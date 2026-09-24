Valencia, una plantilla de millones y un arranque complicado: el reto que espera a Javier Aguirre

El nuevo entrenador del Valencia buscará recuperar la confianza de un plantel con jóvenes promesas y figuras internacionales

Valencia quiere recuperar su mejor versión | Reuters

La llegada de Javier Aguirre al banquillo del Valencia representa un nuevo capítulo para un equipo que cuenta con una plantilla de alto valor económico dentro de LaLiga, pero que atraviesa uno de sus momentos más complicados en los últimos años.

El técnico mexicano encontrará un grupo ubicado entre las 10 plantillas más valiosas del campeonato español, con futbolistas jóvenes, jugadores con experiencia internacional y nombres que han tenido recorrido en selecciones nacionales. Sin embargo, ese potencial no se ha reflejado en el inicio de temporada, donde los resultados colocan al conjunto de Mestalla en la parte baja de la clasificación.

Valor de las plantillas de LaLiga 2026/27

Posición Equipo Valor de mercado total 1 Real Madrid 1.46 mil millones de euros 2 Barcelona 1.26 mil millones de euros 3 Atlético de Madrid 679.70 millones de euros 4 Villarreal 331.60 millones de euros 5 Real Sociedad 278.30 millones de euros 6 Real Betis 254.60 millones de euros 7 Athletic Club 232.80 millones de euros 8 Celta de Vigo 173 millones de euros 9 Sevilla 169.10 millones de euros 10 Valencia 149.15 millones de euros

El Valencia marcha actualmente en el penúltimo lugar de LaLiga con cuatro puntos después de siete jornadas, producto de una victoria, un empate y cinco derrotas. Además, el equipo presenta números que reflejan sus dificultades en ambas áreas: apenas suma cuatro goles a favor y 13 en contra.

MÁS INFORMACIÓN: Javier Aguirre rechazó ofertas del fútbol mexicano para dirigir al Valencia

El reto inmediato para Aguirre será encontrar equilibrio en un plantel que tiene futbolistas con capacidad para competir en la Primera División española. El entrenador mexicano deberá recuperar la confianza de un grupo que no ha conseguido trasladar su calidad individual a resultados colectivos.

Uno de los principales referentes del equipo es Javi Guerra, mediocampista español de 23 años considerado una de las grandes promesas del Valencia. El futbolista ya recibió una convocatoria con la Selección Española y se ha convertido en uno de los elementos más importantes dentro del proyecto deportivo del club.

A su lado aparece Harvey Elliott, otro jugador de 23 años que llegó procedente del Liverpool con la expectativa de aportar creatividad y desequilibrio en la zona ofensiva. El inglés cuenta con experiencia en competencias internacionales y es una de las apuestas del Valencia para elevar su producción en ataque.

La plantilla también cuenta con nombres de mayor recorrido como Guido Rodríguez, mediocampista argentino campeón del mundo en 2022 y con pasado en la Liga MX con el América. Su experiencia en escenarios de presión será uno de los recursos que Aguirre podrá utilizar para intentar estabilizar al equipo.

En la zona ofensiva destaca Arnaut Danjuma, atacante neerlandés con experiencia en LaLiga y capacidad para desempeñarse en distintas posiciones del frente de ataque. El futbolista aparece como una de las principales alternativas del Valencia para mejorar sus registros ofensivos.

La situación actual contrasta con la historia reciente del club. Entre finales de los años 90 y principios de los 2000, el Valencia vivió una de sus etapas más exitosas, con títulos de LaLiga en 2002 y 2004, además de dos finales consecutivas de Champions League en 2000 y 2001 y conquistas internacionales como la Copa de la UEFA y la Supercopa de Europa en 2004.

Ahora, lejos de aquella época, el equipo valenciano busca recuperar protagonismo después de varias temporadas con dificultades deportivas e institucionales. La llegada de Javier Aguirre supone un intento por cambiar la dinámica de un club histórico que necesita resultados para alejarse de la zona de descenso y aprovechar una plantilla que, por valor y nombres, tiene mayores expectativas.

Te puede interesar: