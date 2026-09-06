Everton vs Manchester United en vivo la Premier League 2026: resultado y goles de la jornada 3

¿A qué hora inicia el Everton vs Manchester United hoy 6 de septiembre de 2026?

Everton vs Manchester United comenzará a las 07:00 horas, tiempo del centro de México, este domingo 6 de septiembre. El encuentro corresponde a la tercera fecha de la temporada 2026-27 y se llevará a cabo en el Hill Dickinson Stadium, casa del conjunto de Liverpool.

El encuentro supone también un nuevo cruce de David Moyes contra uno de sus antiguos equipos. El entrenador escocés dirige por segunda etapa al Everton, mientras Michael Carrick está al frente del Manchester United. Los locales comenzaron el campeonato con cuatro de seis puntos posibles y los Red Devils intentarán obtener su segunda victoria consecutiva después de la reacción mostrada frente al Ipswich.

México: 7:00 horas.

Centroamérica: 7:00 horas.

Estados Unidos: 9:00 horas ET y 6:00 horas PT.

Colombia: 8:00 horas.

Argentina: 10:00 horas.