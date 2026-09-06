Everton vs Manchester United en vivo la Premier League 2026: resultado y goles de la jornada 3
Los Toffees llegan invictos a la fecha tres, mientras United intenta confirmar la reacción mostrada ante Ipswich Town
¿A qué hora inicia el Everton vs Manchester United hoy 6 de septiembre de 2026?
Everton vs Manchester United comenzará a las 07:00 horas, tiempo del centro de México, este domingo 6 de septiembre. El encuentro corresponde a la tercera fecha de la temporada 2026-27 y se llevará a cabo en el Hill Dickinson Stadium, casa del conjunto de Liverpool.
El encuentro supone también un nuevo cruce de David Moyes contra uno de sus antiguos equipos. El entrenador escocés dirige por segunda etapa al Everton, mientras Michael Carrick está al frente del Manchester United. Los locales comenzaron el campeonato con cuatro de seis puntos posibles y los Red Devils intentarán obtener su segunda victoria consecutiva después de la reacción mostrada frente al Ipswich.
México: 7:00 horas.
Centroamérica: 7:00 horas.
Estados Unidos: 9:00 horas ET y 6:00 horas PT.
Colombia: 8:00 horas.
Argentina: 10:00 horas.
Alineaciones del Everton vs Manchester United para la jornada 3, al momento
Las alineaciones oficiales serán anunciadas cerca del inicio del encuentro, por lo que los siguientes onces corresponden a las formaciones previstas antes del partido. Everton cuenta con la baja de Christian Norgaard por lesión, mientras que Michael Carrick tiene más ausencias dentro de su plantel para la visita a Liverpool.
Posible alineación del Everton: Jordan Pickford; Merlin Rohl, James Tarkowski, Jarrad Branthwaite, Vitaliy Mykolenko; Harrison Armstrong, James Garner; Brennan Johnson, Kiernan Dewsbury-Hall, Tyrique George; Thierno Barry. David Moyes podría utilizar un esquema 4-2-3-1 con Barry como referencia en ataque.
Posible alineación del Manchester United: Senne Lammens; Diogo Dalot, Harry Maguire, Lisandro Martínez, Luke Shaw; Youri Tielemans, Kobbie Mainoo; Bryan Mbeumo, Bruno Fernandes, Marcus Rashford; Matheus Cunha. El United también aparece proyectado con un sistema 4-2-3-1 y Fernandes ubicado detrás del atacante.
¿Dónde ver el Everton vs Manchester United en vivo? Canales de TV y streaming online
Para México, el partido Everton vs Manchester United podrá verse a través de FOX One. La transmisión comenzará alrededor del horario de arranque programado para las 07:00 horas del centro del país.
En streaming, FOX One cuenta con servicio digital para dispositivos móviles y otras plataformas compatibles, con acceso a partidos de la Premier League dentro de su oferta deportiva. La disponibilidad depende de la suscripción contratada por cada usuario.