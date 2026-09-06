Así queda la tabla de posiciones de pilotos y constructores del Gran Premio de Italia 2026

El templo de la velocidad de Monza arrojó resultados que cambian ambos campeonatos de la Fórmula 1 en su temporada 2026

Así quedaron los campeonatos tras el GP Italia 2026. | Reuters.

Andrea Kimi Antonelli se quedó con la victoria en el Gran Premio de Italia 2026 después de una remontada desde el fondo de la parrilla y una disputa con George Russell que se resolvió en las últimas vueltas en el Autodromo Nazionale Monza. El resultado permitió al italiano ampliar su ventaja al frente del Campeonato de Pilotos, mientras Mercedes fortaleció el primer lugar entre los constructores.

Antonelli tuvo que partir desde la zona posterior de la parrilla después de recibir una penalización por el cambio de componentes de su unidad de potencia. Desde las primeras vueltas comenzó a recuperar posiciones y para el giro 13 ya había alcanzado los lugares de podio, antes de colocarse en la pelea directa con George Russell y Max Verstappen.

El piloto de Mercedes tomó por primera vez el liderato en la vuelta 18, aunque Russell respondió y ambos intercambiaron posiciones durante varios giros. La estrategia terminó por modificar la carrera cuando Antonelli entró a boxes durante el Virtual Safety Car provocado por el abandono de Lance Stroll, mientras Russell permaneció en pista.

Con neumáticos en mejores condiciones, Antonelli recuperó terreno. Primero pasó a Lewis Hamilton y después a Oscar Piastri, antes de comenzar la persecución sobre su compañero. Russell reportó degradación en el neumático delantero izquierdo y perdió ritmo en el cierre. En la vuelta 49, Antonelli tuvo una primera oportunidad para tomar el liderato, pero se pasó de la pista y Russell conservó el puesto. El italiano volvió al ataque y concretó el adelantamiento poco después para colocarse nuevamente al frente y asegurar el triunfo en Monza.

El resultado dejó a Antonelli con 267 puntos en la primera posición del Mundial, seguido por Russell con 201 y Lewis Hamilton con 191. Mercedes también aumentó su cuenta hasta las 468 unidades en el Campeonato de Constructores, por delante de Ferrari y McLaren.

F1: ¿En qué lugar quedó Checo Pérez en el Gran Premio de Italia 2026?

Sergio ‘Checo’ Pérez tuvo otra carrera fuera de la zona de puntos con Cadillac. El mexicano apareció en la posición 18 durante buena parte del Gran Premio de Italia. De hecho, fue en esa misma posición donde culminó el compromiso italiano. Su carrera quedó condicionada por una sanción de cinco segundos que recibió en la vuelta 31. Los comisarios determinaron el castigo después de que Pérez no respetara la vía de escape tras salirse de la pista.

Gran Premio de Italia 2026 F1: ranking de pilotos y constructores

Tras el Gran Premio de Italia, Andrea Kimi Antonelli continúa como líder del Campeonato de Pilotos con 267 puntos. George Russell ocupa el segundo sitio con 201 unidades, mientras Lewis Hamilton se encuentra tercero con 191.

Campeonato de Pilotos

Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) – 267 puntos George Russell (Mercedes) – 201 Lewis Hamilton (Ferrari) – 191 Lando Norris (McLaren) – 183 Charles Leclerc (Ferrari) – 155 Max Verstappen (Red Bull) – 142 Oscar Piastri (McLaren) – 126 Isack Hadjar (Red Bull) – 71 Liam Lawson (Red Bull) – 51 Pierre Gasly (Alpine) – 41 Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 33 Franco Colapinto (Alpine) – 23 Oliver Bearman (Haas) – 18 Gabriel Bortoleto (Audi) – 10 Nico Hülkenberg (Audi) – 6 Carlos Sainz (Williams) – 6 Alexander Albon (Williams) – 5 Esteban Ocon (Haas) – 3 Fernando Alonso (Aston Martin) – 3 Yuki Tsunoda (Racing Bulls) – 2 Lance Stroll (Aston Martin) – 0 Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 Sergio Pérez (Cadillac) – 0

Campeonato de Constructores

En el Campeonato de Constructores, Mercedes conserva la primera posición y aumenta su cuenta a 468 puntos gracias a Antonelli y Russell. Ferrari aparece en el segundo puesto con 346 y McLaren completa los tres primeros con 309.

Mercedes – 468 puntos Ferrari – 346 McLaren – 309 Red Bull – 219 Racing Bulls – 80 Alpine – 64 Haas – 21 Audi – 16 Williams – 11 Aston Martin – 3 Cadillac – 0

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