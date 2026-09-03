Almada explota contra el VAR tras eliminación del América: “No es un error, es un horror”

El entrenador del América pidió revisar las designaciones arbitrales después de señalar decisiones que consideró determinantes ante Monterrey

Guillermo Almada colocó al arbitraje y al VAR en el centro de la eliminación del América ante Monterrey en las semifinales, después de un partido que terminó con empate 2-2 y que se resolvió desde el punto penal. El entrenador azulcrema cuestionó dos decisiones arbitrales que, desde su perspectiva, tuvieron incidencia directa en el resultado y apuntó contra Erick Yair Miranda por antecedentes que, aseguró, ya eran conocidos dentro de la institución.

El técnico uruguayo no dejó espacio para interpretaciones cuando fue cuestionado por una jugada en la que América reclamó penal. Almada sostuvo que la acción debía ser sancionada y señaló directamente la actuación del VAR, al considerar que la herramienta tecnológica no corrigió una decisión que calificó como determinante dentro de la semifinal.

“El que va al encuentro de la pierna es el rival; Orbelín (Pineda) no se mueve. Ya nos habían dicho de los antecedentes de Miranda en el VAR. Yo no estaba en el club antes, pero tiene antecedentes de perjudicar mucho al club y hoy fue muy evidente porque hubo un penal a favor que no cobró y no intervino el VAR, y en otro tenía que haber intervenido porque el que va al encuentro de la pierna es el rival, no nuestro defensor. Termina siendo decisivo en algo en lo que tiene que haber justicia de parte de los árbitros y, sobre todo, teniendo una herramienta como el VAR. Es tan evidente. No es un error, es un horror la decisión del VAR”.

Pese a señalar al arbitraje, Almada también incluyó al propio América dentro de las razones de la eliminación. El entrenador reconoció que su equipo generó oportunidades suficientes para resolver el partido antes de llegar a la definición desde los once pasos, por lo que puso la falta de contundencia al mismo nivel de importancia dentro del análisis posterior.

“Yo me puedo hacer cargo de lo que estoy viviendo en el club, no de lo que pasó para atrás. No puedo jugar ni opinar porque no estaba en el club. La verdad es que han hecho un campeonato espectacular. Lamentablemente, por estas circunstancias y por algunas otras que fallamos nosotros, como la definición, teníamos que haber liquidado el partido antes. Duele bastante, pero estamos por el buen camino. Tenemos que seguir corrigiendo algunas cosas y continuar con la misma idea, la misma propuesta, porque vienen cosas importantes por delante. Lamentablemente nos quedó esa espina de no poder pasar a la final por estas decisiones que ya mencioné anteriormente y porque en la definición de penales no pudimos avanzar”.

El mensaje hacia sus futbolistas tuvo un sentido diferente. Almada destacó la entrega, disposición y esfuerzo del plantel durante los 90 minutos, además de reconocer las condiciones de Monterrey. Sin embargo, regresó sobre dos puntos que marcaron su conferencia: las oportunidades que América dejó escapar y las decisiones arbitrales que, desde su lectura, modificaron la semifinal.

“Los felicité por la entrega, la disposición y el esfuerzo, porque se mataron dentro de la cancha y hubo fútbol por momentos. Monterrey hizo sus cosas, es un gran equipo con grandes futbolistas y creo que fue un buen partido de los dos lados. Lamentablemente hoy no nos acompañó la suerte por esa definición que mencioné en la parte del empate 2-2 y en la otra en la que tiran un centro y la pelota cae en el segundo palo. Pero el pecado nuestro estuvo en esa cantidad de situaciones que tuvimos y con las que teníamos que haber liquidado el partido durante su transcurso. Más allá de eso, vuelvo a insistir: son errores decisivos que cometió el árbitro con la ayuda del VAR”.

El señalamiento más directo llegó cuando Almada fue cuestionado sobre la posibilidad de que América intervenga ante futuras designaciones arbitrales. El uruguayo trasladó esa responsabilidad hacia la directiva, pero dejó clara su postura sobre la conveniencia de utilizar árbitros con antecedentes de decisiones controvertidas en partidos de eliminación directa.

“Eso tendría que ser una pregunta más para la parte directiva que para mí, pero el club no puede hacer nada si ponen a ciertos árbitros que tienen antecedentes de errores continuos, sobre todo para el mismo lado. Me parece que deberían abstraerlo de esa situación y poner a gente más preparada. En el arbitraje mexicano hay muchísima más gente de nivel para que participe en una definición de semifinal como esta”.

Las palabras del entrenador abren otro frente después de la eliminación. Almada pidió que las designaciones para este tipo de encuentros consideren los antecedentes de los árbitros y apuntó a la existencia de otras opciones dentro del fútbol mexicano. Su postura deja ahora el tema en manos de la directiva, que deberá decidir si realiza alguna gestión o presenta una inconformidad ante las autoridades correspondientes.

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