo de finales inolvidables, como el triunfo de Peter Gethin sobre Ronnie Peterson por apenas 0.01 segundos en 1971, y de grandes dominios históricos: Michael Schumacher y Lewis Hamilton encabezan la lista de pilotos con cinco victorias, mientras Ferrari presume 20 triunfos, la cifra más alta entre las escuderías. Solo una vez durante la era moderna de la F1 el Gran Premio de Italia salió de Monza: en 1980, cuando Imola tomó su lugar por las obras de remodelación del histórico circuito